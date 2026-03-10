Politique

Municipales et métropolitaines : Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli font meeting commun à Lyon

Municipales et métropolitaines : Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli font meeting commun à Lyon
Municipales et métropolitaines : Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli font meeting commun à Lyon - LyonMag

Ce mardi 10 mars, la Sucrière à Lyon accueillera le dernier meeting de Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli avant le premier tour des élections municipales et métropolitaines. Les deux candidats Coeur Lyonnais partageront la scène.

La Confluence porte visiblement chance à Jean-Michel Aulas. L'ancien président de l'OL avait officialisé sa candidature à la mairie de Lyon en septembre dernier à H7, il a réservé la Sucrière ce mardi soir pour son dernier meeting avant le premier tour du scrutin.

Jean-Michel Aulas doit prendre la parole à 20h15. Avant lui, Véronique Sarselli, candidate à la présidence de la Métropole de Lyon, débutera son discours à 19h45.

Une double réponse aux écologistes. D'abord parce que Grégory Doucet et Bruno Bernard ont réalisé ensemble un meeting féministe samedi, revendiquant des milliers de participants sur les berges du Rhône. Mais aussi parce que Grégory Doucet avait donné sa première réunion publique au Sucre le 17 janvier dernier, accueillant 800 personnes.

La Sucrière permettra probablement à Jean-Michel Aulas de faire davantage le plein et ainsi asseoir le rapport de force à cinq jours du premier tour. Mais aussi de laisser une meilleure impression au public, dont certains restent sur la prestation jugée ratée du débat de BFM-TV.

Tags :

Jean-Michel Aulas

Véronique Sarselli

municipales 2026 à Lyon

métropolitaines 2026

17 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
FARID69007 le 10/03/2026 à 12:22
axl a écrit le 10/03/2026 à 10h55

Cet homme est qu'un millionnaire sénile.

Un peu comme Mélenchon.. sauf qu'AULAS est fortuné grâce à ses compétences ....MELENCHON payé depuis toujours pas nos impôts,... n'a jamais rien crée !!

Signaler Répondre
avatar
Sami69 le 10/03/2026 à 12:14

Ils feraient un beau couple 😘😘

Signaler Répondre
avatar
FORZA AULAS SARCELLI le 10/03/2026 à 11:47
Bellota a écrit le 10/03/2026 à 11h08

C’est vous qui le dites
Sinon vous préférez 2 gauchistes pour continuer à saccager Lyon et sa métropole ?

Dehors les glandos à vélos. Pour mettre un bébé dans une voiture il faut des sièges homologués et ces branleurs utilisent des vélos cargos sans protection sous l'œil béat des flics

Signaler Répondre
avatar
Traces de pneus le 10/03/2026 à 11:45
axl a écrit le 10/03/2026 à 10h55

Cet homme est qu'un millionnaire sénile.

C'est tout ce que vous avez à dire ? Ce mandat assommé par l'idéologie et les dogmes des sectaires dans la plupart des orientation laisse des traces visiblement.

Signaler Répondre
avatar
C'est vous qui le dites le 10/03/2026 à 11:32
Bellota a écrit le 10/03/2026 à 11h08

C’est vous qui le dites
Sinon vous préférez 2 gauchistes pour continuer à saccager Lyon et sa métropole ?

C'est vous qui dites qu'il y a un saccagement alors qu'il n'y en a pas.

Si vous parlez des travaux, ils sont majoritairement terminés et tout mandat a eu son lot de travaux.

Signaler Répondre
avatar
Bellota le 10/03/2026 à 11:08
axl a écrit le 10/03/2026 à 10h55

Cet homme est qu'un millionnaire sénile.

C’est vous qui le dites
Sinon vous préférez 2 gauchistes pour continuer à saccager Lyon et sa métropole ?

Signaler Répondre
avatar
MadGerrard le 10/03/2026 à 11:00

La stratégie des écologistes est simple.

Premièrement dénigrer Aulas sur son âge, pour des personnes qui se disent inclusif ce n'est pas incroyable.

