Près de Lyon : autostop, percuté en voiture, chute d’un pont… le scénario effrayant avant la mort de Jessim L.

D'après nos informations, tout a commencé ce lundi 2 mars aux alentours de 17h50. Jessim L. se trouve à Perrache. Le jeune homme qui pourrait être lié à la "Jefe Mafia", fait de l’autostop, visiblement pour quitter le secteur incognito. Un automobiliste s’arrête et le prend en charge. Direction : Saint-Priest.
Mais le trajet tourne court. Un autre véhicule percute délibérément la voiture de l’automobiliste qui vient de prendre en stop Jessim L. Selon les premiers éléments, il pourrait s’agir des individus que la victime cherchait à semer. Le choc contraint le conducteur à s’arrêter sur la M7, à hauteur de Saint-Fons.
Une fuite désespérée sous le pont de la M7
Se sachant en danger, le passager prend alors la fuite à pied. Toujours à hauteur de Saint-Fons, il saute d’une hauteur d’environ six mètres pour atterrir sous le pont de la M7, au niveau de l’avenue Albert-Ramboz. Une chute impressionnante. Un témoin de la scène, présenté comme une infirmière, lui porte secours.
Mais le répit est de courte durée. Le véhicule qui avait percuté la voiture finit par arriver sur place. Les occupants s’en prennent alors à l’infirmière avant d’enlever Jessim L.
Un corps retrouvé à Sérézin-du-Rhône
Quelques heures plus tard, le corps d’un homme est découvert à Sérézin-du-Rhône, au sud de Lyon. Selon nos informations précédentes, il s’agit bien de Jessim L., 26 ans, très défavorablement connu des services de police.
Dans la nuit, LyonMag avaient reçu un message anonyme évoquant “2 bastos dans la tête” et l’exécution supposée du "chef et créateur de la Jefe Mafia”.
Une vidéo circule également, montrant un homme nu, allongé sur le ventre dans une mare de sang, visiblement décédé. La personne filmant la scène tient un jerrican de produit inflammable à la main. Selon nos informations, le corps de Jessim L. a en effet été retrouvé calciné.
Les premières constatations ont été réalisées par les gendarmes. L’enquête a été confiée aux services de la police judiciaire de Lyon, qui devront établir avec précision la chronologie des faits et déterminer les responsabilités.
Les investigations devront aussi éclaircir d’éventuels liens avec les récentes actions revendiquées par la “Jefe Mafia”,groupe apparu ces derniers jours sur les réseaux sociaux, notamment à travers des incendies et des tirs visant des façades dans l’agglomération lyonnaise.
