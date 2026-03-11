La billetterie des musées de Lyon victime d’une cyber-attaque

Cet incident entraîne une indisponibilité de la vente en ligne du Musée des Beaux-Arts, du Musée d’art contemporain, du Musée Gadagne et du Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation. Le Musée de l’Imprimerie étant actuellement fermé pour travaux, sa vente en ligne était déjà suspendue, précise la Ville de Lyon.

"Des fichiers contenant des données personnelles hébergées chez notre prestataire ont été affectés. Nous n’avons, à ce jour, aucun élément confirmant que ces données peuvent faire l’objet d’une diffusion ou d’une utilisation frauduleuse. Ces données sont chiffrées et difficilement exploitables", indiquent les services de la Ville.

Aucune donnée bancaire n’est concernée, mais des données personnelles de type nom, prénom, adresse postale, email, numéro de téléphone, date de naissance ou mot de passe ont été dérobées lors de cette attaque.

La Ville de Lyon appelle les personnes concernées à faire preuve d’une vigilance accrue vis-à-vis des e-mails, SMS ou appels téléphoniques non sollicités, en particulier si l’on vous demande de cliquer sur un lien, d’ouvrir une pièce jointe ou de communiquer des informations personnelles ou bancaires.