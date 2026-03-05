Lyon : la Jefe Mafia, une simple comète après l'exécution de son chef présumé ?

On sait peu de choses sur la Jefe Mafia. Et pourtant, elle a agacé suffisamment de personnes dangereuses dans l'agglomération lyonnaise pour que son chef présumé, Jessim L., soit enlevé sur la M7 d'une manière spectaculaire par un commando avant d'être exécuté. Son corps calciné a été retrouvé ce mardi à Sérézin-du-Rhône.
L'objectif était clairement d'envoyer un message, et ce dernier est probablement bien passé, avec toutes les étapes de l'opération qui ont été filmées et diffusées sur les réseaux sociaux, avant d'être révélées par notre rédaction.
Selon les premiers éléments, la Jefe Mafia aurait multiplié les tentatives d'intimidation de dealers et leurs proches en ouvrant le feu sur leurs portes d'appartements, voire en les incendiant. Des faits survenus dans le 8e arrondissement de Lyon, à Vénissieux, Décines, Saint-Fons...
🚨🇫🇷 FLASH INFO Plusieurs règlements de comptes secouent actuellement la région lyonnaise. Des individus se filment en train d’incendier des maisons et des appartements, avant de diffuser eux-mêmes les vidéos sur les réseaux. Plusieurs habitations ont été visées ces derniers… pic.twitter.com/9RD8fySYRm— Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) February 25, 2026
Et si aucune personne n'a été blessée, quelqu'un en a eu assez de ces nouveaux venus qui cherchaient à prendre le lead dans le trafic de drogue local.
Reste à savoir si la mort de Jessim L. mettra fin aux agissements de la Jefe Mafia, ou s'il s'agit d'une hydre qui cherchera à se venger ces prochaines semaines.
Encore faut il que les parents soient eux même éduqués pour se rendre compte de ce qu'ils font !Signaler Répondre
Une comète ??Signaler Répondre
Pour un gars qui a sauté d'un pont et finit brûlé sur un parking, j'aime bien l'humour de LM.
Ce qui était normal au Mexique est devenu normal en FranceSignaler Répondre
c’est sûr qu’ils ont été super discret, un carton sur un axe blindé en pleine heure de pointe, filmé par des dizaines de personnes, une chasse à l’homme en plein jour, on voit leur véhicule etc, grosse mafia très discrète que ce soit les uns ou les autresSignaler Répondre
C’est pas une carrière longueSignaler Répondre
Si ça se trouve ce sont des aliens qui viennent d'une autre planète, qui en ont marre de voire des snacks se faire racketter et qui ont décidé d'intervenir pour aider l'humanité.Signaler Répondre
si ca se trouve c'est peut être une milice d'honnête citoyens qui en ont marre des dégradations et des exécution vu que les élus politiques ne font rienSignaler Répondre
Que l'on commence à faire des enfants lorsqu'on est apte à les élever correctement. Si on est incapable d'éduquer des enfants on n'en fait pasSignaler Répondre
Je ne veux pas défendre les ministres, mais ils doivent être une centaine, et nous sommes 60 000 000 ,Signaler Répondre
réfléchissons
que les ministres montrent l exempleSignaler Répondre
Et les producteurs de cette merde qui inonde le marché Français, c'est pas de leur faute?Signaler Répondre
Toi, tu as toutes les compétences pour travailler au tribunal de Villefranche 🤣🤣🤣🤣Signaler Répondre
A la base tout ce trafic existe parce qu’il y a beaucoup de consommateurs !! Si personne ne consomme … plus de trafic ! Simple non ?? Arrêtez d’en acheter et le problème sera réglé !!Signaler Répondre
Moi ce qui m'étonne toujours dans la thématique du narcotrafic et des mafias associées c'est d'éviter de discuter en profondeur des origines exactes des membres.Signaler Répondre
Dans presque tous les débats on ne veut surtout pas parler de la problématique de cette origine et des Etats dealers pourquoi?
Tout le monde sait parfaitement de quoi on parle dans plusieurs pays européens en France ou au Pays Bas... mais à chaque fois on ne veut pas ouvrir la discussion.
Donc ci on bloque le débat il faut éviter de claironner qu'on fait la Guerre aux narcos car cela n'est pas vrai et tout le monde le sent plus ou moins.
Tous les Maghrébins ne sont pas de la vermine sauf une minorité d' entre eux que l' État se refuse à mettre en prison ce au détriment de tous les Français en particulier des Français Maghrébins qui de ce fait ont une sale réputation.Signaler Répondre
Le laxisme est une des causes du racisme.
"comète" est un mot beaucoup trop valorisant pour de vulgaires racailles...Signaler Répondre
Les méthodes des narcos c'est plutôt l'amerique du sud ! Mexique, Colombie...Signaler Répondre
où l'etat fonctionne en fonction des désirs des parrains de la drogue
De toute façon, arrêtons de fermer les yeux. Toute cette mascarade de présence de points de dealers dans tous les recoins de France n'est que le fait de cette vermine maghrebine qui, si on regarde bien, gère tout le déploiement de cette pourriture de drogue. Ah ils sont beaux les discours de gauchos vantant le mérite de l'immogrationSignaler Répondre
Il y a un qui a voulu se la péter et faire son petit groupe mafia.Signaler Répondre
La vrai mafia qui est plus discrète lui a passé son message.
A mon avis on n'en entendra plus parler.
Darmanin et sa mexicanisation...
Que des enfants issu d'un divorce, avec un père absent et une mère dysfonctionnelle = des enfants sans repères, et sans empathie retrouvent une famille dans un gang ! C'est simple à comprendre, vous rajouter à ça le manque d'argent, ça donne cette situation en France !Signaler Répondre
Tout simplement voici l'americanisation de la France. Le plus vite nous coupons tous liens avec les États-Unis le mieux. La survie de la nation en dépend !Signaler Répondre