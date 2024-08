Lyon : une boulangerie du 8e fermée en urgence après un contrôle, des crottes de souris retrouvées

C’est un nouvel établissement ciblé par la Direction départementale de protection des populations, dont les services tournent à plein régime cette année pour relever les enseignes qui ne respectent pas les règles sanitaires. Le dernier en date est la boulangerie-pâtisserie MB, située dans le 8e arrondissement de Lyon, au 223 route de Vienne.

Crottes de souris retrouvées et produits périmés

Les services de protection ont constaté sur place d’importantes manquements aux règles d’hygiène, avec la présence de "nuisibles et de déjections de rongeurs dans l'ensemble des locaux de production et de stockage", et la détention de "denrées dont la date limite de consommation est dépassée".

La réouverture de l’établissement sera autorisée une fois qu’un ensemble de mesures correctives sera appliqué.