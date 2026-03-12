Véronique Sarselli : "La première chose que l'on fera, c'est réparer ce qui ne fonctionne pas dans la Métropole de Lyon"

Ce mardi, Véronique Sarselli donnait son dernier meeting de campagne avant les élections, en compagnie de Jean-Michel Aulas.
La candidate aux métropolitaines a notamment défendu son projet de mégatunnel sous Fourvière : "C'est un peu dommage d'appeler cela un mégatunnel. C'est fou parce qu'on ne parle jamais des méga-bouchons qu'il y a dans notre métropole de Lyon. Je le répète et je le redis, c'est enlever 40 millions de véhicules par an qui traversent Lyon en plein cœur de notre ville".
"Ce que veulent les Lyonnais et les grands Lyonnais, c'est se déplacer de manière efficace. Ils veulent aujourd'hui sortir de la congestion", poursuit la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon.
Offensive envers les écologistes, Véronique Sarselli promet que "la première chose que l'on veut faire, c'est réparer ce qui ne fonctionne pas. Donc c'est très bien de venir critiquer des projets, c'est très bien de caricaturer des propositions. En revanche, aujourd'hui, moi ce que je constate, ce sont des pannes quotidiennes de métro", tacle-t-elle.
Cette campagne a été l'occasion de formuler de grandes promesses, avec des points d'interrogation sur les financements : "La gestion de l'argent public ? Ne vous inquiétez pas, nous serons rigoureux et nous saurons le faire et nous saurons financer les propositions que nous avons faites", conclut la candidate.
N'ayez pas peur !!!Signaler Répondre
Y a du boulot !Signaler Répondre
Pour des réponses claires on repassera.Signaler Répondre
quand un élu dit n'ayez pas peur croyez nous, c'est que rien n'a été étudié.Signaler Répondre
"30 ou 40 millions de nouveaux véhicules" nombre de passages cumulés en 1 an.Signaler Répondre
C'est, malheureusement, exact.Signaler Répondre
On va se calmer...Signaler Répondre
D'abord on arrête les chantiers de pistes cyclable et de suppression de voies automobiles.
On supprime les ZAD (ZFE + ZTL).
Et on priorise ce qu'il faut casser et reconstruire, les gens n'ont pas un porte monnaie bien garni depuis ces dernières années et ça va empirer...
Mais la majorité de grands lyonnais ne se déplacent pas en voiture ! Avec son méga tunnel elle fait la même erreur que Collomb avec son anneau de sciences ! Ça fait peut-être kiffer quelques habitants de l'Ouest Lyonnais mais tous les autres s'en fiche et veulent d'autres propositions : des TCL efficaces notamment en banlieue. Plus de places dans le parking relais. Un vrai RER...Signaler Répondre
Je ne voterai pas pour une liste soit disant "société civile" où se cachent les Républicains (Wauquiez - Sarkozy condamnés par la justice)) - renaissance (Attal et Macron) Madame Sarselli, vous faites de la Politique et c'est noble. Ayez le courage d'afficher vos couleurs politiques ! et puis, un peu de cohérence, avec un pétrole à plus de 100 dollars le baril, les grands projets routiers pharaoniques sont dépassés. L'avenir est aux transports en commun, à la marche et au vélo. c'est bon pour la planète, la santé et le portefeuille !Signaler Répondre
Ha ma pauvre , vous n'êtes pas sortie d'affaire si vous êtes élue ! Les tunnels , les bouchons , les contournements , les stationnements , toute une vie ne suffira pas ! Nous sommes habitués aux promesses depuis des années et des années ! Pour ma part je ne vote plus .Signaler Répondre
Ah bon il y a 80 millions de voitures?Signaler Répondre
Autant menteur que ceux de la métropole qui roulent certians dans la farine
La première chose que l'on veut faire, c'est réparer ce qui ne fonctionne pas.Signaler Répondre
...cela va bien prendre au moins 5 ans et apres il y aura des nouvelles élections.
et hop
Son méga tunnel, il va faire exactement comme l'anneau des sciences : ne jamais exister !Signaler Répondre
Son foutu grand tunnel autoroutier ne va pas enlever 40 millions de véhicules par an,Signaler Répondre
il va, littéralement, ouvrir la route à 30 ou 40 millions de nouveaux véhicules, attirés par cette facilité supplémentaire de circulation.