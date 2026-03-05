"Cette victoire à Lyon, on va l'arracher" : Marine Tondelier perçoit une "remontada" de Grégory Doucet sur Jean-Michel Aulas

Elle l'a d'abord appelé Jean-Marc. Avant de s'en excuser platement. Mais ce n'est pas pour autant que Marine Tondelier a retenu ses coups contre Jean-Michel Aulas ce jeudi après-midi.
A Oullins-Pierre-Bénite, où elle accompagnait Bruno Bernard et Jean-Charles Kohlhaas sur un déplacement sur le thème des PFAS, la secrétaire nationale des Ecologistes a eu un regard très dur sur le candidat favori des municipales lyonnaises face à Grégory Doucet. Elle avait déjà qualifié JMA de "trumpiste", elle a récidivé : "J'ai compris qu'il y avait certains de ses proches qui avaient les casquettes MAGA, ça m'interpelle".
"Je remarque d'ailleurs qu'il fait plus de débat. Je crois qu'il a compris lui-même que quand il en faisait, il perdait des points. J'ai regardé le précédent, j'ai été effarée et je comprends, au vu du débat auquel j'ai assisté, pourquoi il les refuse désormais. Je pense qu'ils ont compris qu'ils perdaient des points à chaque fois qu'il prenait la parole sur son programme dont on ne comprend pas bien le périmètre", a poursuivi Marine Tondelier.
Au-delà du programme et des petites phrases, la conseillère régionale des Hauts-de-France a fustigé le profil de Jean-Michel Aulas : "Pour moi, la politique c'est sérieux. Il y a des gens qui, par principe, bénéficient d'une présomption de crédibilité dans la vie, parce que ce sont des hommes avec les bons costumes, les bons diplômes et les bonnes étiquettes politiques. Historiquement, on nous a toujours expliqué que la droite c'était des gens très sérieux sur les chiffres, sur les budgets, sur la réalité de ce qu'il proposait. Et quand je vois M. Aulas, excusez-moi, je vois l'inverse".
Marine Tondelier terminait avec un mot d'encouragement pour Grégory Doucet, largué dans les sondages, à 17 points de l'ancien président de l'OL dans notre dernière étude OpinionWay, même s'il gagne 5 points en un mois : "Cette remontada va continuer jusqu'au dernier moment et cette victoire, on va l'arracher, vous allez voir !", promettait-elle.
Heureusement que j'ai lu le titre, au début, en voyant la photo, j'ai cru que c'était l'affiche d'un film d'horreur...Signaler Répondre
Le soutien de Marine Tondelier, vraiment ? Mais elle est à 4 pourcents dans les sondages pour la présidentielle ! Le risque, c'est qu'elle coule encore plus la candidature de Doucet...Signaler Répondre
Une remontada ,mais oui surement il n'y a qu'a y croire !Signaler Répondre
Voila quelqu'un qui n'a jamais travaillé qui n'a jamais géré une collectivité mais qui se permet de juger et de qualifier un chef d'une entreprise qu'il a fondé dés son plus âge, qu'il a fait grandir etc, qui a été un grand président de club de foot, etc ...Signaler Répondre
Bref c'est l'illustration du monde et plus encore de la politique, tout le monde se croit tout permis, décidément Audiard avait raison ...
Il est vrai que M AULAS a eu quelques propos malheureux, mais ce n est pas un politique.Signaler Répondre
C est d ailleurs pour cela qu on le veut comme maire a Lyon...
Au moment de mettre le bulletin dans l'urne, une seule question a se poser : est ce que je veux encore 6 ans de plus de cette municipalité et de ses complices LFIstes...cette insécurité, saleté, gabegie, manifestations avec casse, drapeau étranger sur notre mairie, violence en toute impunite.......et mort d homme ?
Tous les collaborateurs du maire sont déjà en train de refaire leur CV.Signaler Répondre
Elle confond manita et remontadaSignaler Répondre
on aime pas le(s) vert(s) à Lyon .. c qd même pas compliquéSignaler Répondre
Elle a fumé quoi?Signaler Répondre
Magnifique ! La remontada 🤣Signaler Répondre
L'espoir fait vivre, les utopies aussi......Signaler Répondre
J'ai malheureusement bien peur qu'elle ait raison vu le niveau catastrophique d'Aulas.Signaler Répondre
J'ai bien peur que l'on se reprenne un second mandat de l'autre escogriffe de Doucet.
Je vois des lyonnais qui commencent à se détourner d'Aulas.
Plus l'échéance approche plus je doute.
Marine 🫶Signaler Répondre
J'ai vu la vidéo de l'interview. Pourquoi elle se met à pleurer en fin d'interview ? Elle n'a pas compris que Aulas n'était pas candidat à Oullins mais à Lyon. Et l'autre cruche de Khoolas qui rigole pour un rien. Bienvenue de le monde des cruches EELV.Signaler Répondre
Elle a de l'humour c'est bien!Signaler Répondre
Elle aussi, quand on la regarde, on est effaré.....Signaler Répondre