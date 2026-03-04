Grégory Doucet promet "le sport pour tous" lors d'un match de foot avec François Ruffin et deux députées à Lyon

Ce mercredi, le député François Ruffin, fondateur du mouvement Debout, était présent dans la capitale des Gaules pour apporter son soutien au maire écologiste Grégory Doucet.

Les deux responsables politiques ont participé à un match de football amateur organisé sur le terrain de Bellecombe, dans le 6e arrondissement, en compagnie notamment des députées lyonnaises Sandrine Runel et Marie-Charlotte Garin.

Que retenir du match qui s'est soldé par un triste 0-0 ? Qu'en cas de défaite le 22 mars, aucun ne pourra prétendre à une reconversion dans le foot...

Pour le beau jeu, on repassera. Le match de foot de @Gregorydoucet @Francois_Ruffin @MC_Garin et @SandrineRunel à Lyon se termine sur un score nul et vierge. « Ils courent comme dans un rêve » se moque un journaliste pic.twitter.com/nBMvKJJL9p — Lyon Mag (@lyonmag) March 4, 2026

Pour Grégory Doucet, cet épisode devait surtout permettre de rappeler que le sport doit être considéré comme un levier central de santé publique, de bien-être et de lien social.

"La pratique sportive ne doit pas être freinée par le porte-monnaie, l’âge ou la condition physique", a affirmé le maire sortant.

Il porte notamment la création d’un pass’sport municipal destiné à compléter l’aide déjà mise en place par l’État. L’objectif est de réduire le coût d’inscription dans les clubs pour les adolescents.

La municipalité sortante souhaite également développer un parcours “sports municipaux”, en partenariat avec les associations, afin de permettre aux enfants et aux jeunes de découvrir différentes disciplines pendant les temps périscolaires et les vacances.

Autre axe mis en avant : le développement du sport sur ordonnance, avec l’ouverture d’une nouvelle Maison du sport santé destinée aux personnes souffrant de maladies chroniques ou en perte d’autonomie.

Grégory Doucet propose aussi la création des premiers Jeux Lyonnais, un événement sportif amateur qui serait organisé tous les deux ans. Ce rendez-vous doit rassembler clubs, associations et habitants autour de tournois et de démonstrations sportives. Dans un premier temps, l’événement serait testé dans certains arrondissements volontaires avant d’être étendu à l’ensemble de la ville.