Ce jeudi 5 mars, la préfecture du Rhône indique que "les niveaux de particules fines PM10 augmentent progressivement depuis quelques jours en raison de retombées de poussières d'origine désertique."

Cette situation concerne le bassin lyonnais et le Nord-Isère. Selon les autorités, "le pic de retombées est attendu pour ce jeudi 5 mars et la fin de l'épisode est prévue ce vendredi 6 mars."

Pas de mesures contraignantes pour l’instant

La préfecture précise qu’"aucune mesure n'est contraignante à ce stade", mais recommande plusieurs comportements de prudence, en particulier pour les personnes les plus fragiles.

Pour les populations vulnérables, il est conseillé de "limiter les sorties durant la durée de l'épisode et de limiter les activités physiques et sportives intenses (dont les compétitions) en plein air." Les activités sportives en intérieur peuvent toutefois être maintenues.

Pour le reste de la population, les autorités se veulent rassurantes. Les services de l'État précisent qu’"il n'est pas nécessaire de modifier les activités habituelles, les déplacements habituels ni les pratiques habituelles d'aération et de ventilation", la situation "ne justifiant pas de mesures de confinement."

En cas de symptômes ou d’inquiétude, la préfecture invite toutefois les habitants à prendre conseil auprès de leur pharmacien. Les informations détaillées sur la qualité de l’air dans la région sont disponibles sur le site de l’association agréée de surveillance de la qualité de l’air (AASQA).