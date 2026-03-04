Faits Divers

Accident mortel à Caluire : le conducteur du 4x4 hospitalisé, sa garde à vue interrompue

Une scène dramatique s’est nouée en quelques secondes place Foch.

Mise à jour : Le conducteur du 4x4 impliqué dans l’accident mortel survenu mardi 3 mars à Caluire-et-Cuire a été placé en garde à vue pour homicide routier aggravé après avoir percuté deux piétons et blessé une automobiliste.

Mais selon le Progrès la mesure n’a pas pu se poursuivre ce mercredi. Âgé de 72 ans et domicilié à Lyon, l’homme a dû être hospitalisé après la découverte de blessures aux cervicales consécutives au choc. Sa garde à vue a donc été interrompue afin qu’il puisse être pris en charge et subir une intervention chirurgicale.

Article initial 03/03 15h50 : Ce mardi 3 mars, peu après 14h, un grave accident s’est produit à Caluire-et-Cuire (nord de Lyon), sur la place Foch, à l’angle de la rue Pasteur, face au McDonald’s.

Selon les informations communiquées par le maire de la commune, Bastien Joint, deux piétons qui traversaient sur un passage protégé ont été violemment percutés par le conducteur d'un 4x4 "qui aurait perdu le contrôle de son véhicule et confondu la pédale d'accélération et celle de frein."

Dans sa course, le véhicule a également percuté une autre voiture avant de terminer sa trajectoire au milieu du rond-point.

Le bilan est particulièrement lourd. "À l'heure où je vous écris, deux personnes ont malheureusement perdu la vie, 3 autres sont blessées", précise le maire en ce milieu d'après midi. Selon nos informations une femme d'une quarantaine d'années a dû être désincarcéré de son véhicule, elle a été transportée par les secours en urgence relative.

Un choc pour la commune

Très rapidement, d’importants moyens de secours ont été déployés sur place. Pompiers et forces de l’ordre sont restés mobilisés une bonne partie de l’après-midi. "C'est un choc terrible pour notre ville. Mes pensées vont aux familles et aux proches des victimes, frappés par cette tragédie brutale. Je veux leur adresser, au nom de la commune, toute notre compassion et notre soutien dans cette épreuve," explique l'édile.

Les autorités appellent les automobilistes et les riverains à éviter le secteur afin de ne pas gêner les opérations en cours. “Les secours et les forces de l'ordre sont pleinement mobilisés. Merci d'éviter impérativement le secteur afin de ne pas gêner les interventions en cours.”

Les circonstances exactes de l’accident restent toutefois à éclaircir. Une enquête devra déterminer les causes précises de la perte de contrôle du véhicule.

Watt le 04/03/2026 à 19:06

Ça serait bien de refaire passer le permis aux 70+ ans.

ferdi69 le 04/03/2026 à 19:05
Depuis le temps... a écrit le 04/03/2026 à 14h38

Ce carrefour est tres dangereux. Pourquoi n'installent ils pas des feux !?

c’est pas la faute des carrefours !!cest la faute de ces vieux qui n’ont rien a foutre au volant et qui devraient être à l’Ehpad !!

DTC le 04/03/2026 à 19:04
Depuis le temps... a écrit le 04/03/2026 à 14h38

Ce carrefour est tres dangereux. Pourquoi n'installent ils pas des feux !?

Il y en a eu, pfffff y a au moins 25 ans, théoriquement le rond point oblige tout le monde à ralentir et le feu c'est facile à griller, à ce carrefour c'est pire.
Ils devraient ajouter des dos d'âne au niveau des passage piétons déjà, mais bon avec l'autre loustic, il aurait quand même fait un vol plané en percutant ces pauvres piétons, le résultat aurait été le même.

Caluirard le 04/03/2026 à 17:28
Nombre de neurones proche de zéro a écrit le 04/03/2026 à 14h13

Tu l'a écrit toi-même, champion. On te conseille d'éviter, ça veut dire que tu n'y vas PAS, mais si tu es DÉJÀ dedans ça veut donc dire que tu n'y VAS pas puisque tu y es.
Si je vais chez moi, ça veut dire que je n'y suis pas. Toi comprendre ou besoin dessin ?