Deuxièmement faire oublier leur bilan à la métropole et à Lyon en parlant des projets "infinançables" et "d'un autre temps" de la part de Sarselli et Aulas.
C'est vrai qu'avec cette mentalité, on n'aurait jamais fait de grands projets et Lyon et sa métropole ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui.

Troisièmement, mettre en lumière l'amateurisme politique d'Aulas. On sait très bien qu'Aulas est seulement la vitrine et que l'équipe derriere connait les sujets et ce sera elle qui gérera vraiment les choses.

Sans parler du fait de masquer les alliances avec LFI (coucou Kohlhaas à Oullins Pierre-Benite).

La réalité c'est que la politique municipale et métropolitaine du dernier mandat a été mauvaise voir très mauvaise, faire illusion en finissant les travaux deux semaines avant les élections peuvent faire marcher pour certains, mais aux lyonnais de ne pas être amnésiques. Voter autre chose qu'Aulas/Sarselli c'est voter pour une reconduction de Doucet/Bernard.
A vous de voir.

Signaler Répondre
avatar
axl le 10/03/2026 à 10:55

Cet homme est qu'un millionnaire sénile.

Signaler Répondre
avatar
Arthur le 10/03/2026 à 10:35

C'est plus prudent de faire un meeting commun, dès fois que papy Aulas fasse un bug comme lors du débat.

Signaler Répondre
avatar
Je prends les paris le 10/03/2026 à 10:25

Faire meeting commun, c'est juste pour éviter qu'Aulas soit perdu tout seul, n'est ce pas.

Signaler Répondre
avatar
gracieux69 le 10/03/2026 à 09:53

Courage !

Signaler Répondre
avatar
tient deux champions le 10/03/2026 à 09:45

deux nuls au prix d’un à deux peut être finiront par avoir un programme pour Lyon

Signaler Répondre
avatar
le gone de Lyon le 10/03/2026 à 09:16

Aulas va ramener notre ville en ligue 1 car avec Doucet notre ville est en ligue 2 ..

Signaler Répondre
avatar
Aveuglement Militant le 10/03/2026 à 09:10
Il passera a écrit le 10/03/2026 à 08h17

Il passera même s'il 'r connaît rien des difficultés des lyonnais

Comme si tous les lyonnais avaient les mêmes difficultés lol le raisonnement collectiviste et totalitaire, cela dit cela ressemble à celui des militants écolos qui imposent des orientations comme si tous les lyonnais étaient des militants écolos car pour eux les autres lyonnais ne comptent pas et sont méprisés.

Signaler Répondre
avatar
mirou69 le 10/03/2026 à 09:06

En route vers la victoire

Signaler Répondre
avatar
Henry Golant le 10/03/2026 à 08:48
Il passera a écrit le 10/03/2026 à 08h17

Il passera même s'il 'r connaît rien des difficultés des lyonnais

Il ne connait rien des difficultés des lyonnais, parce que cette généralisation n'existe pas.
Il y a autant de difficultés différentes qu'il y a de lyonnais...

Signaler Répondre
avatar
A l'aise le 10/03/2026 à 08:31

Aulas n'est pas très à l'aise en politique, et c'est normal. Il apprendra vite, et pourra être un très bon maire, qui connait Lyon depuis des décennies.
Souvenez-vous de Doucet le parachuté en 2020, inexpérimenté, et qui après 6 ans, ne connait toujours pas Lyon et les lyonnais, et continue d’appliquer un programme dogmatique hors sol.

Signaler Répondre
avatar
Centre droit modéré le 10/03/2026 à 08:26

Lyon a besoin d'un maire équilibré et pondéré, et pas d'un maire dogmatique et pédant. J'ai hâte que cette parenthèse de 6 ans se tourne enfin. Doucet aura bien trop fait souffrir les Lyonnais.

Signaler Répondre
avatar
Il passera le 10/03/2026 à 08:17

Il passera même s'il 'r connaît rien des difficultés des lyonnais

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.