Le tunnel sous Fourvière coupé dans les deux sens à cause d’un dégagement de fumée

L’ouvrage a été entièrement fermé à la circulation, dans les deux sens, aux alentours de 18h, en raison d’un dégagement de fumée signalé sur place. L'événement est suivi de près par la Préfecture du Rhône, qui a communiqué sur ses réseaux sociaux.

Les pompiers du Rhône et les services de la Métropole de Lyon ont été mobilisés pour procéder aux évacuations et effectuer une levée de doute. L’origine du dégagement de fumée n’a pas encore été précisée.

On ne sait pas quand le tunnel sous Fourvière pourra rouvrir. Il est conseillé d’éviter le secteur.