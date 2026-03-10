Municipales et métropolitaines : Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli font meeting commun à Lyon

La Confluence porte visiblement chance à Jean-Michel Aulas. L'ancien président de l'OL avait officialisé sa candidature à la mairie de Lyon en septembre dernier à H7, il a réservé la Sucrière ce mardi soir pour son dernier meeting avant le premier tour du scrutin.
Jean-Michel Aulas doit prendre la parole à 20h15. Avant lui, Véronique Sarselli, candidate à la présidence de la Métropole de Lyon, débutera son discours à 19h45.
Une double réponse aux écologistes. D'abord parce que Grégory Doucet et Bruno Bernard ont réalisé ensemble un meeting féministe samedi, revendiquant des milliers de participants sur les berges du Rhône. Mais aussi parce que Grégory Doucet avait donné sa première réunion publique au Sucre le 17 janvier dernier, accueillant 800 personnes.
La Sucrière permettra probablement à Jean-Michel Aulas de faire davantage le plein et ainsi asseoir le rapport de force à cinq jours du premier tour. Mais aussi de laisser une meilleure impression au public, dont certains restent sur la prestation jugée ratée du débat de BFM-TV.
Un peu comme Mélenchon.. sauf qu'AULAS est fortuné grâce à ses compétences ....MELENCHON payé depuis toujours pas nos impôts,... n'a jamais rien crée !!
C'est tout ce que vous avez à dire ? Ce mandat assommé par l'idéologie et les dogmes des sectaires dans la plupart des orientation laisse des traces visiblement.
C'est vous qui dites qu'il y a un saccagement alors qu'il n'y en a pas.
Si vous parlez des travaux, ils sont majoritairement terminés et tout mandat a eu son lot de travaux.
C'est vous qui le dites
Sinon vous préférez 2 gauchistes pour continuer à saccager Lyon et sa métropole ?
La stratégie des écologistes est simple.
Premièrement dénigrer Aulas sur son âge, pour des personnes qui se disent inclusif ce n'est pas incroyable.
Deuxièmement faire oublier leur bilan à la métropole et à Lyon en parlant des projets "infinançables" et "d'un autre temps" de la part de Sarselli et Aulas.
C'est vrai qu'avec cette mentalité, on n'aurait jamais fait de grands projets et Lyon et sa métropole ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui.
Troisièmement, mettre en lumière l'amateurisme politique d'Aulas. On sait très bien qu'Aulas est seulement la vitrine et que l'équipe derriere connait les sujets et ce sera elle qui gérera vraiment les choses.
Sans parler du fait de masquer les alliances avec LFI (coucou Kohlhaas à Oullins Pierre-Benite).
La réalité c'est que la politique municipale et métropolitaine du dernier mandat a été mauvaise voir très mauvaise, faire illusion en finissant les travaux deux semaines avant les élections peuvent faire marcher pour certains, mais aux lyonnais de ne pas être amnésiques. Voter autre chose qu'Aulas/Sarselli c'est voter pour une reconduction de Doucet/Bernard.
A vous de voir.
C'est plus prudent de faire un meeting commun, dès fois que papy Aulas fasse un bug comme lors du débat.
Faire meeting commun, c'est juste pour éviter qu'Aulas soit perdu tout seul, n'est ce pas.
deux nuls au prix d'un à deux peut être finiront par avoir un programme pour Lyon
Aulas va ramener notre ville en ligue 1 car avec Doucet notre ville est en ligue 2 ..
Comme si tous les lyonnais avaient les mêmes difficultés lol le raisonnement collectiviste et totalitaire, cela dit cela ressemble à celui des militants écolos qui imposent des orientations comme si tous les lyonnais étaient des militants écolos car pour eux les autres lyonnais ne comptent pas et sont méprisés.
Il ne connait rien des difficultés des lyonnais, parce que cette généralisation n'existe pas.
Il y a autant de difficultés différentes qu'il y a de lyonnais...
Aulas n'est pas très à l'aise en politique, et c'est normal. Il apprendra vite, et pourra être un très bon maire, qui connait Lyon depuis des décennies.
Souvenez-vous de Doucet le parachuté en 2020, inexpérimenté, et qui après 6 ans, ne connait toujours pas Lyon et les lyonnais, et continue d’appliquer un programme dogmatique hors sol.
Lyon a besoin d'un maire équilibré et pondéré, et pas d'un maire dogmatique et pédant. J'ai hâte que cette parenthèse de 6 ans se tourne enfin. Doucet aura bien trop fait souffrir les Lyonnais.
Il passera même s'il 'r connaît rien des difficultés des lyonnais