Alexis Jacquemin : "Doucet-Aulas, un duel stérile"

Tête de liste de Nathalie Perrin-Gilbert dans le 7e arrondissement de Lyon, Alexis Jacquemin a eu envie de s'engager en politique pour "porter des valeurs citoyennes dans la campagne".

"Les enjeux de cybersécurité, de datas, de numérique vont faire partir des grands axes programmatiques de Nathalie Perrin-Gilbert", prévient-il, souhaitant "sensibiliser les citoyens pour prévenir plutôt que guérir".

Alexis Jacquemin compte faire de Lyon "un hub du numérique".

Il regrette aussi la surenchère de propositions faites par ses adversaires, des "mesures jetées aux médias pour créer le buzz. Elles ne sont pas financées, n'ont pas de calendriers".

"Le duel annoncé entre Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas, c'est un duel stérile. A nous de faire savoir qu'il y a des propositions finançables", explique-t-il.

00:00 Engagement en politique

00:47 Lyon, futur hub du numérique ?

01:41 IA

02:42 Enjeux primordiaux

03:50 Nathalie Perrin-Gilbert

08:13 Thématiques défendues