C'est quoi cette diatribe?

Déjà je ne suis pas votre champion.

Respirez , relaxez-vous, cous avez l'air tendu.

Claudio le 04/03/2026 à 16:40
mode des rond-points... a écrit le 04/03/2026 à 16h21

Il y'en avait auparavant, mais ils ont mis ce carrefour à la mode des rond-points...(manque plus que faire passer un tramway au milieu...)

Comme toujours, cherchons une responsabilité ailleurs... Des feux feront des bouchons et n'empêcheront pas un con-ducteur de se tromper de pédale, enfin, c'est ce qu'il dit.

mode des rond-points... le 04/03/2026 à 16:21
Depuis le temps... a écrit le 04/03/2026 à 14h38

Ce carrefour est tres dangereux. Pourquoi n'installent ils pas des feux !?

Il y'en avait auparavant, mais ils ont mis ce carrefour à la mode des rond-points...(manque plus que faire passer un tramway au milieu...)

Depuis le temps... le 04/03/2026 à 14:38

Ce carrefour est tres dangereux. Pourquoi n'installent ils pas des feux !?

Le bagnolard pris la main dans le sac le 04/03/2026 à 14:16
fatboy a écrit le 03/03/2026 à 18h24

Pourquoi parler de 4x4? Si les victime avaient été tuées par une 2 roues motrices, seraient-elles plus heureuses?

C’est vrai, ça, pourquoi donner les faits ? Allez on réécris l'article :
"Deux piétons tués"
Fin de l'article et du titre qui ne font qu'un, économie maximale.
Et je parie que tu reproches aux gaucho de qualifier certains massacres de "simple" rixe...

Nombre de neurones proche de zéro le 04/03/2026 à 14:13
Caluirard a écrit le 03/03/2026 à 18h48

Les autorités appellent les automobilistes et les riverains à éviter le secteur afin de ne pas gêner les opérations en cours.
Et quand on est déjà dedans, on fait comment?

Tu l'a écrit toi-même, champion. On te conseille d'éviter, ça veut dire que tu n'y vas PAS, mais si tu es DÉJÀ dedans ça veut donc dire que tu n'y VAS pas puisque tu y es.
Si je vais chez moi, ça veut dire que je n'y suis pas. Toi comprendre ou besoin dessin ?

Au concerné??? le 04/03/2026 à 14:13
Jacques3 a écrit le 04/03/2026 à 13h58

Si ça m'est destiné, je te dirais que l'on se renseigne avant de critiquer.
Je n'ai aucun SUV, je n'aime pas ça et, concernant la conduite, crois-moi, même sans te connaître, je peux t'assurer que je peux te donner des leçons.

Non ça s'adresse au conducteur de SUV, pourquoi vous vous sentez si concerné?

Le Parti des Bourricots sans cervelle le 04/03/2026 à 14:10
Le Parti de Loi et d'Ordre a écrit le 03/03/2026 à 16h53

Sans Badinter on aurait la justice.

Sans Badinter ce 4 x 4 n’aurait renversé les piétons ??? Tu consommes quelle came pour écrire de trucs pareils ?

Le Roi a encore parlé... le 04/03/2026 à 14:08
Ex Précisions a écrit le 03/03/2026 à 16h07

Ne pas savoir se servir d'un pédalier j'ai hate de savoir quel type de personne conduisait, un petit vieux ou une petite vieille ?
C'est vrai que ce rond point entouré par cette place est vraiment mal fichu, entre les voitures les cyclistes et les bus électriques arrivant chacun d'une voie différente il y a de quoi perdre les pédales...
Espérons au moins que les 3 blessés s'en remettent vite.
Les écolos vont monter au créneau, un 4x4 que faisait-il à Caluire.

