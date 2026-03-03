Faits Divers

Près de Lyon : autostop, percuté en voiture, chute d’un pont… le scénario effrayant avant la mort de Jessim L.

Près de Lyon : autostop, percuté en voiture, chute d’un pont… le scénario effrayant avant la mort de Jessim L.

INFO LYONMAG. Enlevé lundi 2 mars en fin de journée, Jessim L., 26 ans, a vécu une succession d’événements d’une rare violence entre Perrache et Saint-Fons.

D'après nos informations, tout a commencé ce lundi 2 mars aux alentours de 17h50. Jessim L. se trouve à Perrache. Le jeune homme qui pourrait être lié à la "Jefe Mafia", fait de l’autostop, visiblement pour quitter le secteur incognito. Un automobiliste s’arrête et le prend en charge. Direction : Saint-Priest.

Mais le trajet tourne court. Un autre véhicule percute délibérément la voiture de l’automobiliste qui vient de prendre en stop Jessim L. Selon les premiers éléments, il pourrait s’agir des individus que la victime cherchait à semer. Le choc contraint le conducteur à s’arrêter sur la M7, à hauteur de Saint-Fons.

Une fuite désespérée sous le pont de la M7

Se sachant en danger, le passager prend alors la fuite à pied. Toujours à hauteur de Saint-Fons, il saute d’une hauteur d’environ six mètres pour atterrir sous le pont de la M7, au niveau de l’avenue Albert-Ramboz. Une chute impressionnante. Un témoin de la scène, présenté comme une infirmière, lui porte secours.

Mais le répit est de courte durée. Le véhicule qui avait percuté la voiture finit par arriver sur place. Les occupants s’en prennent alors à l’infirmière avant d’enlever Jessim L.

Un corps retrouvé à Sérézin-du-Rhône

Quelques heures plus tard, le corps d’un homme est découvert à Sérézin-du-Rhône, au sud de Lyon. Selon nos informations précédentes, il s’agit bien de Jessim L., 26 ans, très défavorablement connu des services de police.

Dans la nuit, LyonMag avaient reçu un message anonyme évoquant “2 bastos dans la tête” et l’exécution supposée du "chef et créateur de la Jefe Mafia”.

Une vidéo circule également, montrant un homme nu, allongé sur le ventre dans une mare de sang, visiblement décédé. La personne filmant la scène tient un jerrican de produit inflammable à la main. Selon nos informations, le corps de Jessim L. a en effet été retrouvé calciné.

Les premières constatations ont été réalisées par les gendarmes. L’enquête a été confiée aux services de la police judiciaire de Lyon, qui devront établir avec précision la chronologie des faits et déterminer les responsabilités.

Les investigations devront aussi éclaircir d’éventuels liens avec les récentes actions revendiquées par la “Jefe Mafia”,groupe apparu ces derniers jours sur les réseaux sociaux, notamment à travers des incendies et des tirs visant des façades dans l’agglomération lyonnaise.

Tags :

Jefe Mafia

16 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Je veux pas dire mais... le 03/03/2026 à 20:16

C'est quand même mieux d'être sérieux à l'école, d'apprendre un métier, et de travailler honnêtement.

Signaler Répondre
avatar
Pays laxiste le 03/03/2026 à 20:05

Avec un peu de chance les troupes américaines reviendront pour nous libérer de cet élément criminel.

Signaler Répondre
avatar
Cadonne le 03/03/2026 à 20:04

Pas envie ni de prendre un auto-stoppeur ni de porter secours si c'est pour de faire tamponner par ces fous.
Même pas de trêve pendant le carême, que dis-je pendant le ramadan.

Signaler Répondre
avatar
saco697 le 03/03/2026 à 19:56

etait ce un « partenaire privilégié » du maire bobo pseudo écolo grand gaspilleur ? il va peut être mettre sa photo sur la mairie … car il ne doit pas être de droite celui là … pour lui ça doit représenter la jeunesse lyonnaise qu il aime

Signaler Répondre
avatar
Vous avez bien lu le 03/03/2026 à 19:54
film orange mécanique a écrit le 03/03/2026 à 19h42

Je peine à lire l'article. Est-ce qu'il s'agit d'un cauchemar ?

En conclusion le danger c est lesstreme drooaaate

Signaler Répondre
avatar
Dupon le 03/03/2026 à 19:45

Bon, ça fait une racaille en moins donc on va pas pleurer...
Il en faudrait comme ça tous les jours, tant qu'ils s'éliminent entre eux c'est du boulot en moins pour la police et des économies pour nos prisons

Signaler Répondre
avatar
Qu'ils règlent leurs comptes entre eux! le 03/03/2026 à 19:43

Qu'ils règlent leurs comptes entre eux, ça évitera qui en vient à intervenir!

Signaler Répondre
avatar
film orange mécanique le 03/03/2026 à 19:42

Je peine à lire l'article. Est-ce qu'il s'agit d'un cauchemar ?

Signaler Répondre
avatar
geg69 le 03/03/2026 à 19:39

Au moins il se passe des choses dans l'agglo!!

Signaler Répondre
avatar
Pendant ce temps... le 03/03/2026 à 19:37

Pendant ce temps, des Lyonnais envisagent de voter pour le candidat de la macronie ou des pastèques islamgoauchistes...

Depuis que la macronie et ses alliés islamo-gauchistes, sont arrivés au pouvoir en 2017.
Les narcotrafiquants prennent le pouvoir, de jour en jour.

Sérieusement, vous n'en n'avez pas encore assez, de subir les conséquences, de ces partis au pouvoir ???

Ne venez pas vous plaindre ou chouiner, si vous votez pour eux !!

Signaler Répondre
avatar
1789 le 03/03/2026 à 19:34

Lyon ville apaisée.

Signaler Répondre
avatar
bassta le 03/03/2026 à 19:32
Ma foi... a écrit le 03/03/2026 à 19h26

Les politiciens complètement crétins se sont imaginés que ce cirque se restreindrait aux banlieues, ils se sont trompés.

Est-ce que le RN arrivera à bout de tout ça ? J'en doute.

article 36 :l'etat de siège est un dispositif législatif et constitutionnel permettant le transfert de pouvoirs de police de l'autorité civile à l'autorité militaire, la création de juridictions militaires et l'extension des pouvoirs de police. Ce type de norme juridique est comparable dans une certaine mesure à la loi martiale.

Signaler Répondre
avatar
Hallucinant le 03/03/2026 à 19:32

Il y a des bien-pensant qui vont nous dire :
" Bah , ça a toujours existé ce genre de faits-divers "

Signaler Répondre
avatar
Le doute m'habite le 03/03/2026 à 19:31
Ma foi... a écrit le 03/03/2026 à 19h26

Les politiciens complètement crétins se sont imaginés que ce cirque se restreindrait aux banlieues, ils se sont trompés.

Est-ce que le RN arrivera à bout de tout ça ? J'en doute.

LFI considère qu'il n'y a pas de problème et que c'est un sentiment, créé et entretenu par les chaînes tv.
Les ecolos s'allient avec eux, ils ne sont donc pas opposés à cette vision.
La droite me semble plus claire et réaliste.

Signaler Répondre
avatar
bassta le 03/03/2026 à 19:26

on se croirait en Colombie !

Signaler Répondre
avatar
Ma foi... le 03/03/2026 à 19:26

Les politiciens complètement crétins se sont imaginés que ce cirque se restreindrait aux banlieues, ils se sont trompés.

Est-ce que le RN arrivera à bout de tout ça ? J'en doute.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.