Politique

Municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas promet des hologrammes d'animaux au parc de la Tête d'Or

Pour obtenir le soutien du Parti animaliste aux municipales de Lyon, Jean-Michel Aulas lui a fait des promesses. Parmi elles, de grands changements à venir au zoo du parc de la Tête d'Or.

Le zoo de Lyon est un sujet épineux. Bien que chaque adulte puisse constater que les animaux seraient bien mieux dans un environnement naturel plus vaste, les petits Lyonnais restent émerveillés par ce spectacle. Et le statu quo demeure.

Même Grégory Doucet n'a pas souhaité fermer le zoo du parc de la Tête d'Or, préférant arrêter le remplacement des animaux partis ou décédés, laissant des enclos et des cages vides.

Jean-Michel Aulas arrive lui avec une promesse innovante, dont on ignore encore si elle sera adoptée ou non par les habitants. Car le candidat aux municipales peut compter sur le soutien du Parti animaliste, et pour cela, il s'est engagé à faire du zoo de Lyon un refuge.

Selon Actu.fr, cela entraînerait le départ de certains animaux exotiques, qui seraient alors remplacés par des hologrammes. Difficile d'imaginer le résultat, surtout en plein jour. C'est pourquoi Coeur Lyonnais parle aussi d'une solution de réalité virtuelle.

La reproduction des espèces sera aussi encadrée, pour préserver les espèces plutôt que d'accumuler les animaux au parc.

Lyyyyyoooonnnnnnn le 05/03/2026 à 14:09
ma cassette a écrit le 05/03/2026 à 12h25

Le trou dans les finances ne sera pas virtuel lui..

Effarant, ce niveau de médiocrité. Nous ne sommes pas sortis de l'ornière.
Et aucune offre qui tienne la route.

là, pour le coup, vous dites n’importe quoi, l’OL a très bien été géré au cours de toutes ces années, Si il y en a bien un qui s’y connaît en finance, c’est bien lui

OH le 05/03/2026 à 13:59
et moi, c’est a écrit le 05/03/2026 à 12h15

l’inverse : plutôt un homme d’expérience qui a la fibre d’un entrepreneur qu’un gamin sans envergure ni réelle vision pour Lyon. Très déçue.

Ben on dirait pas qu'il a été entrepreneur.
Ca doit être l'âge, il faut le laisser partir en retraite, surtout pas à la mairie. Il n'a pas les épaules pour.

Affligeant le 05/03/2026 à 13:57

Cet homme ne sait plus quelle connerie raconter pour essayer de "gratter" quelques voix et soutiens de plus.
C'est bien triste parce qu'une ville de l'envergure de Lyon mérite beaucoup mieux comme maire que Guignol habillé avec un maillot de l'OL ..

roulette russe le 05/03/2026 à 13:57
raslebol69 a écrit le 05/03/2026 à 12h07

Pour répondre aux exigence d'un groupuscule (PAZ), répond par un gag. Gardons un zoo avec des animaux et accessible gratuitement à tous. Améliorer les conditions pour les animaux oui.
Pour rappeler tous les progrès faits: restaurer la cage aux ours et y mettre une statue (reproduction) d'ours pour montrer ce qu'était un zoo jadis...

Je propose encore plus simple et moins cher : Pas besoin des barreaux, ni de la cage, vu que c'est une statue.

fatboy le 05/03/2026 à 13:53

Gros coup de fatigue d'Aulas. Qu'est-ce que va va être dans un an?

MARCOPAULO le 05/03/2026 à 13:53

A la lecture des approximations de plus en plus nombreux de M JM AULAS nous sommes désormais nombreux à se poser la question " est il fait pour être Maire de Lyon "? A priori , et évidement non ... avant les hologrammes du Parc de la Tête d or ; le marché de l 'eau ... ? visiblement il n 'y connait rien à rien ... tickets de métro , abonnement , des choses essentiels pour nous pauvres quidam ... électeurs . alors la solution DUPALAIS devient presque évidente

Joubert.. le 05/03/2026 à 13:22
Arthur a écrit le 05/03/2026 à 12h28

Pauvre JMA, il avait une superbe image à Lyon, là il est train de tout gâcher à vouloir être Maire pour avoir son arrêt de métro à l'Arena.
Il est prêt à tous les compromis aussi ridicules les uns que les autres.
Dupalais devient chaque jour qui approche de l'élection, une solution qui s'impose.

Tout à fait.

Romi le 05/03/2026 à 13:19
et moi, c’est a écrit le 05/03/2026 à 12h15

l’inverse : plutôt un homme d’expérience qui a la fibre d’un entrepreneur qu’un gamin sans envergure ni réelle vision pour Lyon. Très déçue.

En l’occurrence, l’ex-entrepreneur et ex président de club n’a plus d’ampoule au plafond ! Tout et n’importe quoi sans cohérence.