... comme chantait Brassens.
Va voir les stats des compagnies d'assurance et tu verras quelle catégorie d'âge cause le plus d'accident. Tant que tu y es, tu regardes aussi la catégorie masculin-féminin pour savoir là aussi laquelle causent le plus d'accidents.

Jacques3 le 04/03/2026 à 13:58
Apprends à conduire ton SUV a écrit le 04/03/2026 à 09h00

Visiblement certains ne savent pas conduire et s'achètent des SUV, va falloir réglementer ça

Si ça m'est destiné, je te dirais que l'on se renseigne avant de critiquer.
Je n'ai aucun SUV, je n'aime pas ça et, concernant la conduite, crois-moi, même sans te connaître, je peux t'assurer que je peux te donner des leçons.

Mortel le 04/03/2026 à 10:48
johnny a écrit le 03/03/2026 à 22h40

Ça m'est arrivé plusieurs fois de confondre les pédales sa arrive malheureusement c'est désagréable l'accident mais c'est malheureux

Ce n'est pas "désagréable" pour soi, c'est "mortel" pour les autres.
Sortez de votre nombrilisme !!!

FrClaude2 le 04/03/2026 à 10:25

Quand la voiture devient une arme mortelle par destination dans les mains (les pieds en l'occurrence) d'un septuagénaire testé positif à l'alcool

Tesla tonne le 04/03/2026 à 09:28
bassta a écrit le 03/03/2026 à 20h24

est ce que ç'aurait fait moins mal avec une tesla de 2 tonnes qu'on n'entend pas arriver ?

Une Tesla aussi c'est lourd!

Besoin d'un SUV Tiguan, Range ou un X5 le 04/03/2026 à 09:18

As-ton besoin d'un Tiguan, un Range Rover ou d'un BMW X3/X5 pour aller chercher du pain come je vois fréquemment Rue Pasteur?

Apprends à conduire ton SUV le 04/03/2026 à 09:00
Jacques3 a écrit le 04/03/2026 à 08h32

Cela fait plus d'une dizaine d'années que j'ai une automatique. On s'y fait vite et jusqu'à il y a 2 années j'avais aussi une boîte mécanique comme véhicule de fonction. Le seul problème qu'il pouvait risquer de m'arriver, c'était de chercher le levier de vitesses dans l'automatique. Les pieds s'y font tout de suite, le gauche prend position sur le côté et y reste, je ne suis pas meilleur qu'un autre mais il est sûr que si l'on rajoute un peu d'alcool à ça, ça peut changer la donne.

Visiblement certains ne savent pas conduire et s'achètent des SUV, va falloir réglementer ça

Margnolles le 04/03/2026 à 08:54
Bah a écrit le 04/03/2026 à 07h48

Chez lyonmag on est plus occupé à censurer de simples opinions qui irritent certains personnes de leur équipe plutôt que d appliquer une vraie déontologie de moderation

Ça on ne vous le fait pas dire...

Montessuy le 04/03/2026 à 08:50
Aym a écrit le 03/03/2026 à 19h04

Le rond point le plus dangereux de la ville malheureusement ça devait arriver la métropole aurait dû se pencher dessus avant ce drame

Faut dire que Caluire concentre une poignée d'orgueilleux!

Jacques3 le 04/03/2026 à 08:32
lyon avec zemmour et Doucet a écrit le 04/03/2026 à 00h48

Si c'est une boite auto ça peut etre aussi parce que conduire ces voitures des deux pieds est un piège car en cas d'urgence on défait pas les habitudes de freiner du pied droit le pied gauche sur la pédale d'embrayage qui est ici sur le frein . Si c'est un electrique l'accélération est d'autant plus forte.

Cela fait plus d'une dizaine d'années que j'ai une automatique. On s'y fait vite et jusqu'à il y a 2 années j'avais aussi une boîte mécanique comme véhicule de fonction. Le seul problème qu'il pouvait risquer de m'arriver, c'était de chercher le levier de vitesses dans l'automatique. Les pieds s'y font tout de suite, le gauche prend position sur le côté et y reste, je ne suis pas meilleur qu'un autre mais il est sûr que si l'on rajoute un peu d'alcool à ça, ça peut changer la donne.

