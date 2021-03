Coupe du monde de rugby 2023 : des places comprises entre 95 et 885 euros à Lyon

Une prévente sera organisée dès le 15 mars, pour les personnes inscrites sur le site de la Coupe du monde de rugby, avant une ouverture au grand public le 6 avril à 18h. Seuls des packs seront mis en vente dans un premier temps. Les acheteurs pourront se procurer un pack "équipe" ou un pack "villes". A Lyon, il faut compter entre 95 et 444 euros pour trois matchs et entre 210 et 885 euros pour cinq rencontres. Pour rappel, le Parc OL accueillera notamment deux rencontres des All Blacks ainsi que le match des Bleus face à l'Italie.

A noter que les billets à l'unité ne seront mis en vente qu'en 2022.