Alexis Jacquemin : "Doucet-Aulas, un duel stérile"

Tête de liste de Nathalie Perrin-Gilbert dans le 7e arrondissement de Lyon, Alexis Jacquemin a eu envie de s'engager en politique pour "porter des valeurs citoyennes dans la campagne".
"Les enjeux de cybersécurité, de datas, de numérique vont faire partir des grands axes programmatiques de Nathalie Perrin-Gilbert", prévient-il, souhaitant "sensibiliser les citoyens pour prévenir plutôt que guérir".
Alexis Jacquemin compte faire de Lyon "un hub du numérique".
Il regrette aussi la surenchère de propositions faites par ses adversaires, des "mesures jetées aux médias pour créer le buzz. Elles ne sont pas financées, n'ont pas de calendriers".
"Le duel annoncé entre Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas, c'est un duel stérile. A nous de faire savoir qu'il y a des propositions finançables", explique-t-il.
00:00 Engagement en politique
00:47 Lyon, futur hub du numérique ?
01:41 IA
02:42 Enjeux primordiaux
03:50 Nathalie Perrin-Gilbert
08:13 Thématiques défendues
Une bonne tête de geek, bien content de lui-même... Avec ça on va pas aller bien loin !Signaler Répondre
"Le duel annoncé entre Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas, c'est un duel stérile.Signaler Répondre
...Il ne manquerait plus qu ils se reproduisent ...non mais allo !
Mon pauvre garçon, il faut revenir aux fondamentaux les prolos de mon genre il faut leur parler du quotidien, propreté de la ville, entretien de la voirie, sécurité, fin de ZFE, le reste franchement c'est du grec ancien pour la majorité de la population lyonnaise, il faut stopper l'entre soit.Signaler Répondre
et moi.... moi qui croyais que c etait un programme d assouplissement de la chute des reins des dames de gerland ayant un lumbago!..Signaler Répondre
"vont faire partir des grands axes programmatiques de Nathalie Perrin-Gilbert"Signaler Répondre
S'il pouvait déjà s'exprimer en français...
Ces jeunes, tous les mêmes quel que soit le parti (de gauche), barbe de 3 jours, yeux de merlan frit, bouche béate à la Flamby, lunette rondes, même type de discours.Signaler Répondre
A croire qu'ils ont été élevés dans la même basse-cour ;-)
Lyon futur hub du numérique ?Signaler Répondre
Non merci, après 6 ans de hub écolo-bobo-vélo-dégenré-apaisé, les lyonnais aspirent à un peu de repos
Il est bien gentillet, ce jeune candidat, et il a du mérite de se lancer en politique.Signaler Répondre
Son problème, c’est le gloubi-boulga post moderne : société civile, valeurs citoyennes, les lyonnais et les lyonnaises, « mes équipes » (!!!)
et son aveuglement :
- 13,5% de vacance commerciale à la Guillotière : pas un mot sur le souk de la Guille qui fait fuir clients et commerçants
- Le rôle de la mairie de Lyon n’est pas de faire de la cybersécurité, mais d’assurer aux Lyonnais (plutôt qu’aux « citoyenszetcitoyennes ») la sécurité et la propreté des rues, des transports efficaces et une prospérité collective
Et il ne me paraît pas bien neuroné : « enjeux que les citoyens se sont trop peu emparés »
C’est sûr que, pour avoir l’envie d’habiter une ville, les propos de ce monsieur sont primordiaux 😂, complètement dans le verbiage stérile comme il dit!Signaler Répondre
Cela me fait fuir « travaille au sein d’un centre de recherche et développement en mobilité durable et est engagé dans le mouvement associatif » ils ont réussit a me faire détester l'écologie, dès que j’entends mobilité durable et mouvement associatif ça me hérisse. C’est bon on deja morflé et on va morfler pdt longtemps :-(Signaler Répondre