La vie à Caluire... le 04/03/2026 à 08:26
caluirard a écrit le 03/03/2026 à 19h37

pour information, le 4x4 et le conducteur viennent de Lyon, pas de Caluire. Le couple de personnes décédées était caluirard.

Qu'est-ce que ça change?
A Auchan Caluire a volé ma place où j'avais posé mon chariot car ces gros malins là haut ont pour très mauvaise éducation d'entraver les allées, un septuagénaire pousse mon chariot et prend ma place! c'est ça la vie à Caluire...

bienveillance et inclusivité le 04/03/2026 à 08:13
elmentR a écrit le 03/03/2026 à 19h54

Vous ne faites donc pas partie des gens qui ont un 4x4 pour le confort ou la frime, et vous ne représentez qu'une faible part des 4x4 en ville puisque vous y allez occasionnellement alors pourquoi vous sentir visé, "champion" ?

je fais comme tout le monde je me sens stigmatisé " léonard "

Bah le 04/03/2026 à 07:48
Abominable. a écrit le 03/03/2026 à 19h46

Cet accident est abominable.

Deux personnes ont perdu la vie.
C'est effroyable.

Je recommande à tous les "enquêteurs de comptoir", de se taire.
Pensez aux familles de ces pauvres gens.

Patientez, jusqu'à la publication des résultats de l'enquête de police, pour commenter cet abominable drame humain.

Je recommande à Lyonmag, d'être extrêmement vigilant, sur les commentaires qui pourraient heurter, les familles ou les proches, des personnes impliqués dans ce drame.

Chez lyonmag on est plus occupé à censurer de simples opinions qui irritent certains personnes de leur équipe plutôt que d appliquer une vraie déontologie de moderation

vrai le 04/03/2026 à 06:14
lyon avec zemmour et Doucet a écrit le 04/03/2026 à 00h48

Si c'est une boite auto ça peut etre aussi parce que conduire ces voitures des deux pieds est un piège car en cas d'urgence on défait pas les habitudes de freiner du pied droit le pied gauche sur la pédale d'embrayage qui est ici sur le frein . Si c'est un electrique l'accélération est d'autant plus forte.

il faut un petit temps d adaptation,et parfois les habitudes acquises longtemps auparavant sur des voitures conventionnelles sont difficiles à effacer

lyon avec zemmour et Doucet le 04/03/2026 à 00:48

Si c'est une boite auto ça peut etre aussi parce que conduire ces voitures des deux pieds est un piège car en cas d'urgence on défait pas les habitudes de freiner du pied droit le pied gauche sur la pédale d'embrayage qui est ici sur le frein . Si c'est un electrique l'accélération est d'autant plus forte.

johnny le 03/03/2026 à 22:40

Ça m'est arrivé plusieurs fois de confondre les pédales sa arrive malheureusement c'est désagréable l'accident mais c'est malheureux

NMP. le 03/03/2026 à 22:34
Quand vont-ils enfin interdire ces SUV en ville? a écrit le 03/03/2026 à 19h27

Quand vont-ils enfin interdire ces SUV en ville?

Pardon, mais ce n'est pas le débat car ce n'est pas le 4x4 le responsable mais bien le conducteur. Pensez-vous vous en tirer si un conducteur vous fonce dessus en accélérant avec une Twingo ? Ce n'est pas la voiture le problème, mais bien la façon de la conduire. Certains conducteurs de berlines ou de citadines peuvent s'avérer bien plus dangereux que certains conducteurs de 4x4/SUV.

SUV boite auto et pas foutu de maitriser? le 03/03/2026 à 22:26
t'as tout compris a écrit le 03/03/2026 à 17h23

he champion, j'ai un 4x4 qui me sert au quotidien là ou j'habite, si je descend à lyon j'achète une autre voiture pour lustrer les bobos 🤮

Ces gus en SUV, trouve encore de se planter malgré qu'il soit en automatique, dans ce cas qu'il achète une voiturette pas un SUV pour finir par écraser les gens!

