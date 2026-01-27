EHPAD des Balcons de l’Île Barbe à Lyon : Nathalie Perrin-Gilbert alerte sur des conditions de travail jugées "dangereuses"

Dans un communiqué diffusé ce mardi 27 janvier, la conseillère municipale et candidate aux élections lyonnaises Nathalie Perrin-Gilbert affirme que les dysfonctionnements signalés ces derniers mois persistent, malgré les engagements pris par la Ville de Lyon.

L'ancienne maire du 1er arrondissement rappelle être intervenue dès septembre dernier en conseil municipal, à la suite des conclusions d’un audit flash mené par l’Inspection générale des services en mai 2025. Cet audit pointait plusieurs fragilités dans le fonctionnement de l’établissement, dans un contexte déjà marqué par le décès accidentel d’une résidente lors d’une sortie organisée à Grézieu-la-Varenne le 26 juin, ainsi que par un recours jugé massif à du personnel intérimaire.

Selon Nathalie Perrin-Gilbert, la municipalité lui avait assuré, par courriel en octobre, que les dysfonctionnements avaient été corrigés et qu’un prestataire extérieur avait été mandaté pour prévenir les risques psychosociaux. Une version aujourd’hui remise en cause par l’élue, qui indique avoir reçu de nouveaux signalements ces dernières semaines, notamment de la part d’organisations syndicales.

L’élue dit avoir rencontré le 24 janvier une agente en poste depuis 2004 à l’EHPAD. Elle décrit un "état flagrant et préoccupant de souffrance et de détresse", estimant que la situation fait désormais peser un risque sur la santé des agents municipaux et intérimaires, mais aussi, par ricochet, sur celle des résidents, considérés comme particulièrement vulnérables.

Une saisine des autorités de tutelle

Dans son communiqué, Nathalie Perrin-Gilbert demande au maire de Lyon de prendre "sans délai" des mesures pour mettre fin à ce qu’elle qualifie de climat "délétère et dangereux". Elle réclame également un mode de management conforme au Code général de la fonction publique et conteste toute mise en cause des représentants syndicaux.

Parallèlement, l’élue annonce avoir saisi les autorités de tutelle, à savoir la Métropole de Lyon et l’Agence régionale de santé, afin qu’elles se penchent sur la situation de l’établissement.