Jean-Michel Aulas en train de tuer Grégory Doucet à coups de pied : la Une choc de Charlie Hebdo sur les municipales à Lyon

Grégory Doucet est-il Charlie ce mercredi ? En tout cas, Charlie Hebdo est clairement Charlie, mais n'est pas Grégory Doucet.
A l'occasion des élections municipales de Lyon, l'hebdomadaire satirique a publié ce mercredi une Une spéciale pour son édition lyonnaise. Et Charlie Hebdo a frappé très fort avec un dessin confié à Biche.
On y voit Jean-Michel Aulas prêt à donner un nouveau coup de pied au maire écologiste de Lyon, mort sur le sol, un oeil sorti de son orbite. Une référence assez claire au lynchage de Quentin Deranque du 12 février dernier.
Et ce titre, déroutant : "Aulas, la remontada". Alors que l'ancien président de l'OL a depuis l'automne l'étiquette de grand favori du scrutin, dopé par des sondages lui octroyant une quasi-victoire au premier tour…
👉 Et pour nos amis lyonnais, retrouvez notre Une Spécial Municipales à Lyon en kiosque ! pic.twitter.com/bm4R2ey6GR— Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) March 3, 2026
les journalistes de Charlie beaucoup plus silencieux au sujet Diyccet et ses « partenaires privilégiés » de la jeune garde … on voit tout de suite l objectivité des gens de gauche …Signaler Répondre
Les auteurs de Charlie Hebdo ont été naguère victimes de la violence la plus abjecte. Leurs successeurs semblent pourtant l'approuver, même au second degré. J'ignore s'il s'agit d'une pratique conjuratoire. Même en étant foncièrement attaché à la liberté absolue d'expression, on ne peut que déplorer un excès de mauvais goût. Cette notion est subjective, certes : à chacun son mauvais goût !Signaler Répondre
Tu devrais le dire aux parents des victimes! On peux rire de beaucoup de choses, mais pas avec toi!!!!!Signaler Répondre
Coup de godasse de Jean Michel Godasse?Signaler Répondre
C'est plutôt un bon coup de pied au cu* qui va lui arriver au militant écolo Doucet après un mandat à avoir imposer son dogmatisme et son mépris !Signaler Répondre
J avais préféré "Les brûlés font du ski" apres Crans Montana ...Signaler Répondre
Vous aussi ?
On a pas vu des dessins du guide suprême! Ils sont a Dubai les dessinateurs? Et Mozart va vous rapatriés?Signaler Répondre
Excellent , venant de Charlie Hebdo .Signaler Répondre
Mais il est vrai que l'humour , surtout au deuxième ou troisième degré , n'est pas inné et ne s'apprend pas dans les écoles , fussent-elles qualifiées de Grandes .
An moins Hara Kiri , prédécesseur de Charlie , annonçait clairement la couleur " Journal Bête et Méchant " .
C'est ça les hooligans du football(dont beaucoup d'extreme droite!)Signaler Répondre
ça fais rire qui? L'ultra gauche? les assassins de Quentin?Signaler Répondre
Merci, Charlie hebdo, un peu d humour même noire, dans ces élections municipales lyonnaise si terne , entre les ecolos qui rit quand ils se brûle, et le papy qui rabote.Signaler Répondre
Et au fond un suprême symbole : le camp qui comprend et épargne certaines militances et se fait terreau de la possibilité de survenue de violences extrêmes comme le cas du meurtre de Quentin, contre le camp qui combat ce camp mortifère.Signaler Répondre
La jeune garde c'est bien les amis de doucet non?Signaler Répondre
Celui qui maltraite ses administrés depuis 6 ans, ce n'est pas Jean-Michel Aulas...Signaler Répondre
Les limites sont là où elles vous arrangent.Signaler Répondre
Est il prévu un poster à la vente ?
On a bien compris le message de Lyonmag: les coups de pieds dans la tete au sol c'est rigolo, surtout quand ça vise un écolo, et puis c'est l'esprit Charlie.Signaler Répondre
Par contre dire qu'on ne compatit pas si un néonazi s'est pris des coups dans une rixe, c'est pas drôle, c'est de l'apologie du terrorisme bla bla bla
(comme dirait la préfète)
Caricature minable. Il y a des limites.Signaler Répondre
Je ne soutiens pas Doucet , mais ce genre de caricature n'est pas de très bon niveau de correction pour les 2 candidats et surtout pour LyonSignaler Répondre
Zéro pour Charlie cette fois
Ce n’est Aulas qui violente mais les amis des écologistes. Sainte Soline. Quentin Deranque.Signaler Répondre