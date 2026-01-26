Judiciaire

Lyon : une plainte déposée contre Mila après la publication d'une photo d'un homme avec un t-shirt "Adidolf"

Lyon : une plainte déposée contre Mila après la publication d'une photo d'un homme avec un t-shirt "Adidolf"
Lyon : une plainte déposée contre Mila après la publication d'une photo d'un homme avec un t-shirt "Adidolf" - LyonMag

Au tribunal correctionnel de Lyon mardi dernier, Mila pourrait bien y retourner pour une nouvelle affaire.

L'AFP annonce que SOS Racisme a porté plainte contre la jeune Lyonnaise après la publication le 6 septembre dernier dans ses stories Instagram d'une photo faisant, selon l'association, l'apologie de crimes contre l'humanité.

Repéré par Streetpress, le cliché montrait un homme portant un t-shirt portant l'inscription "Adidolf", un jeu de mots combinant Adidas et Adolf (Hitler). Les trois bandes habituelles d'Adidas étaient alors remplacées par des bras tendus effectuant des saluts nazis.

Ce samedi sur ses réseaux sociaux, Mila a confirmé sa convocation par la justice, s'estimant persécutée par l'extrême-gauche pour un cliché dont "le second degré crève les yeux". Elle aurait pris cette photo lors d'un "apéro-viril" en septembre, un "évènement pour les gros droitards bien solides".

"Suis-je une sale pute sioniste ou une antisémite ?", se moquait-elle de ses détracteurs, pointant leurs accusations contradictoires.

Devenue une égérie de l'extrême-droite de par ses prises de parole et son ralliement au collectif Némésis, Mila a été condamnée en décembre dernier par la justice lyonnaise pour avoir déclaré qu'une "immense partie des familles maghrébines sont consanguines". Elle a depuis fait appel.

Tags :

mila

26 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Cqfdede le 26/01/2026 à 10:50

Plus souvent au tribunal que les personnes qu'elle méprise, allez comprendre

Signaler Répondre
avatar
réalité le 26/01/2026 à 10:41

sos racisme va avoir du boulot !!! ce t-shirt on le retrouve de partout sur le net 🤣🤣
et grâce à eux, maintenant tout le monde va le connaitre!! bravo les gars 🤮🤮

Signaler Répondre
avatar
en fait le 26/01/2026 à 10:35
Justice pénale a écrit le 26/01/2026 à 10h08

Condamnée ou pas , c’est juste Le BUZZ et sa publicité débile qu’elle recherche pour Exister .

charlie hebdo n'a qu'a bien se tenir !!!

Signaler Répondre
avatar
Lol le 26/01/2026 à 10:24
CNRS . a écrit le 26/01/2026 à 08h58

Je travaille au CNRS et nous aimerions étudier son cas en psychiatrie , merci 🙏 pour l’expérience.

Moi, c'est le cas des gens qui travaillent au CNRS (les vrais) que j'aimerais étudier ;-)))

Signaler Répondre
avatar
1789 le 26/01/2026 à 10:13

Pour un t-shirt humoristique de mauvais goût, l'anonymat avant condamnation n'est pas préservé.

Signaler Répondre
avatar
Bennichou le 26/01/2026 à 10:11
GLOUGLOU 1ER a écrit le 26/01/2026 à 09h54

De ce fait elle est irresponsable donc non condamnable.

Dans ce pays d’irresponsables elle est cheffe de l’extrême droite et les représentent à Merveille ! Lol.

Signaler Répondre
avatar
fatboy le 26/01/2026 à 10:10

Street Press, pseudo-journalisme au service du milliardaire d'extrême gauche Soros, tente avec les islamo-gauchistes d' SOS Racisme de récupérer une photo moqueuse de Mila qui ne fait pas l'apologie du nazisme mais critique de ces grosses boites mondialisées qui n'ont que le fric et leur influence comme argument. On vous voit.

Signaler Répondre
avatar
Justice pénale le 26/01/2026 à 10:08
GLOUGLOU 1ER a écrit le 26/01/2026 à 09h54

De ce fait elle est irresponsable donc non condamnable.

Condamnée ou pas , c’est juste Le BUZZ et sa publicité débile qu’elle recherche pour Exister .

