Municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas promet des hologrammes d'animaux au parc de la Tête d'Or

Le zoo de Lyon est un sujet épineux. Bien que chaque adulte puisse constater que les animaux seraient bien mieux dans un environnement naturel plus vaste, les petits Lyonnais restent émerveillés par ce spectacle. Et le statu quo demeure.

Même Grégory Doucet n'a pas souhaité fermer le zoo du parc de la Tête d'Or, préférant arrêter le remplacement des animaux partis ou décédés, laissant des enclos et des cages vides.

Jean-Michel Aulas arrive lui avec une promesse innovante, dont on ignore encore si elle sera adoptée ou non par les habitants. Car le candidat aux municipales peut compter sur le soutien du Parti animaliste, et pour cela, il s'est engagé à faire du zoo de Lyon un refuge.

Selon Actu.fr, cela entraînerait le départ de certains animaux exotiques, qui seraient alors remplacés par des hologrammes. Difficile d'imaginer le résultat, surtout en plein jour. C'est pourquoi Coeur Lyonnais parle aussi d'une solution de réalité virtuelle.

La reproduction des espèces sera aussi encadrée, pour préserver les espèces plutôt que d'accumuler les animaux au parc.