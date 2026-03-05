Faits Divers

Lyon : la Jefe Mafia, une simple comète après l'exécution de son chef présumé ?

Inconnue du grand public il y a encore quelques jours, la Jefe Mafia a fait parler d'elle en même temps que l'exécution de son chef présumé Jessim L. au sud de Lyon. Une opération médiatisée qui signe peut-être la fin de l'organisation.

On sait peu de choses sur la Jefe Mafia. Et pourtant, elle a agacé suffisamment de personnes dangereuses dans l'agglomération lyonnaise pour que son chef présumé, Jessim L., soit enlevé sur la M7 d'une manière spectaculaire par un commando avant d'être exécuté. Son corps calciné a été retrouvé ce mardi à Sérézin-du-Rhône.

L'objectif était clairement d'envoyer un message, et ce dernier est probablement bien passé, avec toutes les étapes de l'opération qui ont été filmées et diffusées sur les réseaux sociaux, avant d'être révélées par notre rédaction.

Selon les premiers éléments, la Jefe Mafia aurait multiplié les tentatives d'intimidation de dealers et leurs proches en ouvrant le feu sur leurs portes d'appartements, voire en les incendiant. Des faits survenus dans le 8e arrondissement de Lyon, à Vénissieux, Décines, Saint-Fons...

Et si aucune personne n'a été blessée, quelqu'un en a eu assez de ces nouveaux venus qui cherchaient à prendre le lead dans le trafic de drogue local.

Reste à savoir si la mort de Jessim L. mettra fin aux agissements de la Jefe Mafia, ou s'il s'agit d'une hydre qui cherchera à se venger ces prochaines semaines.

GLOUGLOU 1er le 05/03/2026 à 13:08
maville a écrit le 05/03/2026 à 10h03

Que l'on commence à faire des enfants lorsqu'on est apte à les élever correctement. Si on est incapable d'éduquer des enfants on n'en fait pas

Encore faut il que les parents soient eux même éduqués pour se rendre compte de ce qu'ils font !

Yocko le 05/03/2026 à 12:11

Une comète ??
Pour un gars qui a sauté d'un pont et finit brûlé sur un parking, j'aime bien l'humour de LM.

Loool le 05/03/2026 à 12:11

Ce qui était normal au Mexique est devenu normal en France

Lyyyyyoooonnnnnnn le 05/03/2026 à 10:51
Ex Précisions a écrit le 05/03/2026 à 07h39

Il y a un qui a voulu se la péter et faire son petit groupe mafia.
La vrai mafia qui est plus discrète lui a passé son message.
A mon avis on n'en entendra plus parler.
Darmanin et sa mexicanisation...

c’est sûr qu’ils ont été super discret, un carton sur un axe blindé en pleine heure de pointe, filmé par des dizaines de personnes, une chasse à l’homme en plein jour, on voit leur véhicule etc, grosse mafia très discrète que ce soit les uns ou les autres

Tant mieux pour l’argic-arrco le 05/03/2026 à 10:47

C’est pas une carrière longue

Mont Monnet le 05/03/2026 à 10:24
arkom a écrit le 05/03/2026 à 10h03

si ca se trouve c'est peut être une milice d'honnête citoyens qui en ont marre des dégradations et des exécution vu que les élus politiques ne font rien

Si ça se trouve ce sont des aliens qui viennent d'une autre planète, qui en ont marre de voire des snacks se faire racketter et qui ont décidé d'intervenir pour aider l'humanité.

arkom le 05/03/2026 à 10:03

si ca se trouve c'est peut être une milice d'honnête citoyens qui en ont marre des dégradations et des exécution vu que les élus politiques ne font rien

maville le 05/03/2026 à 10:03
trop bon a écrit le 05/03/2026 à 09h35

Toi, tu as toutes les compétences pour travailler au tribunal de Villefranche 🤣🤣🤣🤣

Que l'on commence à faire des enfants lorsqu'on est apte à les élever correctement. Si on est incapable d'éduquer des enfants on n'en fait pas

Au pif le 05/03/2026 à 10:00
Mdr a écrit le 05/03/2026 à 09h42

que les ministres montrent l exemple

Je ne veux pas défendre les ministres, mais ils doivent être une centaine, et nous sommes 60 000 000 ,
réfléchissons

Mdr le 05/03/2026 à 09:42
Tout est lie a écrit le 05/03/2026 à 09h21

A la base tout ce trafic existe parce qu’il y a beaucoup de consommateurs !! Si personne ne consomme … plus de trafic ! Simple non ?? Arrêtez d’en acheter et le problème sera réglé !!

que les ministres montrent l exemple

aussiiii le 05/03/2026 à 09:38
Tout est lie a écrit le 05/03/2026 à 09h21

A la base tout ce trafic existe parce qu’il y a beaucoup de consommateurs !! Si personne ne consomme … plus de trafic ! Simple non ?? Arrêtez d’en acheter et le problème sera réglé !!

