Faits Divers

Un restaurant et une boulangerie d’Oullins-Pierre-Bénite fermés en urgence pour manque d’hygiène

Un restaurant et une boulangerie d’Oullins-Pierre-Bénite fermés en urgence pour manque d’hygiène
Un restaurant et une boulangerie d’Oullins-Pierre-Bénite fermés en urgence pour manque d’hygiène - DR Google Street View

"Une menace pour la santé des consommateurs".

La préfecture du Rhône a procédé à la fermeture d’urgence de deux établissements à Oullins-Pierre-Bénite. Il s’agit du restaurant Mix Food et de la boulangerie-pâtisserie La Boulang’Epik en raison de manquements graves aux règles d’hygiène et de sécurité alimentaire.

"Du fait de ces manquements, la poursuite de l’activité, dans les conditions constatées, constitue une menace pour la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contaminations et des risques d’intoxication qui en résultent", indiquent les autorités.

Les mesures de fermeture seront levées dès que les établissements respecteront les normes en vigueur.

Tags :

fermeture établissement

manque d'hygiène

4 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Kool le 27/08/2025 à 13:52
Bd de l'Europe a écrit le 27/08/2025 à 13h30

Mais que fait le super-Maire qui sait tout faire ?

T'as fumé de l'herbe pour écrire ton post ridicule !!

Signaler Répondre
avatar
roco le 27/08/2025 à 13:34

bravo,,tout simplement bravo!

Signaler Répondre
avatar
Bd de l'Europe le 27/08/2025 à 13:30

Mais que fait le super-Maire qui sait tout faire ?

Signaler Répondre
avatar
ben pourtant le 27/08/2025 à 13:15

Il y a changement de propriétaire non ??

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.