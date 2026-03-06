Mort de Quentin Deranque à Lyon : les deux nouveaux suspects interpellés cette semaine mis en examen et écroués

Mise à jour à 18h30 : Les deux suspects présentés ce vendredi aux magistrats instructeurs ont été mis en examen et placés en détention provisoire, a annoncé le Parquet de Lyon.

Mise à jour 12h : le parquet de Lyon annonce que les deux suspects interpellés vont être présentés aux magistrats instructeurs. Leur placement en détention provisoire a été requis.

Alors que deux nouvelles interpellations ont été menées cette semaine dans le cadre des investigations sur la mort de Quentin Deranque en marge d’une conférence de l’eurodéputée insoumise Rima Hassan à Sciences Po Lyon, un suspect mis en examen pour "homicide volontaire" a été placé en détention provisoire ce jeudi.

Une décision qui fait suite à la décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon. L’homme de 25 ans avait dans un premier temps été placé sous contrôle judiciaire contrairement aux six autres suspects aujourd’hui en détention provisoire.