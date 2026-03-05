Ce jeudi 5 mars, la préfecture du Rhône indique que "les niveaux de particules fines PM10 augmentent progressivement depuis quelques jours en raison de retombées de poussières d'origine désertique."
Cette situation concerne le bassin lyonnais et le Nord-Isère. Selon les autorités, "le pic de retombées est attendu pour ce jeudi 5 mars et la fin de l'épisode est prévue ce vendredi 6 mars."
Pas de mesures contraignantes pour l’instant
La préfecture précise qu’"aucune mesure n'est contraignante à ce stade", mais recommande plusieurs comportements de prudence, en particulier pour les personnes les plus fragiles.
Pour les populations vulnérables, il est conseillé de "limiter les sorties durant la durée de l'épisode et de limiter les activités physiques et sportives intenses (dont les compétitions) en plein air." Les activités sportives en intérieur peuvent toutefois être maintenues.
Pour le reste de la population, les autorités se veulent rassurantes. Les services de l'État précisent qu’"il n'est pas nécessaire de modifier les activités habituelles, les déplacements habituels ni les pratiques habituelles d'aération et de ventilation", la situation "ne justifiant pas de mesures de confinement."
En cas de symptômes ou d’inquiétude, la préfecture invite toutefois les habitants à prendre conseil auprès de leur pharmacien. Les informations détaillées sur la qualité de l’air dans la région sont disponibles sur le site de l’association agréée de surveillance de la qualité de l’air (AASQA).
Oui la pollution natutelle existe , elle prvient du sable du Sahara, c'est la nature , avec les vents d'altitude qui transporte ces particules finesSignaler Répondre
Environ 1 à 2 mm par an de poussières de recouvrement, certains vestiges romains sont enfouis sous 1 à 2 mètres
Rien à voir avec le dérèglement climatique et les pollution diesel, et chaufferie bois
Des fois ils sont au vert alors que c'est "jaune" chez moi, à mon avis ce sont pleins de zones qui évoluent suivant le relief, et qui dit relief dit stagnation plus importante en l'absence de vent.
Le site ATMO confirme la vigilance pollution en cours :Signaler Répondre
www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/episodes-de-pollution
J'ai un capteur qui vient d'être étalonné dans une boite accréditée COFRAC, et les PM2.5 et PM10 nickels ! En dessous du seuil.Signaler Répondre
Ils doivent se baser sur 1 ou 2 capteurs au bords d'une l'autoroute où un convoi de vieux camions de l'armée est passé, ou à côté d'une usine d'incinération ;-)
