Le tunnel sous Fourvière coupé dans les deux sens à cause d’un dégagement de fumée

L’ouvrage a été entièrement fermé à la circulation, dans les deux sens, aux alentours de 18h, en raison d’un dégagement de fumée signalé sur place. L'événement est suivi de près par la Préfecture du Rhône, qui a communiqué sur ses réseaux sociaux.
Les pompiers du Rhône et les services de la Métropole de Lyon ont été mobilisés pour procéder aux évacuations et effectuer une levée de doute. L’origine du dégagement de fumée n’a pas encore été précisée.
On ne sait pas quand le tunnel sous Fourvière pourra rouvrir. Il est conseillé d’éviter le secteur.
⚠️ La circulation sur la route métropolitaine M6 est interrompue dans les deux sens au niveau du tunnel de Fourvière à #Lyon en raison d’un dégagement de fumée.— Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) March 6, 2026
Le @SDMIS69 et les services du @grandlyon interviennent pour procéder aux évacuations et aux vérifications.
Évitez… pic.twitter.com/M806aPXWjG
Eh oui tunnel de fourrière fermé et report de la circulation sur l'avenue Barthélémy buyer dans le 5ème...heureusement que les travaux pour la voie n8 est achevée mais vu la nouvelle configuration....ça coince encore plus....ah j'oubliais certains élus avait dit que cette avenue n'était pas emprunté...on va tous pédaler ..sans compter que la piste cyclable est tellement large que certains véhicules l’empruntent dès le rond point valvert pour doubler des bus...et l'été n'est pas encore là...Signaler Répondre
Ce n'est pas la faute des TCL pour ce bouchon mais...en même temps ligne B du métro limitée...or elle dessert en partie l'ouest lyonnais, permettant d'éviter justement les bouchons sur les quais.Signaler Répondre
Vivement un mega tunnelSignaler Répondre
Le dégazage d'un car de vegans dans le tunnel ?Signaler Répondre
;-)