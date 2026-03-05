Lyon : la Jefe Mafia, une simple comète après l'exécution de son chef présumé ?

On sait peu de choses sur la Jefe Mafia. Et pourtant, elle a agacé suffisamment de personnes dangereuses dans l'agglomération lyonnaise pour que son chef présumé, Jessim L., soit enlevé sur la M7 d'une manière spectaculaire par un commando avant d'être exécuté. Son corps calciné a été retrouvé ce mardi à Sérézin-du-Rhône.

L'objectif était clairement d'envoyer un message, et ce dernier est probablement bien passé, avec toutes les étapes de l'opération qui ont été filmées et diffusées sur les réseaux sociaux, avant d'être révélées par notre rédaction.

Selon les premiers éléments, la Jefe Mafia aurait multiplié les tentatives d'intimidation de dealers et leurs proches en ouvrant le feu sur leurs portes d'appartements, voire en les incendiant. Des faits survenus dans le 8e arrondissement de Lyon, à Vénissieux, Décines, Saint-Fons...

🚨🇫🇷 FLASH INFO Plusieurs règlements de comptes secouent actuellement la région lyonnaise. Des individus se filment en train d’incendier des maisons et des appartements, avant de diffuser eux-mêmes les vidéos sur les réseaux. Plusieurs habitations ont été visées ces derniers… pic.twitter.com/9RD8fySYRm — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) February 25, 2026

Et si aucune personne n'a été blessée, quelqu'un en a eu assez de ces nouveaux venus qui cherchaient à prendre le lead dans le trafic de drogue local.

Reste à savoir si la mort de Jessim L. mettra fin aux agissements de la Jefe Mafia, ou s'il s'agit d'une hydre qui cherchera à se venger ces prochaines semaines.