Démo le 03/03/2026 à 21:12
Abominable. a écrit le 03/03/2026 à 19h46

Cet accident est abominable.

Deux personnes ont perdu la vie.
C'est effroyable.

Je recommande à tous les "enquêteurs de comptoir", de se taire.
Pensez aux familles de ces pauvres gens.

Patientez, jusqu'à la publication des résultats de l'enquête de police, pour commenter cet abominable drame humain.

Je recommande à Lyonmag, d'être extrêmement vigilant, sur les commentaires qui pourraient heurter, les familles ou les proches, des personnes impliqués dans ce drame.

Merci pour ce commentaire empathique

Ce n'est pas un vélo qui a tué ces piétons le 03/03/2026 à 20:32

C'est bien, comme à chaque fois, des automobilistes qui tuent, blessent et détruisent les infrastructures payées par nos impôts.
Arrêtons de favoriser ces destructeurs !!! Moins d'investissement dans l'automobile !

bassta le 03/03/2026 à 20:24
SUV pour la ville? a écrit le 03/03/2026 à 19h29

Parce que la hauteur, la taille et le poids sont des elements aggravant dans ce genre de drame!

est ce que ç'aurait fait moins mal avec une tesla de 2 tonnes qu'on n'entend pas arriver ?

elmentR le 03/03/2026 à 19:54
t'as tout compris a écrit le 03/03/2026 à 17h23

he champion, j'ai un 4x4 qui me sert au quotidien là ou j'habite, si je descend à lyon j'achète une autre voiture pour lustrer les bobos 🤮

Vous ne faites donc pas partie des gens qui ont un 4x4 pour le confort ou la frime, et vous ne représentez qu'une faible part des 4x4 en ville puisque vous y allez occasionnellement alors pourquoi vous sentir visé, "champion" ?

Trop de SUV le 03/03/2026 à 19:47
caluirard a écrit le 03/03/2026 à 19h37

pour information, le 4x4 et le conducteur viennent de Lyon, pas de Caluire. Le couple de personnes décédées était caluirard.

Pareil il y a trop de 4x4 et SUV là haut!

Abominable. le 03/03/2026 à 19:46

Cet accident est abominable.

Deux personnes ont perdu la vie.
C'est effroyable.

Je recommande à tous les "enquêteurs de comptoir", de se taire.
Pensez aux familles de ces pauvres gens.

Patientez, jusqu'à la publication des résultats de l'enquête de police, pour commenter cet abominable drame humain.

Je recommande à Lyonmag, d'être extrêmement vigilant, sur les commentaires qui pourraient heurter, les familles ou les proches, des personnes impliqués dans ce drame.

caluirard le 03/03/2026 à 19:37
A quand vont-ils interdire ces 4x4 et SUV en zone urbaine comme ça? a écrit le 03/03/2026 à 19h26

Toujours ces SUV et 4x4 pour de la ville de Caluire (bien doté en SUV par ces bobo)alors si en plus ils ne savent conduire et maitriser leurs mastodontes...

pour information, le 4x4 et le conducteur viennent de Lyon, pas de Caluire. Le couple de personnes décédées était caluirard.

SUV pour la ville? le 03/03/2026 à 19:29
fatboy a écrit le 03/03/2026 à 18h24

Pourquoi parler de 4x4? Si les victime avaient été tuées par une 2 roues motrices, seraient-elles plus heureuses?

Parce que la hauteur, la taille et le poids sont des elements aggravant dans ce genre de drame!