Et les producteurs de cette merde qui inonde le marché Français, c'est pas de leur faute?

trop bon le 05/03/2026 à 09:35
Maximus a écrit le 05/03/2026 à 07h04

Que des enfants issu d'un divorce, avec un père absent et une mère dysfonctionnelle = des enfants sans repères, et sans empathie retrouvent une famille dans un gang ! C'est simple à comprendre, vous rajouter à ça le manque d'argent, ça donne cette situation en France !

Toi, tu as toutes les compétences pour travailler au tribunal de Villefranche 🤣🤣🤣🤣

Tout est lie le 05/03/2026 à 09:21

A la base tout ce trafic existe parce qu’il y a beaucoup de consommateurs !! Si personne ne consomme … plus de trafic ! Simple non ?? Arrêtez d’en acheter et le problème sera réglé !!

Mafias ? le 05/03/2026 à 08:36

Moi ce qui m'étonne toujours dans la thématique du narcotrafic et des mafias associées c'est d'éviter de discuter en profondeur des origines exactes des membres.
Dans presque tous les débats on ne veut surtout pas parler de la problématique de cette origine et des Etats dealers pourquoi?
Tout le monde sait parfaitement de quoi on parle dans plusieurs pays européens en France ou au Pays Bas... mais à chaque fois on ne veut pas ouvrir la discussion.
Donc ci on bloque le débat il faut éviter de claironner qu'on fait la Guerre aux narcos car cela n'est pas vrai et tout le monde le sent plus ou moins.

oui-oui le 05/03/2026 à 08:32
French connection a écrit le 05/03/2026 à 07h47

De toute façon, arrêtons de fermer les yeux. Toute cette mascarade de présence de points de dealers dans tous les recoins de France n'est que le fait de cette vermine maghrebine qui, si on regarde bien, gère tout le déploiement de cette pourriture de drogue. Ah ils sont beaux les discours de gauchos vantant le mérite de l'immogration

Tous les Maghrébins ne sont pas de la vermine sauf une minorité d' entre eux que l' État se refuse à mettre en prison ce au détriment de tous les Français en particulier des Français Maghrébins qui de ce fait ont une sale réputation.
Le laxisme est une des causes du racisme.

Racailles de m... le 05/03/2026 à 08:17

"comète" est un mot beaucoup trop valorisant pour de vulgaires racailles...

White star le 05/03/2026 à 07:56
Black Star a écrit le 05/03/2026 à 06h19

Tout simplement voici l'americanisation de la France. Le plus vite nous coupons tous liens avec les États-Unis le mieux. La survie de la nation en dépend !

Les méthodes des narcos c'est plutôt l'amerique du sud ! Mexique, Colombie...
où l'etat fonctionne en fonction des désirs des parrains de la drogue

French connection le 05/03/2026 à 07:47

De toute façon, arrêtons de fermer les yeux. Toute cette mascarade de présence de points de dealers dans tous les recoins de France n'est que le fait de cette vermine maghrebine qui, si on regarde bien, gère tout le déploiement de cette pourriture de drogue. Ah ils sont beaux les discours de gauchos vantant le mérite de l'immogration

Ex Précisions le 05/03/2026 à 07:39

Il y a un qui a voulu se la péter et faire son petit groupe mafia.
La vrai mafia qui est plus discrète lui a passé son message.
A mon avis on n'en entendra plus parler.
Darmanin et sa mexicanisation...

Maximus le 05/03/2026 à 07:04

Que des enfants issu d'un divorce, avec un père absent et une mère dysfonctionnelle = des enfants sans repères, et sans empathie retrouvent une famille dans un gang ! C'est simple à comprendre, vous rajouter à ça le manque d'argent, ça donne cette situation en France !

Black Star le 05/03/2026 à 06:19

Tout simplement voici l'americanisation de la France. Le plus vite nous coupons tous liens avec les États-Unis le mieux. La survie de la nation en dépend !

