"On sent vraiment la dynamique nationale du RN à Lyon" : Jean-Philippe Tanguy en soutien des candidats Dupalais et Joncour

Ce vendredi 6 mars, à une semaine de la fin de la campagne, le Rassemblement national et l'UDR se retrouvaient dans le 8e arrondissement de Lyon. Le député Jean-Philippe Tanguy, star des lepénistes, venait apporter son soutien à Alexandre Dupalais et Tiffany Joncour.

"On arrive à imposer notre tempo, tout le monde s'aligne sur nos propositions sur la sécurité et les mobilités". Jean-Philippe Tanguy en est persuadé, le RN va "en surprendre plus d'un" à Lyon et dans la Métropole le 15 mars.

Le député lepéniste retrouvait ce vendredi midi dans un restaurant du 8e arrondissement Alexandre Dupalais, candidat UDR à la mairie, et Tiffany Joncour, candidate RN à la Métropole, pour leur apporter son soutien.

"On sent vraiment la dynamique nationale du RN à Lyon", poursuivait . "Qui en dehors d'Alexandre Dupalais et de Tiffany Joncour parle des familles et de leurs conditions de vie ? Les vrais problèmes des gens. Avec Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet, c'est la révolution permanente. Ce n'est pas ce que veulent les gens !", concluait Jean-Philippe Tanguy.

Porté par sa prestation jugée réussie au seul débat télévisé du 1er tour, Alexandre Dupalais reconnaît avoir récolté de nouveaux soutiens depuis : "Les Lyonnais ont mieux compris sans doute qu'à l'UDR et au RN, nous défendions vraiment leur vie du quotidien, que nous parlions de la sécurité, de l'économie, du cadre de vie, et qu'en face, on avait un représentant d'Emmanuel Macron, M. Aulas a été un très grand Lyonnais, qui nous a rendus fiers, mais qui dans cette élection semblait lui-même un peu perdu, n'a pas vraiment de programme, ne sait pas quelles valeurs il défend, ne sait pas vraiment où il veut aller, avec qui il veut aller, ne sait pas vraiment s'il veut être maire de Lyon…"

"On était très fiers de lui, juge Jean-Philippe Tanguy qui a regardé le débat. Et c'est vrai qu'avec ce débat, il a marqué un point. Un basculement, ce serait exagéré parce que beaucoup de gens n'y ont pas forcément eu accès. Mais sur les réseaux sociaux, vous avez beaucoup d'extraits qui sont diffusés. Les points qu'a marqués Alexandre Dupalais, je pense, vont compter".

Dans la dernière ligne droite, les deux candidats entendent axer leurs efforts sur le terrain, la pédagogie sur le triple scrutin lyonnais mais aussi la sécurité et les mobilités.

"Lyon a été livrée aux barbares, avec des bandes de Colombiens qui vont régler des comptes avec des bandes de la Duchère. Lyon est une capitale du narcotrafic européen", constate Alexandre Dupalais. Tandis que la députée Tiffany Joncour promettait une police métropolitaine dans les TCL, et un développement de la vidéoprotection dans les stations et arrêts "où se déroulent de plus en plus de trafics".

municipales 2026 à Lyon

Alexandre Dupalais

Tiffany Joncour

Jean-Philippe Tanguy

avatar
Aucun extreme le 06/03/2026 à 19:45
Seul Aulas peut les virer a écrit le 06/03/2026 à 19h14

je suis allée sur son site. Je n’ai pas vu sa vision pour Lyon à terme. Sans doute militant méritant, mais pied tendre sans épaisseur. De toute façon seul Aulas peut virer les verdâtres.

Ni LFI, ni RN. Il ne reste donc que Aulas.

Signaler Répondre
avatar
Seul Aulas peut les virer le 06/03/2026 à 19:14

je suis allée sur son site. Je n’ai pas vu sa vision pour Lyon à terme. Sans doute militant méritant, mais pied tendre sans épaisseur. De toute façon seul Aulas peut virer les verdâtres.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 06/03/2026 à 18:54

C'est vrai que le RN ne nous a pas saoulé comme les autres avec des annonces plus loufoques les unes que les autres, à savoir si c'est de la sagesse ou s'ils n'ont pas préparé grand chose ?

Signaler Répondre
avatar
bien d'accord le 06/03/2026 à 18:41

Pourquoi il y a deux stagiaires de 3e avec la candidate du FN ?

Signaler Répondre
avatar
Affff le 06/03/2026 à 18:23

Dupalais C’est ancien macroniste

Signaler Répondre