Arthur le 05/03/2026 à 12:28

Pauvre JMA, il avait une superbe image à Lyon, là il est train de tout gâcher à vouloir être Maire pour avoir son arrêt de métro à l'Arena.
Il est prêt à tous les compromis aussi ridicules les uns que les autres.
Dupalais devient chaque jour qui approche de l'élection, une solution qui s'impose.

ma cassette le 05/03/2026 à 12:25
Bonne idée a écrit le 05/03/2026 à 10h47

De toute façon avec Aulas on aura déjà un maire virtuel , donc pourquoi pas

Le trou dans les finances ne sera pas virtuel lui..

Effarant, ce niveau de médiocrité. Nous ne sommes pas sortis de l'ornière.
Et aucune offre qui tienne la route.

Proposition le 05/03/2026 à 12:22

Un Hologramme d animal beuglant "La république c est moi" ce serait chouette non ?

et moi, c’est le 05/03/2026 à 12:15
Oui a écrit le 05/03/2026 à 11h32

Déjà fait ça sera dupalais

l’inverse : plutôt un homme d’expérience qui a la fibre d’un entrepreneur qu’un gamin sans envergure ni réelle vision pour Lyon. Très déçue.

Lyontoujours le 05/03/2026 à 12:09

Vivement que ces élections soient finies, cela devient affligeant ce niveau de propositions...
Nous sommes en guerre avec le monde libre contre les terroristes, eux réels et non virtuels, c est une réalité.....
Ne nous reste qu a bien voter pour empêcher ces complices du mal de sévir sur notre continent.
Repose en paix Quentin🙏Lyon ne t oubliera pas.

raslebol69 le 05/03/2026 à 12:07

Pour répondre aux exigence d'un groupuscule (PAZ), répond par un gag. Gardons un zoo avec des animaux et accessible gratuitement à tous. Améliorer les conditions pour les animaux oui.
Pour rappeler tous les progrès faits: restaurer la cage aux ours et y mettre une statue (reproduction) d'ours pour montrer ce qu'était un zoo jadis...

Financement du truc le 05/03/2026 à 11:49

Je propose quelque chose de moins onéreux
Après la victoire de JMA, isoler dans le parc les écolos-bobos-vélos qui nous auront bien pourri la vie pendant 6 longues années, pour éviter toute nouvelle contamination. Pour leurs complices de La Fiente Immonde, installer un pilori pour que les visiteurs puissent jouer au casse boite avec des tomates bien pourries.

Joubs le 05/03/2026 à 11:36

On ne touche pas au ZOO !!!
On l’améliore !

Lyonnais07 le 05/03/2026 à 11:34

Je suis rassuré sur un point essentiel, très déterminant pour mon vote : la souplesse du candidat démontrée manifestement par sa capacité hors du commun à exécuter le grand écart. Et c’est par ailleurs un excellent jardinier en devenir tant il ratisse large. On peut éventuellement regretter un petit manque de lumière à l’étage. Mais bon dans une démarche eco responsable nul doute qu’il y a une certaine forme de cohérence dans l’approche des attentes réelles des lyonnais.

SuperTonton le 05/03/2026 à 11:33

C'est vraiment lamentable pour Lyon de ne pas avoir eu le droit à un vrai débat sur le bilan de Doucet.
Il faut absolument faire barrage à Aulas, qui n'a aucune cohérence, qui défend des projets absurdes, ruineux et destructeurs.
Une erreur de casting qu'il faut sanctionner dans les urnes.... A défaut d'avoir eu un bon candidat centriste pour sanctionner Doucet

Oui le 05/03/2026 à 11:32
Catalan a écrit le 05/03/2026 à 11h20

Bon je vais peut-être changer de candidat.

Déjà fait ça sera dupalais

Incroyable ce aulas le 05/03/2026 à 11:32

N’importe quoi 😮 de pire en pire ce aulas , on comprend mieux pourquoi il garde le silence car quand il l’ouvre c’est pour dire des conneries

Romulus le 05/03/2026 à 11:30

s’il veut vraiment être élu il faut désormais qu’il se cache et se taise jusqu’au 22 Mars Chacune de ses prises de parole est un naufrage Les lyonnais vont finir par voir son incompétence crasse

Oh le 05/03/2026 à 11:26

Voilà ce que je disais: il n'aura jamais les épaules pour diriger la mairie.

Catalan le 05/03/2026 à 11:20

Bon je vais peut-être changer de candidat.

Ex Précisions le 05/03/2026 à 10:58

Il faut qu'il arrête lui aussi avec les annonces débiles.
Ça commence à faire cette politique à la c.. faite par tous les politiques de tous bords, on ne vit pas dans les réseaux sociaux ni dans une IA...

Lyyyyyoooonnnnnnn le 05/03/2026 à 10:54

Mouais très sceptique, mais ça sera toujours mieux que l’hologramme de Merluchon 😂😂

Bonne idée le 05/03/2026 à 10:47

De toute façon avec Aulas on aura déjà un maire virtuel , donc pourquoi pas

Rire le 05/03/2026 à 10:34

Trop drôle !!! De l'IA pour les feux rouges, des animaux virtuels, en fait la vision d'Aulas, c'est Lyon sans humain.

