"Cette victoire à Lyon, on va l'arracher" : Marine Tondelier perçoit une "remontada" de Grégory Doucet sur Jean-Michel Aulas

Elle l'a d'abord appelé Jean-Marc. Avant de s'en excuser platement. Mais ce n'est pas pour autant que Marine Tondelier a retenu ses coups contre Jean-Michel Aulas ce jeudi après-midi.

A Oullins-Pierre-Bénite, où elle accompagnait Bruno Bernard et Jean-Charles Kohlhaas sur un déplacement sur le thème des PFAS, la secrétaire nationale des Ecologistes a eu un regard très dur sur le candidat favori des municipales lyonnaises face à Grégory Doucet. Elle avait déjà qualifié JMA de "trumpiste", elle a récidivé : "J'ai compris qu'il y avait certains de ses proches qui avaient les casquettes MAGA, ça m'interpelle".

"Je remarque d'ailleurs qu'il fait plus de débat. Je crois qu'il a compris lui-même que quand il en faisait, il perdait des points. J'ai regardé le précédent, j'ai été effarée et je comprends, au vu du débat auquel j'ai assisté, pourquoi il les refuse désormais. Je pense qu'ils ont compris qu'ils perdaient des points à chaque fois qu'il prenait la parole sur son programme dont on ne comprend pas bien le périmètre", a poursuivi Marine Tondelier.

Au-delà du programme et des petites phrases, la conseillère régionale des Hauts-de-France a fustigé le profil de Jean-Michel Aulas : "Pour moi, la politique c'est sérieux. Il y a des gens qui, par principe, bénéficient d'une présomption de crédibilité dans la vie, parce que ce sont des hommes avec les bons costumes, les bons diplômes et les bonnes étiquettes politiques. Historiquement, on nous a toujours expliqué que la droite c'était des gens très sérieux sur les chiffres, sur les budgets, sur la réalité de ce qu'il proposait. Et quand je vois M. Aulas, excusez-moi, je vois l'inverse".

« Depuis que je suis petite, on nous dit que les gens de droite sont très très sérieux. (…) Quand je vois M. Aulas, je vois l’inverse » @marinetondelier se paye @JM_Aulas et promet une « remontada » de @Gregorydoucet pic.twitter.com/eP5HYYTDVd — Lyon Mag (@lyonmag) March 5, 2026

Marine Tondelier terminait avec un mot d'encouragement pour Grégory Doucet, largué dans les sondages, à 17 points de l'ancien président de l'OL dans notre dernière étude OpinionWay, même s'il gagne 5 points en un mois : "Cette remontada va continuer jusqu'au dernier moment et cette victoire, on va l'arracher, vous allez voir !", promettait-elle.