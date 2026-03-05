Urbanisme

Plus d’arbres, des jeux et des zones fraîches : le parc Blandan continue sa transformation

DR

La Ville et la Métropole de Lyon viennent d’achever une nouvelle phase d’aménagement du parc Blandan. Trois bastions fortifiés de la partie haute du site sont désormais ouverts au public.

Le parc Blandan poursuit sa transformation. La Ville de Lyon et la Métropole viennent d’achever l’aménagement de trois bastions fortifiés situés dans la partie haute du parc, offrant désormais de nouveaux espaces accessibles au public.

Ce projet, mené en concertation avec les riverains, les usagers et l’association de développement du parc, vise à renforcer les espaces de détente, de nature et de jeux, tout en améliorant les circulations entre les différentes zones du site et en valorisant le patrimoine de cet ancien fort militaire.

Cette troisième phase d’aménagement, qui concerne environ deux hectares, répond à une demande forte exprimée lors de la concertation menée en 2022 : davantage de végétation, des zones calmes et des espaces adaptés aux familles.

Plus de 1000 arbres, baliveaux et plants forestiers ont été plantés et 10 000 m² de surfaces ont été renaturés afin d’apporter davantage de fraîcheur et d’ombre lors des épisodes de chaleur.

Dans la plaine des douves, 45 arbres supplémentaires ont également été ajoutés pour renforcer les zones ombragées.

Des fontaines à eau ont été installées sur le site et une structure d’ombrage doit prochainement être mise en place sur les bastions sud. Les connexions au sein du parc ont également été améliorées grâce à la création d’un grand escalier depuis la place d’armes.

Un patrimoine militaire mis en valeur

Le projet met aussi en avant l’histoire du site, ancien fort militaire, en conservant et en réutilisant plusieurs éléments existants.

Certaines structures ont ainsi trouvé un nouvel usage, comme l’ancienne soute à munitions transformée en “soute à expression”, intégrée à un espace ludique destiné aux jeunes enfants.

L’ancienne caserne située au cœur de la partie haute du parc a été préservée et accueille désormais plusieurs espaces de repos, avec des îlots aménagés et différents types d’assises.

La Métropole a également privilégié une démarche écologique en réutilisant les pierres issues des démolitions pour fabriquer du mobilier urbain, limitant ainsi l’apport de nouveaux matériaux.

Les aménagements comprennent aussi de nouvelles aires de jeux pour les enfants de 0 à 3 ans et de 0 à 6 ans, qui viennent compléter la grande aire de jeux déjà installée sur la place d’armes.

Les bastions accueillent également de nouveaux cheminements piétons, des espaces de pique-nique et des zones refuges pour la biodiversité.

Les travaux, lancés en novembre 2024, se sont achevés il y a quelques jours. Cette phase représente un investissement d’environ 3,4 millions d’euros, financé à parts égales par la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon.

Certaines zones resteront toutefois temporairement protégées afin de laisser le temps aux plantations et aux pelouses de se développer correctement, une période estimée jusqu’à la fin du mois d’avril à venir.

avatar
Et à fumeurs de joints le 05/03/2026 à 13:15
Fra a écrit le 05/03/2026 à 13h03

C'est devenu un parc a chiens... Une honte

Mais comme les consommateurs de cannabis votent préférentiellement chez les écolos ou à LFI, la mairie ferme les yeux.

Signaler Répondre
avatar
Fra le 05/03/2026 à 13:03

C'est devenu un parc a chiens... Une honte

Signaler Répondre
avatar
saco697 le 05/03/2026 à 11:48

le maire distribue les derniers crédit à sa bande de copains … le grand gaspillage jusqu’au bout

Signaler Répondre
avatar
Joubs le 05/03/2026 à 11:41

Un parc à cagette.
Sans blague ce parc est devenu tellement dangereux avec des agressions de femmes en plein jour.

Signaler Répondre
avatar
jamais content le 05/03/2026 à 11:38

A lire les commentaires, que des grincheux éternellement insatisfait, doctolib service psychiatrie.

Signaler Répondre
avatar
Zip le 05/03/2026 à 10:45
Ambiance de pays en guerre dans ce parc a écrit le 05/03/2026 à 07h32

Drôle d'urbanisme, à mi-chemin entre le Liban et l'Iran. C'est pour nous préparer mentalement ?

Bien vu! Les écolos font la même chose dans toutes les villes où ils sont élus : du moche très cher , du temporaire à mi-chemin entre des champs de cagettes et des champs de ruine, de partout pareil de Nantes, Grenoble, Lyon...

Signaler Répondre
avatar
DJ69 le 05/03/2026 à 10:25

On réclamait plus d'espaces pour les petits (moins de 5 ans). Il y en a eu mais on a vraiment fait le minimum. Les jardins situés dans les alentours comme celui de à côté de la bibliothèque du 7ème offrent beaucoup plus de possibilités, c'est vraiment dommage !

Signaler Répondre
avatar
Old-Gone le 05/03/2026 à 10:25
classement sans suite a écrit le 05/03/2026 à 09h42

Les ruines de bâtiments administratifs sans toit ni fenêtres sont classés ? C'est dingue ce que les écolos inventent continuellement pour justifier leurs projets très moyens.

Classé donc obliger de garder les murs et autres . Pourquoi l'école sur la place d'armes est en préfabriqués ?? a votre avis . Ils peuvent transformer comme les quartiers des soldats devenues résidence étudiante , l'ancienne armurerie en crèche ...etc . L’ADPB s’est créée en 1997. Le Grand Lyon achète les 17 ha en 2007 et le Parc Blandan ouvre en 2013... après si vous comprenez rien c'est une autre histoire

Signaler Répondre
avatar
maville le 05/03/2026 à 10:07

Mais que les écolos du dimanche aillent habiter à la campagne ce n'est pas ce qui manque et qu'ils nous foutent la paix. Ah oui c'est vrai à la campagne, la vraie, le chant du coq les dérange.

