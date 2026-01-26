Lyon : une plainte déposée contre Mila après la publication d'une photo d'un homme avec un t-shirt "Adidolf"

L'AFP annonce que SOS Racisme a porté plainte contre la jeune Lyonnaise après la publication le 6 septembre dernier dans ses stories Instagram d'une photo faisant, selon l'association, l'apologie de crimes contre l'humanité.

Repéré par Streetpress, le cliché montrait un homme portant un t-shirt portant l'inscription "Adidolf", un jeu de mots combinant Adidas et Adolf (Hitler). Les trois bandes habituelles d'Adidas étaient alors remplacées par des bras tendus effectuant des saluts nazis.

Bonjour @SophiaAram



Tu penses quoi de la story de ta copine @milafique ?



C'est antisémite de poster un tee shirt “adidolf” avec des saluts nazis dans sa story ? pic.twitter.com/9wbPGUVYby — Ilan Gabet (@Ilangabet) January 24, 2026

Ce samedi sur ses réseaux sociaux, Mila a confirmé sa convocation par la justice, s'estimant persécutée par l'extrême-gauche pour un cliché dont "le second degré crève les yeux". Elle aurait pris cette photo lors d'un "apéro-viril" en septembre, un "évènement pour les gros droitards bien solides".

"Suis-je une sale pute sioniste ou une antisémite ?", se moquait-elle de ses détracteurs, pointant leurs accusations contradictoires.

Devenue une égérie de l'extrême-droite de par ses prises de parole et son ralliement au collectif Némésis, Mila a été condamnée en décembre dernier par la justice lyonnaise pour avoir déclaré qu'une "immense partie des familles maghrébines sont consanguines". Elle a depuis fait appel.