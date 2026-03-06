Transports

Le tunnel sous Fourvière coupé dans les deux sens à cause d’un dégagement de fumée

Le tunnel sous Fourvière coupé dans les deux sens à cause d’un dégagement de fumée
Le tunnel sous Fourvière coupé dans les deux sens à cause d’un dégagement de fumée - Lyon Mag

C’est en pleine heure de pointe que le tunnel sous Fourvière a été fermé par les autorités ce vendredi.

L’ouvrage a été entièrement fermé à la circulation, dans les deux sens, aux alentours de 18h, en raison d’un dégagement de fumée signalé sur place. L'événement est suivi de près par la Préfecture du Rhône, qui a communiqué sur ses réseaux sociaux.

Les pompiers du Rhône et les services de la Métropole de Lyon ont été mobilisés pour procéder aux évacuations et effectuer une levée de doute. L’origine du dégagement de fumée n’a pas encore été précisée.

On ne sait pas quand le tunnel sous Fourvière pourra rouvrir. Il est conseillé d’éviter le secteur.

Tags :

Tunnel sous Fouvrière

fermeture

dégagement de fumée

2 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Eilathan69 le 06/03/2026 à 20:02

Eh oui tunnel de fourrière fermé et report de la circulation sur l'avenue Barthélémy buyer dans le 5ème...heureusement que les travaux pour la voie n8 est achevée mais vu la nouvelle configuration....ça coince encore plus....ah j'oubliais certains élus avait dit que cette avenue n'était pas emprunté...on va tous pédaler ..sans compter que la piste cyclable est tellement large que certains véhicules l’empruntent dès le rond point valvert pour doubler des bus...et l'été n'est pas encore là...

Signaler Répondre
avatar
Mulatine65 le 06/03/2026 à 20:02

Ce n'est pas la faute des TCL pour ce bouchon mais...en même temps ligne B du métro limitée...or elle dessert en partie l'ouest lyonnais, permettant d'éviter justement les bouchons sur les quais.

Signaler Répondre
avatar
Viteee le 06/03/2026 à 19:07

Vivement un mega tunnel

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 06/03/2026 à 18:55

Le dégazage d'un car de vegans dans le tunnel ?
;-)

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.