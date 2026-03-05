Plus d’arbres, des jeux et des zones fraîches : le parc Blandan continue sa transformation

Le parc Blandan poursuit sa transformation. La Ville de Lyon et la Métropole viennent d’achever l’aménagement de trois bastions fortifiés situés dans la partie haute du parc, offrant désormais de nouveaux espaces accessibles au public.
Ce projet, mené en concertation avec les riverains, les usagers et l’association de développement du parc, vise à renforcer les espaces de détente, de nature et de jeux, tout en améliorant les circulations entre les différentes zones du site et en valorisant le patrimoine de cet ancien fort militaire.
Cette troisième phase d’aménagement, qui concerne environ deux hectares, répond à une demande forte exprimée lors de la concertation menée en 2022 : davantage de végétation, des zones calmes et des espaces adaptés aux familles.
Plus de 1000 arbres, baliveaux et plants forestiers ont été plantés et 10 000 m² de surfaces ont été renaturés afin d’apporter davantage de fraîcheur et d’ombre lors des épisodes de chaleur.
Dans la plaine des douves, 45 arbres supplémentaires ont également été ajoutés pour renforcer les zones ombragées.
Des fontaines à eau ont été installées sur le site et une structure d’ombrage doit prochainement être mise en place sur les bastions sud. Les connexions au sein du parc ont également été améliorées grâce à la création d’un grand escalier depuis la place d’armes.
Un patrimoine militaire mis en valeur
Le projet met aussi en avant l’histoire du site, ancien fort militaire, en conservant et en réutilisant plusieurs éléments existants.
Certaines structures ont ainsi trouvé un nouvel usage, comme l’ancienne soute à munitions transformée en “soute à expression”, intégrée à un espace ludique destiné aux jeunes enfants.
L’ancienne caserne située au cœur de la partie haute du parc a été préservée et accueille désormais plusieurs espaces de repos, avec des îlots aménagés et différents types d’assises.
La Métropole a également privilégié une démarche écologique en réutilisant les pierres issues des démolitions pour fabriquer du mobilier urbain, limitant ainsi l’apport de nouveaux matériaux.
Les aménagements comprennent aussi de nouvelles aires de jeux pour les enfants de 0 à 3 ans et de 0 à 6 ans, qui viennent compléter la grande aire de jeux déjà installée sur la place d’armes.
Les bastions accueillent également de nouveaux cheminements piétons, des espaces de pique-nique et des zones refuges pour la biodiversité.
Les travaux, lancés en novembre 2024, se sont achevés il y a quelques jours. Cette phase représente un investissement d’environ 3,4 millions d’euros, financé à parts égales par la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon.
Certaines zones resteront toutefois temporairement protégées afin de laisser le temps aux plantations et aux pelouses de se développer correctement, une période estimée jusqu’à la fin du mois d’avril à venir.
