Accident mortel à Caluire : le conducteur du 4x4 hospitalisé, sa garde à vue interrompue

Mise à jour : Le conducteur du 4x4 impliqué dans l’accident mortel survenu mardi 3 mars à Caluire-et-Cuire a été placé en garde à vue pour homicide routier aggravé après avoir percuté deux piétons et blessé une automobiliste.
Mais selon le Progrès la mesure n’a pas pu se poursuivre ce mercredi. Âgé de 72 ans et domicilié à Lyon, l’homme a dû être hospitalisé après la découverte de blessures aux cervicales consécutives au choc. Sa garde à vue a donc été interrompue afin qu’il puisse être pris en charge et subir une intervention chirurgicale.
Article initial 03/03 15h50 : Ce mardi 3 mars, peu après 14h, un grave accident s’est produit à Caluire-et-Cuire (nord de Lyon), sur la place Foch, à l’angle de la rue Pasteur, face au McDonald’s.
Selon les informations communiquées par le maire de la commune, Bastien Joint, deux piétons qui traversaient sur un passage protégé ont été violemment percutés par le conducteur d'un 4x4 "qui aurait perdu le contrôle de son véhicule et confondu la pédale d'accélération et celle de frein."
Dans sa course, le véhicule a également percuté une autre voiture avant de terminer sa trajectoire au milieu du rond-point.
Le bilan est particulièrement lourd. "À l'heure où je vous écris, deux personnes ont malheureusement perdu la vie, 3 autres sont blessées", précise le maire en ce milieu d'après midi. Selon nos informations une femme d'une quarantaine d'années a dû être désincarcéré de son véhicule, elle a été transportée par les secours en urgence relative.
Un choc pour la commune
Très rapidement, d’importants moyens de secours ont été déployés sur place. Pompiers et forces de l’ordre sont restés mobilisés une bonne partie de l’après-midi. "C'est un choc terrible pour notre ville. Mes pensées vont aux familles et aux proches des victimes, frappés par cette tragédie brutale. Je veux leur adresser, au nom de la commune, toute notre compassion et notre soutien dans cette épreuve," explique l'édile.
Les autorités appellent les automobilistes et les riverains à éviter le secteur afin de ne pas gêner les opérations en cours. “Les secours et les forces de l'ordre sont pleinement mobilisés. Merci d'éviter impérativement le secteur afin de ne pas gêner les interventions en cours.”
Les circonstances exactes de l’accident restent toutefois à éclaircir. Une enquête devra déterminer les causes précises de la perte de contrôle du véhicule.
