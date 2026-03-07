Municipales à Lyon : des militants visent Jean-Michel Aulas lors d’une action place de la République

À une semaine du premier tour des élections municipales, une action militante s’est tenue ce samedi place de la République à Lyon. Une trentaine de participants se sont rassemblés pour dénoncer le programme porté par Jean-Michel Aulas et son mouvement Cœur Lyonnais.

Les manifestants ont formé un "carré de la vérité", un dispositif symbolique destiné, selon eux, à interpeller les passants sur les conséquences du projet politique défendu par l’ancien président de l’Olympique lyonnais.

L’action a été organisée à l’appel de six collectifs lyonnais : Victoires Populaires Rhône, NousToutes Rhône, Locataires Ensemble Lyon, Indignons-nous Lyon, XR Lyon et Action Justice Climat Lyon.

Dans un communiqué commun, ces organisations affirment vouloir alerter les habitants sur ce qu’elles considèrent comme les risques liés à une victoire de Cœur Lyonnais lors des élections municipales prévues les 15 et 22 mars.

Les militants estiment que certaines orientations du programme pourraient, selon eux, fragiliser les politiques sociales et environnementales menées dans la ville.

Des critiques sur les questions sociales et écologiques

Les participants ont notamment évoqué l’absence de propositions jugées suffisantes en matière d’écologie, ainsi que des inquiétudes concernant la protection des droits sociaux et des droits des femmes.

Ils dénoncent également ce qu’ils décrivent comme des attaques contre la liberté d’expression d’associations locales dans le cadre de la campagne.

"L’impact de l’élection de Jean-Michel Aulas à la tête de notre ville serait délétère. Affaiblissement des politiques sociales, abandon de la culture, mépris pour les populations les plus fragiles, voilà ce qui attend les Lyonnais et Lyonnaises si nous l’élisons. Lyon, capitale de la Résistance, ne peut porter à l’Hôtel de Ville un candidat qui reprend les idées de l’extrême-droite, sert les mains de groupuscules d’hooligans fascistes tels que la Mezza Lyon et fait la chasse aux immigrés", taclent-ils.

À travers cette action symbolique, les organisateurs affirment vouloir mobiliser les électeurs et rappeler l’importance du scrutin municipal dans les choix politiques qui détermineront l’avenir de la ville.