Signaler Répondre
avatar
raslebol69 le 05/03/2026 à 10:00

Rien de prévu pour la sécurité des utilisateurs? A certaines heures "ça craint".

Signaler Répondre
avatar
Facile le 05/03/2026 à 09:55
classement sans suite a écrit le 05/03/2026 à 09h42

Les ruines de bâtiments administratifs sans toit ni fenêtres sont classés ? C'est dingue ce que les écolos inventent continuellement pour justifier leurs projets très moyens.

C’est clair avec Aulas on aura un stade

Signaler Répondre
avatar
classement sans suite le 05/03/2026 à 09:42
Old-Gone a écrit le 05/03/2026 à 09h18

Vous l'ignorez mais les bâtiments , la place d'armes, le fort ,et les remparts sont classés ... donc le patrimoine reste et fort heureusement

Les ruines de bâtiments administratifs sans toit ni fenêtres sont classés ? C'est dingue ce que les écolos inventent continuellement pour justifier leurs projets très moyens.

Signaler Répondre
avatar
Old-Gone le 05/03/2026 à 09:18
Ambiance de pays en guerre dans ce parc a écrit le 05/03/2026 à 07h32

Drôle d'urbanisme, à mi-chemin entre le Liban et l'Iran. C'est pour nous préparer mentalement ?

Vous l'ignorez mais les bâtiments , la place d'armes, le fort ,et les remparts sont classés ... donc le patrimoine reste et fort heureusement

Signaler Répondre
avatar
Attention, chien dangereux le 05/03/2026 à 08:58

Les barreaux verticaux, c'est pour se protéger des chiens dangereux ? Deux gamins gravement blessés la semaine dernière, et naturellement jamais de verbalisation par la police municipale pour les propriétaires indélicats de chiens.

Signaler Répondre
avatar
fatboy le 05/03/2026 à 08:57
Idiotie a écrit le 05/03/2026 à 07h58

Ça tombe c’est temporaire le temps que la végétation en soubassement se développe

Avec 30 cm de copeaux on ne voit pas trop ce qu'il pourrait s'y développer. Vous n'avez pas de jardin et ça se voit

Signaler Répondre
avatar
Très bas de gamme le 05/03/2026 à 08:52

Comme tout ce que touche le maire, c'est moche, provisoire et mal fini.

Signaler Répondre
avatar
Déjections le 05/03/2026 à 08:50

Les chiens pourront s'en donner à coeur joie. Et tant pis pour les enfants...

Signaler Répondre
avatar
Idiotie le 05/03/2026 à 07:58
Bien trop laid a écrit le 05/03/2026 à 07h08

Encore ces barrières basses façon cagette de légumes. Les écolos savent-ils que ça vieillit très mal, et que dans deux ou trois ans il faudra tout refaire ?

Ça tombe c’est temporaire le temps que la végétation en soubassement se développe

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 05/03/2026 à 07:43

La campagne à la ville avec des arbres de partout, ça ne marchera pas.
Dans les ville les coins à l'ombre, donc un peu cachés, ne sont recherchés que par les délinquants.
Il en faut mais pas une forêt de partout, il y a le Parc de la Tête d'Or pour ça...

Signaler Répondre
avatar
Rigolo le 05/03/2026 à 07:32
On se moque du monde a écrit le 05/03/2026 à 07h10

6 longues années de travaux, pour une inauguration à 10 jours des élections. Les électeurs n'oublieront pas ces longues années de travaux incessants. Et en plus pour un résultat plutôt moyen il faut le dire.

La rénovation du parc a commencé avant les ecolos ! Et la planification est connue depuis le debut. Et dire que le résultat est moyen c est mal connaître ce parc où beaucoup de gens aiment se rendre et où les infrastructures sont énormément utilisées ! Il faudrait que les commentaires ici soit fait par des lyonnais et pas des énervés du téléphone

Signaler Répondre
avatar
Ambiance de pays en guerre dans ce parc le 05/03/2026 à 07:32

Drôle d'urbanisme, à mi-chemin entre le Liban et l'Iran. C'est pour nous préparer mentalement ?

Signaler Répondre
avatar
Oh làs le 05/03/2026 à 07:21
On se moque du monde a écrit le 05/03/2026 à 07h10

6 longues années de travaux, pour une inauguration à 10 jours des élections. Les électeurs n'oublieront pas ces longues années de travaux incessants. Et en plus pour un résultat plutôt moyen il faut le dire.

Très déçu.,

Un parking sur l’air de jeux en herbe aurait été mieux et une route deux fois deux voies pour les voitures étaient nécessaire

On aurait coupé les arbres et fait des feuilles de papier toilette pour les électeurs séniles d Aulas. Mais non Doucet préfère améliorer notre quotidien en ville.

Se sentir mieux ou l’on vit.
La honte quand même !

Signaler Répondre
avatar
On se moque du monde le 05/03/2026 à 07:10

6 longues années de travaux, pour une inauguration à 10 jours des élections. Les électeurs n'oublieront pas ces longues années de travaux incessants. Et en plus pour un résultat plutôt moyen il faut le dire.

Signaler Répondre
avatar
Bien trop laid le 05/03/2026 à 07:08

Encore ces barrières basses façon cagette de légumes. Les écolos savent-ils que ça vieillit très mal, et que dans deux ou trois ans il faudra tout refaire ?

Signaler Répondre
avatar
Le Parti de Loi et d'Ordre le 05/03/2026 à 07:03

Et les militaires de l'opération Sentinelle ? Il en faudra une centaine avec quelques blindés aussi.

Signaler Répondre

