Véronique Sarselli : "La première chose que l'on fera, c'est réparer ce qui ne fonctionne pas dans la Métropole de Lyon"

Ce mardi, Véronique Sarselli donnait son dernier meeting de campagne avant les élections, en compagnie de Jean-Michel Aulas.

La candidate aux métropolitaines a notamment défendu son projet de mégatunnel sous Fourvière : "C'est un peu dommage d'appeler cela un mégatunnel. C'est fou parce qu'on ne parle jamais des méga-bouchons qu'il y a dans notre métropole de Lyon. Je le répète et je le redis, c'est enlever 40 millions de véhicules par an qui traversent Lyon en plein cœur de notre ville".

"Ce que veulent les Lyonnais et les grands Lyonnais, c'est se déplacer de manière efficace. Ils veulent aujourd'hui sortir de la congestion", poursuit la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon.

Offensive envers les écologistes, Véronique Sarselli promet que "la première chose que l'on veut faire, c'est réparer ce qui ne fonctionne pas. Donc c'est très bien de venir critiquer des projets, c'est très bien de caricaturer des propositions. En revanche, aujourd'hui, moi ce que je constate, ce sont des pannes quotidiennes de métro", tacle-t-elle.

Cette campagne a été l'occasion de formuler de grandes promesses, avec des points d'interrogation sur les financements : "La gestion de l'argent public ? Ne vous inquiétez pas, nous serons rigoureux et nous saurons le faire et nous saurons financer les propositions que nous avons faites", conclut la candidate.

