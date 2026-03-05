"Cette victoire à Lyon, on va l'arracher" : Marine Tondelier perçoit une "remontada" de Grégory Doucet sur Jean-Michel Aulas

Politique

Ce jeudi 5 mars, Marine Tondelier était en déplacement à Oullins-Pierre-Bénite aux côtés de Bruno Bernard. Outre le sujet des PFAS, la secrétaire nationale des Ecologistes a évoqué avec vigueur le cas Jean-Michel Aulas.

Elle l'a d'abord appelé Jean-Marc. Avant de s'en excuser platement. Mais ce n'est pas pour autant que Marine Tondelier a retenu ses coups contre Jean-Michel Aulas ce jeudi après-midi.

A Oullins-Pierre-Bénite, où elle accompagnait Bruno Bernard et Jean-Charles Kohlhaas sur un déplacement sur le thème des PFAS, la secrétaire nationale des Ecologistes a eu un regard très dur sur le candidat favori des municipales lyonnaises face à Grégory Doucet. Elle avait déjà qualifié JMA de "trumpiste", elle a récidivé : "J'ai compris qu'il y avait certains de ses proches qui avaient les casquettes MAGA, ça m'interpelle".

"Je remarque d'ailleurs qu'il fait plus de débat. Je crois qu'il a compris lui-même que quand il en faisait, il perdait des points. J'ai regardé le précédent, j'ai été effarée et je comprends, au vu du débat auquel j'ai assisté, pourquoi il les refuse désormais. Je pense qu'ils ont compris qu'ils perdaient des points à chaque fois qu'il prenait la parole sur son programme dont on ne comprend pas bien le périmètre", a poursuivi Marine Tondelier.

Au-delà du programme et des petites phrases, la conseillère régionale des Hauts-de-France a fustigé le profil de Jean-Michel Aulas : "Pour moi, la politique c'est sérieux. Il y a des gens qui, par principe, bénéficient d'une présomption de crédibilité dans la vie, parce que ce sont des hommes avec les bons costumes, les bons diplômes et les bonnes étiquettes politiques. Historiquement, on nous a toujours expliqué que la droite c'était des gens très sérieux sur les chiffres, sur les budgets, sur la réalité de ce qu'il proposait. Et quand je vois M. Aulas, excusez-moi, je vois l'inverse".

Marine Tondelier terminait avec un mot d'encouragement pour Grégory Doucet, largué dans les sondages, à 17 points de l'ancien président de l'OL dans notre dernière étude OpinionWay, même s'il gagne 5 points en un mois : "Cette remontada va continuer jusqu'au dernier moment et cette victoire, on va l'arracher, vous allez voir !", promettait-elle.

16 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Rien à péter de Rousseau le 05/03/2026 à 20:54

Heureusement que j'ai lu le titre, au début, en voyant la photo, j'ai cru que c'était l'affiche d'un film d'horreur...

Signaler Répondre
avatar
Risiblilité le 05/03/2026 à 20:45

Le soutien de Marine Tondelier, vraiment ? Mais elle est à 4 pourcents dans les sondages pour la présidentielle ! Le risque, c'est qu'elle coule encore plus la candidature de Doucet...

Signaler Répondre
avatar
mais oui c'est ça le 05/03/2026 à 20:43

Une remontada ,mais oui surement il n'y a qu'a y croire !

Signaler Répondre
avatar
HervéM le 05/03/2026 à 20:38

Voila quelqu'un qui n'a jamais travaillé qui n'a jamais géré une collectivité mais qui se permet de juger et de qualifier un chef d'une entreprise qu'il a fondé dés son plus âge, qu'il a fait grandir etc, qui a été un grand président de club de foot, etc ...
Bref c'est l'illustration du monde et plus encore de la politique, tout le monde se croit tout permis, décidément Audiard avait raison ...

Signaler Répondre
avatar
Résistancetranquille le 05/03/2026 à 20:36
Solidarité 69 a écrit le 05/03/2026 à 20h17

J'ai malheureusement bien peur qu'elle ait raison vu le niveau catastrophique d'Aulas.
J'ai bien peur que l'on se reprenne un second mandat de l'autre escogriffe de Doucet.
Je vois des lyonnais qui commencent à se détourner d'Aulas.
Plus l'échéance approche plus je doute.

Il est vrai que M AULAS a eu quelques propos malheureux, mais ce n est pas un politique.
C est d ailleurs pour cela qu on le veut comme maire a Lyon...
Au moment de mettre le bulletin dans l'urne, une seule question a se poser : est ce que je veux encore 6 ans de plus de cette municipalité et de ses complices LFIstes...cette insécurité, saleté, gabegie, manifestations avec casse, drapeau étranger sur notre mairie, violence en toute impunite.......et mort d homme ?

Signaler Répondre
avatar
paskilfo le 05/03/2026 à 20:35

Tous les collaborateurs du maire sont déjà en train de refaire leur CV.

Signaler Répondre
avatar
Parponnes le 05/03/2026 à 20:34

Elle confond manita et remontada

Signaler Répondre
avatar
toujours pas compris .. le 05/03/2026 à 20:33

on aime pas le(s) vert(s) à Lyon .. c qd même pas compliqué

Signaler Répondre
avatar
Aucun rapport le 05/03/2026 à 20:26

Elle a fumé quoi?

Signaler Répondre
avatar
Bon le 05/03/2026 à 20:20

Magnifique ! La remontada 🤣

Signaler Répondre
avatar
Pauvre Tondelier le 05/03/2026 à 20:18

L'espoir fait vivre, les utopies aussi......

Signaler Répondre
avatar
Solidarité 69 le 05/03/2026 à 20:17

J'ai malheureusement bien peur qu'elle ait raison vu le niveau catastrophique d'Aulas.
J'ai bien peur que l'on se reprenne un second mandat de l'autre escogriffe de Doucet.
Je vois des lyonnais qui commencent à se détourner d'Aulas.
Plus l'échéance approche plus je doute.

Signaler Répondre
avatar
On t’aime le 05/03/2026 à 20:00

Marine 🫶

Signaler Répondre
avatar
Gui le 05/03/2026 à 19:57

J'ai vu la vidéo de l'interview. Pourquoi elle se met à pleurer en fin d'interview ? Elle n'a pas compris que Aulas n'était pas candidat à Oullins mais à Lyon. Et l'autre cruche de Khoolas qui rigole pour un rien. Bienvenue de le monde des cruches EELV.

Signaler Répondre
avatar
geg69 le 05/03/2026 à 19:55

Elle a de l'humour c'est bien!

Signaler Répondre
avatar
lolotoooôooo le 05/03/2026 à 19:53

Elle aussi, quand on la regarde, on est effaré.....

Signaler Répondre

