Lyon : une plainte déposée contre Mila après la publication d'une photo d'un homme avec un t-shirt "Adidolf"

L'AFP annonce que SOS Racisme a porté plainte contre la jeune Lyonnaise après la publication le 6 septembre dernier dans ses stories Instagram d'une photo faisant, selon l'association, l'apologie de crimes contre l'humanité.
Repéré par Streetpress, le cliché montrait un homme portant un t-shirt portant l'inscription "Adidolf", un jeu de mots combinant Adidas et Adolf (Hitler). Les trois bandes habituelles d'Adidas étaient alors remplacées par des bras tendus effectuant des saluts nazis.
Bonjour @SophiaAram— Ilan Gabet (@Ilangabet) January 24, 2026
Tu penses quoi de la story de ta copine @milafique ?
C'est antisémite de poster un tee shirt “adidolf” avec des saluts nazis dans sa story ? pic.twitter.com/9wbPGUVYby
Ce samedi sur ses réseaux sociaux, Mila a confirmé sa convocation par la justice, s'estimant persécutée par l'extrême-gauche pour un cliché dont "le second degré crève les yeux". Elle aurait pris cette photo lors d'un "apéro-viril" en septembre, un "évènement pour les gros droitards bien solides".
"Suis-je une sale pute sioniste ou une antisémite ?", se moquait-elle de ses détracteurs, pointant leurs accusations contradictoires.
Devenue une égérie de l'extrême-droite de par ses prises de parole et son ralliement au collectif Némésis, Mila a été condamnée en décembre dernier par la justice lyonnaise pour avoir déclaré qu'une "immense partie des familles maghrébines sont consanguines". Elle a depuis fait appel.
Plus souvent au tribunal que les personnes qu'elle méprise, allez comprendreSignaler Répondre
sos racisme va avoir du boulot !!! ce t-shirt on le retrouve de partout sur le net 🤣🤣Signaler Répondre
et grâce à eux, maintenant tout le monde va le connaitre!! bravo les gars 🤮🤮
charlie hebdo n'a qu'a bien se tenir !!!Signaler Répondre
Moi, c'est le cas des gens qui travaillent au CNRS (les vrais) que j'aimerais étudier ;-)))Signaler Répondre
Pour un t-shirt humoristique de mauvais goût, l'anonymat avant condamnation n'est pas préservé.Signaler Répondre
Dans ce pays d’irresponsables elle est cheffe de l’extrême droite et les représentent à Merveille ! Lol.Signaler Répondre
Street Press, pseudo-journalisme au service du milliardaire d'extrême gauche Soros, tente avec les islamo-gauchistes d' SOS Racisme de récupérer une photo moqueuse de Mila qui ne fait pas l'apologie du nazisme mais critique de ces grosses boites mondialisées qui n'ont que le fric et leur influence comme argument. On vous voit.Signaler Répondre
Condamnée ou pas , c’est juste Le BUZZ et sa publicité débile qu’elle recherche pour Exister .Signaler Répondre
Un abonnement au tribunal, tout les 6 mois elles a rendez vous avec les juges un jour tu va te faire incarcérer Mila ! Et la prison c’est pas les réseaux faudra assumer un jour ! En prison il y a plein de filles sui sont hâtes de t’accueillir !!Signaler Répondre
De ce fait elle est irresponsable donc non condamnable.Signaler Répondre
Oui, je suis d'accord avec vous pour une fois.Signaler Répondre
Non , hitler s’en serait servit de rats de laboratoire, une créature de foire médiatique et déjantée .Signaler Répondre
Votre Commentaire est tellement ridicule et en décalage avec Mila cette pauvre fille en démence totale qu’il vous manque aussi un Grain mon pauvre monsieur.Signaler Répondre
C'est marrant quand la gauche insulte Jésus en le traitant de pd sur france inter c'est de l'humour, et on taxe les accusateurs de trouble fête.Signaler Répondre
Idem pour "le nazi sans prépuce" d'un "humoriste" dont je ne ferais pas la pub.
L'idéologie de gauche à l'exclusivité de l'humour sans filtre?
😂 Mila est Charlie ?Signaler Répondre
Je travaille au CNRS et nous aimerions étudier son cas en psychiatrie , merci 🙏 pour l’expérience.Signaler Répondre
MILA est surtout un boudin de quartier qui n’a rien de Féminin malheureusement à l’image de La France 🇫🇷 des Misandres et des non genrés !Signaler Répondre
Pour une fois, d'accord avec vous mais c'est un point où elle vous rejoint.Signaler Répondre
Les immigrés brûlant le drapeau français ont-ils été jugés ?Signaler Répondre
L'extrême gauche a le monopole de l'indignation sélective. Pourtant l'histoire du communisme fait froid dans le dos.Signaler Répondre
Milla est CharlieSignaler Répondre
Peu de posts pour défendre une jeune femme qui dit ce qu'elle pense. La peur du fascisme rouge, sans doute.Signaler Répondre
Sacré cas pour la psychanalyse.Signaler Répondre
reich?Signaler Répondre
Les armes de fachoSignaler Répondre
Ces mêmes associations qui n'ont rien dit quand elle a subit son harcèlement.Signaler Répondre
L'indignation à géométrie variable.