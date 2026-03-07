"Nos agriculteurs peuvent nourrir le territoire" : Véronique Sarselli défend l’agriculture métropolitaine

En déplacement à Cailloux-sur-Fontaines, la candidate à la présidence de la Métropole de Lyon Véronique Sarselli a échangé avec des agriculteurs du territoire pour défendre le rôle stratégique de la production locale.

Selon la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, les exploitations situées autour de Lyon font face à de multiples difficultés, entre pression foncière, complexité administrative et accès parfois limité aux marchés publics, alors même qu’elles jouent un rôle central dans l’alimentation du territoire.

"Notre Métropole compte environ 230 exploitations agricoles qui représentent plus de 10 000 hectares. Mais ce chiffre est en baisse tendancielle", critique-t-elle.

Dans un contexte de forte urbanisation, la préservation des espaces agricoles constitue pour la candidate Grand Coeur Lyonnais un enjeu majeur. Elle plaide pour une protection renforcée des parcelles agricoles afin de garantir la pérennité des exploitations.

"Si nous voulons maintenir une agriculture vivante autour de Lyon, il faut sanctuariser les terres agricoles et construire les politiques publiques avec les agriculteurs eux-mêmes", affirme Véronique Sarselli. Selon elle, cette approche est indispensable pour préserver la souveraineté alimentaire du territoire.

Les agriculteurs rencontrés ont également évoqué les difficultés rencontrées pour accéder aux marchés publics et aux dispositifs d’aides.

Pour la candidate, simplifier les démarches administratives et ouvrir davantage les marchés publics aux exploitations locales permettrait de soutenir la production de proximité.

"Nos agriculteurs ont la capacité de nourrir le territoire. Encore faut-il leur permettre d’accéder plus facilement aux marchés publics et simplifier les dispositifs d’aides", souligne-t-elle.

La maire de la commune, Angélique Enderlin, a rappelé l’importance de ces terres pour l’équilibre du territoire : "À Cailloux-sur-Fontaines, nous savons combien ces terres sont précieuses pour l’avenir du territoire, pour l’alimentation locale comme pour la transmission des exploitations".