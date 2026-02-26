Denrées non conformes, manque d’hygiène, mauvaises conditions de stockage : une épicerie africaine fermée en urgence près de Lyon 

Cela fait suite à un contrôle de la Direction départementale de la Protection des Populations survenu ce mercredi. Ce contrôle a notamment montré un défaut de nettoyage des locaux et des équipements, la détention de denrées non conformes, de mauvaises conditions de stockage ou encore l’absence de dispositifs hygiéniques pour le lavage des mains.

"La poursuite de l’activité, dans les conditions constatées, constitue une menace importante pour la santé des consommateurs", indiquent les services de la Préfecture du Rhône, qui ont donc procédé à la fermeture administrative du commerce.

Plus d’une trentaine de mesures correctives ont été établies. La réouverture ne pourra avoir lieu qu’à la suite d’une vérification d’un agent de la DDPP.