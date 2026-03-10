Municipales et métropolitaines : Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli font meeting commun à Lyon

La Confluence porte visiblement chance à Jean-Michel Aulas. L'ancien président de l'OL avait officialisé sa candidature à la mairie de Lyon en septembre dernier à H7, il a réservé la Sucrière ce mardi soir pour son dernier meeting avant le premier tour du scrutin.

Jean-Michel Aulas doit prendre la parole à 20h15. Avant lui, Véronique Sarselli, candidate à la présidence de la Métropole de Lyon, débutera son discours à 19h45.

Une double réponse aux écologistes. D'abord parce que Grégory Doucet et Bruno Bernard ont réalisé ensemble un meeting féministe samedi, revendiquant des milliers de participants sur les berges du Rhône. Mais aussi parce que Grégory Doucet avait donné sa première réunion publique au Sucre le 17 janvier dernier, accueillant 800 personnes.

La Sucrière permettra probablement à Jean-Michel Aulas de faire davantage le plein et ainsi asseoir le rapport de force à cinq jours du premier tour. Mais aussi de laisser une meilleure impression au public, dont certains restent sur la prestation jugée ratée du débat de BFM-TV.