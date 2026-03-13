Municipales à Lyon : plus que 4 points d'écart entre Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet dans un ultime sondage

Grégory Doucet va passer un meilleur week-end que Jean-Michel Aulas. Car l'ultime sondage avant le premier tour, commandé par Mag2Lyon auprès de Cluster17, réduit toujours plus l'écart entre le maire de Lyon et l'ancien président de l'OL.

Il y avait 24 points d'écart entre les deux hommes dans le premier sondage OpinionWay de LyonMag. Dans cette étude de Cluster17, Jean-Michel Aulas n'en a plus que 4 !

Le candidat Coeur Lyonnais culminerait à 40% d'intentions de vote, contre 36% pour Grégory Doucet.

Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) retrouverait les 10% nécessaires pour se qualifier au second tour, tandis qu'Alexandre Dupalais (UDR-RN) serait à 7% des voix.

Georges Képénékian (4%), Nathalie Perrin-Gilbert (2%), Raphaëlle Mizony (0,5%), Delphine Briday (0,5%) et Michaël Jouteux (moins de 0,5%) resteraient sous la barre des 5%, et ne seraient donc pas remboursés de leurs frais de campagne.

Au second tour, plusieurs scénarios ont été testés du 10 au 12 mars auprès du panel de 1024 Lyonnais dont 826 inscrits sur les listes électorales.

Si Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) se maintenait en triangulaire, elle obtiendrait 9% des voix, scellant la défaite de Grégory Doucet (40%) face à Jean-Michel Aulas (50%).

Si la députée insoumise se retirait sans faire alliance avec le maire écologiste, Grégory Doucet obtiendrait 48% des voix, contre 52% pour Jean-Michel Aulas.

Enfin, l'écart serait de 51-49, en faveur de Jean-Michel Aulas, si Grégory Doucet faisait une alliance revendiquée avec LFI.

A noter que la question concernant l'impact du débat de BFM-TV et de la prestation des candidats sur le vote des Lyonnais a été posée. Ce sont 71% des sondés qui annoncent qu'il n'aura pas d'influence sur leur choix ce dimanche 15 mars.