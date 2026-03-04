Jean-Michel Aulas en train de tuer Grégory Doucet à coups de pied : la Une choc de Charlie Hebdo sur les municipales à Lyon

Grégory Doucet est-il Charlie ce mercredi ? En tout cas, Charlie Hebdo est clairement Charlie, mais n'est pas Grégory Doucet.

A l'occasion des élections municipales de Lyon, l'hebdomadaire satirique a publié ce mercredi une Une spéciale pour son édition lyonnaise. Et Charlie Hebdo a frappé très fort avec un dessin confié à Biche.

On y voit Jean-Michel Aulas prêt à donner un nouveau coup de pied au maire écologiste de Lyon, mort sur le sol, un oeil sorti de son orbite. Une référence assez claire au lynchage de Quentin Deranque du 12 février dernier.

Et ce titre, déroutant : "Aulas, la remontada". Alors que l'ancien président de l'OL a depuis l'automne l'étiquette de grand favori du scrutin, dopé par des sondages lui octroyant une quasi-victoire au premier tour…