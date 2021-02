Un nouveau point de deal démantelé près de Lyon, plus de 4 kilos de cannabis découverts

Récemment, les policiers de Villeurbanne ont mené une importante opération rue Piaton. Après avoir planqué de longs jours, les fonctionnaires ont déterminé qu’un individu venait livrer en scooter un point de deal de la commune de l’est lyonnais. Un second individu était lui chargé de vendre le produit directement aux consommateurs.

Après l’interpellation d’un client venu acheter 5 grammes de résine de cannabis, les deux dealers présumés ont été arrêtés. Originaires de Rillieux-la-Pape et âgés de 21 ans, ils étaient alors porteurs de 320 et 810 euros en espèces.

Non loin du "four", dans un véhicule garé, les enquêteurs ont découvert 60 grammes d’herbe de cannabis et 327 grammes de la même substance. Une perquisition chez le livreur a également permis la découverte de plus de 3,7 kilos de cannabis supplémentaires. Dans l’appartement visité, un troisième individu a été interpellé. Ce Villeurbannais avait également dans ses affaires un caillou de 25 grammes de cocaïne.

Placés en garde à vue, les trois hommes ont reconnu leur implication dans le trafic de stupéfiants à des degrés divers. Tous sont attendus ce vendredi devant la justice lyonnaise pour un procès en comparution immédiate.