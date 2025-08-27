Un restaurant et une boulangerie d’Oullins-Pierre-Bénite fermés en urgence pour manque d’hygiène

La préfecture du Rhône a procédé à la fermeture d’urgence de deux établissements à Oullins-Pierre-Bénite. Il s’agit du restaurant Mix Food et de la boulangerie-pâtisserie La Boulang’Epik en raison de manquements graves aux règles d’hygiène et de sécurité alimentaire.

"Du fait de ces manquements, la poursuite de l’activité, dans les conditions constatées, constitue une menace pour la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contaminations et des risques d’intoxication qui en résultent", indiquent les autorités.

Les mesures de fermeture seront levées dès que les établissements respecteront les normes en vigueur.