Quand vont-ils enfin interdire ces SUV en ville? le 03/03/2026 à 19:27
desolant a écrit le 03/03/2026 à 17h15

"qui aurait perdu le contrôle de son véhicule et confondu la pédale d'accélération et celle de frein.". L'enquête le dira mais la cause c'est probablement la vitesse excessive, aggravée par une très mauvaise réaction. En tous cas ça y ressemble : quelqu'un qui se trompe de pédale c'est parce qu'il panique le plus souvent, par exemple en voyant qu'il fonce sur des piétons. Oui les écolos vont probablement monter en créneau, mais en même temps dans un monde sensé on ne retrouverait pas autant de véhicules de 2 tonnes en ville qui n'ont d'autre utilité que le confort personnel ou la frime et conduits par des personnes qui ne les maîtrisent pas.

Quand vont-ils enfin interdire ces SUV en ville?

Exactement le 03/03/2026 à 19:26
Aym a écrit le 03/03/2026 à 19h04

Le rond point le plus dangereux de la ville malheureusement ça devait arriver la métropole aurait dû se pencher dessus avant ce drame

D'apres l'avis des meilleurs pilotes, il est en effet redoutablement dangereux, lorsque tu confonds frein et accélérateur.

A quand vont-ils interdire ces 4x4 et SUV en zone urbaine comme ça? le 03/03/2026 à 19:26

Toujours ces SUV et 4x4 pour de la ville de Caluire (bien doté en SUV par ces bobo)alors si en plus ils ne savent conduire et maitriser leurs mastodontes...

Aym le 03/03/2026 à 19:04

Le rond point le plus dangereux de la ville malheureusement ça devait arriver la métropole aurait dû se pencher dessus avant ce drame

surok le 03/03/2026 à 18:55

Ca ressemble terriblemen à un malaise du conducteur... à confirmer.

Caluirard le 03/03/2026 à 18:48

Les autorités appellent les automobilistes et les riverains à éviter le secteur afin de ne pas gêner les opérations en cours.
Et quand on est déjà dedans, on fait comment?

Presqu'ile le 03/03/2026 à 18:48
fatboy a écrit le 03/03/2026 à 18h24

Pourquoi parler de 4x4? Si les victime avaient été tuées par une 2 roues motrices, seraient-elles plus heureuses?

Pourquoi ? Mais juste pour faire parler les bavards, ceux qui scrutent le doigt du Sage quand il montre la lune, pardi !!

Abdelkader le 03/03/2026 à 18:44

Qu’ils reposent en paix…courage à leurs proches ainsi que ceux des blessés !

fatboy le 03/03/2026 à 18:24

Pourquoi parler de 4x4? Si les victime avaient été tuées par une 2 roues motrices, seraient-elles plus heureuses?

Ex Précisions le 03/03/2026 à 18:16
Et toi ? a écrit le 03/03/2026 à 17h07

Que fais tu ici sur Lyon mag H24 ?T'as pas autre chose à foutre de tes journées des fois ?

Ben comme toi si tu le remarques ;-)

Samlion le 03/03/2026 à 17:56
Le Parti de Loi et d'Ordre a écrit le 03/03/2026 à 16h53

Sans Badinter on aurait la justice.

Quel rapport avec monsieur BADINTER, et cet accident de voiture,,votre pseudo prouve votre énorme bêtise.

saco697 le 03/03/2026 à 17:46

avec la ZFE on perd l habitude de conduire et ça donne ça quand on n a plus l entraînement… c est la faute aux bobos pseudos écolos 😜😂

madame soleil le 03/03/2026 à 17:41
desolant a écrit le 03/03/2026 à 17h15

"qui aurait perdu le contrôle de son véhicule et confondu la pédale d'accélération et celle de frein.". L'enquête le dira mais la cause c'est probablement la vitesse excessive, aggravée par une très mauvaise réaction. En tous cas ça y ressemble : quelqu'un qui se trompe de pédale c'est parce qu'il panique le plus souvent, par exemple en voyant qu'il fonce sur des piétons. Oui les écolos vont probablement monter en créneau, mais en même temps dans un monde sensé on ne retrouverait pas autant de véhicules de 2 tonnes en ville qui n'ont d'autre utilité que le confort personnel ou la frime et conduits par des personnes qui ne les maîtrisent pas.

vous auriez les numéros du loto ?