Signaler Répondre
avatar
Corbas section femme le 26/01/2026 à 09:59

Un abonnement au tribunal, tout les 6 mois elles a rendez vous avec les juges un jour tu va te faire incarcérer Mila ! Et la prison c’est pas les réseaux faudra assumer un jour ! En prison il y a plein de filles sui sont hâtes de t’accueillir !!

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1ER le 26/01/2026 à 09:54
CNRS . a écrit le 26/01/2026 à 08h58

Je travaille au CNRS et nous aimerions étudier son cas en psychiatrie , merci 🙏 pour l’expérience.

De ce fait elle est irresponsable donc non condamnable.

Signaler Répondre
avatar
Chris699699 le 26/01/2026 à 09:20
LFI 69 a écrit le 26/01/2026 à 08h02

Sacré cas pour la psychanalyse.

Oui, je suis d'accord avec vous pour une fois.

Signaler Répondre
avatar
Hans . le 26/01/2026 à 09:15
adi-das... a écrit le 26/01/2026 à 07h52

reich?

Non , hitler s’en serait servit de rats de laboratoire, une créature de foire médiatique et déjantée .

Signaler Répondre
avatar
Madame Luka le 26/01/2026 à 09:12
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 26/01/2026 à 08h52

Les immigrés brûlant le drapeau français ont-ils été jugés ?

Votre Commentaire est tellement ridicule et en décalage avec Mila cette pauvre fille en démence totale qu’il vous manque aussi un Grain mon pauvre monsieur.

Signaler Répondre
avatar
Humour de gauche le 26/01/2026 à 09:09

C'est marrant quand la gauche insulte Jésus en le traitant de pd sur france inter c'est de l'humour, et on taxe les accusateurs de trouble fête.
Idem pour "le nazi sans prépuce" d'un "humoriste" dont je ne ferais pas la pub.

L'idéologie de gauche à l'exclusivité de l'humour sans filtre?

Signaler Répondre
avatar
Transgenre ? le 26/01/2026 à 09:03
Free Lyon a écrit le 26/01/2026 à 08h16

Milla est Charlie

😂 Mila est Charlie ?

Signaler Répondre
avatar
CNRS . le 26/01/2026 à 08:58
Free Lyon a écrit le 26/01/2026 à 08h16

Milla est Charlie

Je travaille au CNRS et nous aimerions étudier son cas en psychiatrie , merci 🙏 pour l’expérience.

Signaler Répondre
avatar
Pauvre France. le 26/01/2026 à 08:56
Free Lyon a écrit le 26/01/2026 à 08h16

Milla est Charlie

MILA est surtout un boudin de quartier qui n’a rien de Féminin malheureusement à l’image de La France 🇫🇷 des Misandres et des non genrés !

Signaler Répondre
avatar
Jacques3 le 26/01/2026 à 08:53
LFI 69 a écrit le 26/01/2026 à 08h02

Sacré cas pour la psychanalyse.

Pour une fois, d'accord avec vous mais c'est un point où elle vous rejoint.

Signaler Répondre
avatar
Ouiauxvoituresnonauxverts le 26/01/2026 à 08:52

Les immigrés brûlant le drapeau français ont-ils été jugés ?

Signaler Répondre
avatar
Fathia le 26/01/2026 à 08:17
Watt a écrit le 26/01/2026 à 07h39

Ces mêmes associations qui n'ont rien dit quand elle a subit son harcèlement.
L'indignation à géométrie variable.

L'extrême gauche a le monopole de l'indignation sélective. Pourtant l'histoire du communisme fait froid dans le dos.

Signaler Répondre
avatar
Free Lyon le 26/01/2026 à 08:16

Milla est Charlie

Signaler Répondre
avatar
Promila le 26/01/2026 à 08:14

Peu de posts pour défendre une jeune femme qui dit ce qu'elle pense. La peur du fascisme rouge, sans doute.

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 26/01/2026 à 08:02

Sacré cas pour la psychanalyse.

Signaler Répondre
avatar
adi-das... le 26/01/2026 à 07:52
J’aime a écrit le 26/01/2026 à 07h46

Les armes de facho

reich?

Signaler Répondre
avatar
J’aime le 26/01/2026 à 07:46

Les armes de facho

Signaler Répondre
avatar
Watt le 26/01/2026 à 07:39

Ces mêmes associations qui n'ont rien dit quand elle a subit son harcèlement.
L'indignation à géométrie variable.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.