"Nos agriculteurs peuvent nourrir le territoire" : Véronique Sarselli défend l’agriculture métropolitaine

En déplacement à Cailloux-sur-Fontaines, la candidate à la présidence de la Métropole de Lyon Véronique Sarselli a échangé avec des agriculteurs du territoire pour défendre le rôle stratégique de la production locale.
Selon la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, les exploitations situées autour de Lyon font face à de multiples difficultés, entre pression foncière, complexité administrative et accès parfois limité aux marchés publics, alors même qu’elles jouent un rôle central dans l’alimentation du territoire.
"Notre Métropole compte environ 230 exploitations agricoles qui représentent plus de 10 000 hectares. Mais ce chiffre est en baisse tendancielle", critique-t-elle.
Dans un contexte de forte urbanisation, la préservation des espaces agricoles constitue pour la candidate Grand Coeur Lyonnais un enjeu majeur. Elle plaide pour une protection renforcée des parcelles agricoles afin de garantir la pérennité des exploitations.
"Si nous voulons maintenir une agriculture vivante autour de Lyon, il faut sanctuariser les terres agricoles et construire les politiques publiques avec les agriculteurs eux-mêmes", affirme Véronique Sarselli. Selon elle, cette approche est indispensable pour préserver la souveraineté alimentaire du territoire.
Les agriculteurs rencontrés ont également évoqué les difficultés rencontrées pour accéder aux marchés publics et aux dispositifs d’aides.
Pour la candidate, simplifier les démarches administratives et ouvrir davantage les marchés publics aux exploitations locales permettrait de soutenir la production de proximité.
"Nos agriculteurs ont la capacité de nourrir le territoire. Encore faut-il leur permettre d’accéder plus facilement aux marchés publics et simplifier les dispositifs d’aides", souligne-t-elle.
La maire de la commune, Angélique Enderlin, a rappelé l’importance de ces terres pour l’équilibre du territoire : "À Cailloux-sur-Fontaines, nous savons combien ces terres sont précieuses pour l’avenir du territoire, pour l’alimentation locale comme pour la transmission des exploitations".
rien de nouveaux plusieurs le mentionne, c'est dans les grandes surfaces qu'elle devrait faire changer les choses.Signaler Répondre
La France est auto suffisante en production céréalières mais en importe d'Ukraine! Mon commentaire est censuré?Signaler Répondre
On a pu constater le résultat avec l'abandon de l'autoroute A45, et les conséquences sur les encombrements monstrueux en heures de pointe (et même hors heures de pointe fréquemment). Plus de pollution, des heures perdues et une productivité générale de la société très impactée etc...Signaler Répondre
Il serait temps de s'en rendre compte !Signaler Répondre
Votre connaissance semble assez limitée. Sur tous le territoire, il y a des zones classées agricoles, qui ne peuvent servir que pour ça, et dont le prix au m2 n'est évidemment pas le même.Signaler Répondre
Vu le prix du mètre carré a Cailloux sur Fontaines ou a Saint Didier au Mont d'Or, ça va être compliqué de faire de ces communes le grenier a blé du Grand Lyon..Signaler Répondre
Sacrés LR, toujours aussi drôles et déconnectés..
Dans la Métropole ? Il n'y en a pas bézef !Signaler Répondre
Ceux de la Métropole ne produisent que de la demande d'aides de l'État comme tout bon agriculteur A6T ;-)
Et pour alimenter les quartiers de produits que les bobos viennent acheter pour leurs loisirs récréatifs, faut ils leur imposer d'acheter local ?Signaler Répondre
Certains produits de base, oeufs, pomme de terre, carottes, légumes courants, ne devraient pas faire des trajets de plus de 100 kms, on achète pas du gazoilSignaler Répondre
Pas besoin d'être écolo pour être senser
regardons simplement la provenance, on est tous acteurs