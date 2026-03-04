Politique

Jean-Michel Aulas en train de tuer Grégory Doucet à coups de pied : la Une choc de Charlie Hebdo sur les municipales à Lyon

L'hebdomadaire Charlie Hebdo a publié ce mercredi 4 mars un numéro spécial Lyon. La Une de cette édition lyonnaise met en scène Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet dans une posture de violence extrême.

Grégory Doucet est-il Charlie ce mercredi ? En tout cas, Charlie Hebdo est clairement Charlie, mais n'est pas Grégory Doucet.

A l'occasion des élections municipales de Lyon, l'hebdomadaire satirique a publié ce mercredi une Une spéciale pour son édition lyonnaise. Et Charlie Hebdo a frappé très fort avec un dessin confié à Biche.

On y voit Jean-Michel Aulas prêt à donner un nouveau coup de pied au maire écologiste de Lyon, mort sur le sol, un oeil sorti de son orbite. Une référence assez claire au lynchage de Quentin Deranque du 12 février dernier.

Et ce titre, déroutant : "Aulas, la remontada". Alors que l'ancien président de l'OL a depuis l'automne l'étiquette de grand favori du scrutin, dopé par des sondages lui octroyant une quasi-victoire au premier tour…

avatar
saco697 le 04/03/2026 à 15:45

les journalistes de Charlie beaucoup plus silencieux au sujet Diyccet et ses « partenaires privilégiés » de la jeune garde … on voit tout de suite l objectivité des gens de gauche …

avatar
Alcofribas Nazier le 04/03/2026 à 15:02

Les auteurs de Charlie Hebdo ont été naguère victimes de la violence la plus abjecte. Leurs successeurs semblent pourtant l'approuver, même au second degré. J'ignore s'il s'agit d'une pratique conjuratoire. Même en étant foncièrement attaché à la liberté absolue d'expression, on ne peut que déplorer un excès de mauvais goût. Cette notion est subjective, certes : à chacun son mauvais goût !

avatar
laloose le 04/03/2026 à 14:45
C'est vrai a écrit le 04/03/2026 à 14h19

J avais préféré "Les brûlés font du ski" apres Crans Montana ...
Vous aussi ?

Tu devrais le dire aux parents des victimes! On peux rire de beaucoup de choses, mais pas avec toi!!!!!

avatar
Jean Michel Godasse le 04/03/2026 à 14:33

Coup de godasse de Jean Michel Godasse?

avatar
Libération mars 2026 le 04/03/2026 à 14:22

C'est plutôt un bon coup de pied au cu* qui va lui arriver au militant écolo Doucet après un mandat à avoir imposer son dogmatisme et son mépris !

avatar
C'est vrai le 04/03/2026 à 14:19
Catalan a écrit le 04/03/2026 à 13h49

Caricature minable. Il y a des limites.

J avais préféré "Les brûlés font du ski" apres Crans Montana ...
Vous aussi ?

avatar
qui achète cette daube? le 04/03/2026 à 14:18
Jacques3 a écrit le 04/03/2026 à 13h54

Les limites sont là où elles vous arrangent.

Est il prévu un poster à la vente ?

On a pas vu des dessins du guide suprême! Ils sont a Dubai les dessinateurs? Et Mozart va vous rapatriés?

avatar
GAD le 04/03/2026 à 14:11

Excellent , venant de Charlie Hebdo .
Mais il est vrai que l'humour , surtout au deuxième ou troisième degré , n'est pas inné et ne s'apprend pas dans les écoles , fussent-elles qualifiées de Grandes .
An moins Hara Kiri , prédécesseur de Charlie , annonçait clairement la couleur " Journal Bête et Méchant " .

avatar
Hooligans du foot! le 04/03/2026 à 14:11

C'est ça les hooligans du football(dont beaucoup d'extreme droite!)

avatar
pôvre nuls le 04/03/2026 à 14:06

ça fais rire qui? L'ultra gauche? les assassins de Quentin?

avatar
Samlion le 04/03/2026 à 14:04

Merci, Charlie hebdo, un peu d humour même noire, dans ces élections municipales lyonnaise si terne , entre les ecolos qui rit quand ils se brûle, et le papy qui rabote.

avatar
Du pur Charlie le 04/03/2026 à 13:58

Et au fond un suprême symbole : le camp qui comprend et épargne certaines militances et se fait terreau de la possibilité de survenue de violences extrêmes comme le cas du meurtre de Quentin, contre le camp qui combat ce camp mortifère.

avatar
sarraah le 04/03/2026 à 13:58

La jeune garde c'est bien les amis de doucet non?

avatar
Caricature gênante le 04/03/2026 à 13:54

Celui qui maltraite ses administrés depuis 6 ans, ce n'est pas Jean-Michel Aulas...

avatar
Jacques3 le 04/03/2026 à 13:54
Catalan a écrit le 04/03/2026 à 13h49

Caricature minable. Il y a des limites.

Les limites sont là où elles vous arrangent.

Est il prévu un poster à la vente ?

avatar
Charlie a deux ou trois vitesses.. le 04/03/2026 à 13:50

On a bien compris le message de Lyonmag: les coups de pieds dans la tete au sol c'est rigolo, surtout quand ça vise un écolo, et puis c'est l'esprit Charlie.
Par contre dire qu'on ne compatit pas si un néonazi s'est pris des coups dans une rixe, c'est pas drôle, c'est de l'apologie du terrorisme bla bla bla
(comme dirait la préfète)

avatar
Catalan le 04/03/2026 à 13:49

Caricature minable. Il y a des limites.

avatar
NON je ne suis pas Charlie le 04/03/2026 à 13:45

Je ne soutiens pas Doucet , mais ce genre de caricature n'est pas de très bon niveau de correction pour les 2 candidats et surtout pour Lyon
Zéro pour Charlie cette fois

avatar
Adino le 04/03/2026 à 13:45

Ce n’est Aulas qui violente mais les amis des écologistes. Sainte Soline. Quentin Deranque.

