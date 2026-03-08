Politique

Métropole de Lyon : Véronique Sarselli veut créer des logements d’urgence pour femmes battues

Métropole de Lyon : Véronique Sarselli veut créer des logements d’urgence pour femmes battues

En visite à Saint-Priest, la candidate à la présidence de la Métropole de Lyon Véronique Sarselli propose de financer la création de logements sécurisés pour les femmes victimes de violences dans l’ensemble des communes volontaires.

La lutte contre les violences faites aux femmes s’invite dans la campagne métropolitaine. En déplacement à Saint-Priest, la candidate à la présidence de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, a annoncé vouloir étendre à l’ensemble du territoire métropolitain un dispositif d’hébergement sécurisé destiné aux femmes victimes de violences conjugales.

Cette proposition s’appuie sur une initiative déjà mise en place dans la commune de l’est lyonnais.

À Saint-Priest, la municipalité a récemment créé un lieu d’hébergement discret et sécurisé permettant de mettre rapidement à l’abri des femmes confrontées à des situations de violence, parfois accompagnées de leurs enfants.

Le dispositif prévoit notamment un système d’alerte et un accompagnement spécifique afin d’aider les victimes à se protéger et à entamer un parcours de reconstruction.

"Il était important pour la commune d’avoir une attention particulière à ces situations. On voit trop souvent ces drames dans les faits divers. L’objectif est de permettre à ces femmes de se mettre à l’abri et de se reconstruire", explique le maire LR de Saint-Priest, Gilles Gascon.  

Une première maison d’accueil fonctionne déjà dans la commune. Une seconde structure, actuellement en travaux, doit permettre d’accueillir prochainement plusieurs femmes supplémentaires avec leurs enfants.

"On parle des femmes victimes, mais il y a aussi les enfants. Aujourd’hui, on sait qu’ils sont eux aussi victimes de ces violences et qu’un accompagnement est indispensable", souligne Nadia Alfami, conseillère municipale et métropolitaine.  

Une proposition à l’échelle de la métropole

À partir de cette expérience locale, Véronique Sarselli propose que la Métropole de Lyon accompagne financièrement les communes volontaires souhaitant créer des dispositifs similaires.

Selon la candidate, l’objectif est de renforcer les solutions de mise à l’abri, développer l’accompagnement des victimes pendant la période de protection et favoriser leur retour à l’autonomie.

"La Métropole doit se saisir pleinement de cette problématique. Nous proposons un soutien financier pour permettre aux communes volontaires de développer davantage de logements d’urgence", indique-t-elle.  

La proposition prévoit également un renforcement des partenariats avec les centres communaux d’action sociale et les associations spécialisées, afin d’accompagner les victimes sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Tags :

Véronique Sarselli

violences conjugales

2 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
pompom01 le 08/03/2026 à 08:15

très bonne idée ! avec interdiction aux hommes dangereux d approcher

Signaler Répondre
avatar
lg le 08/03/2026 à 07:30

Et pour les femmes battues aux élections métropolitaines ?

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.