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Municipales à Lyon : plus que 4 points d'écart entre Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet dans un ultime sondage

Municipales à Lyon : plus que 4 points d'écart entre Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet dans un ultime sondage

Ce vendredi 13 mars, à quelques heures de la fin de la campagne du premier tour des municipales lyonnaises, un sondage Cluster 17 vient rebattre les cartes. L'avance de Jean-Michel Aulas sur Grégory Doucet a fondu comme neige au soleil.

Grégory Doucet va passer un meilleur week-end que Jean-Michel Aulas. Car l'ultime sondage avant le premier tour, commandé par Mag2Lyon auprès de Cluster17, réduit toujours plus l'écart entre le maire de Lyon et l'ancien président de l'OL.

Il y avait 24 points d'écart entre les deux hommes dans le premier sondage OpinionWay de LyonMag. Dans cette étude de Cluster17, Jean-Michel Aulas n'en a plus que 4 !

Le candidat Coeur Lyonnais culminerait à 40% d'intentions de vote, contre 36% pour Grégory Doucet.

Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) retrouverait les 10% nécessaires pour se qualifier au second tour, tandis qu'Alexandre Dupalais (UDR-RN) serait à 7% des voix.

Georges Képénékian (4%), Nathalie Perrin-Gilbert (2%), Raphaëlle Mizony (0,5%), Delphine Briday (0,5%) et Michaël Jouteux (moins de 0,5%) resteraient sous la barre des 5%, et ne seraient donc pas remboursés de leurs frais de campagne.

Au second tour, plusieurs scénarios ont été testés du 10 au 12 mars auprès du panel de 1024 Lyonnais dont 826 inscrits sur les listes électorales.

Si Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) se maintenait en triangulaire, elle obtiendrait 9% des voix, scellant la défaite de Grégory Doucet (40%) face à Jean-Michel Aulas (50%).

Si la députée insoumise se retirait sans faire alliance avec le maire écologiste, Grégory Doucet obtiendrait 48% des voix, contre 52% pour Jean-Michel Aulas.

Enfin, l'écart serait de 51-49, en faveur de Jean-Michel Aulas, si Grégory Doucet faisait une alliance revendiquée avec LFI.

A noter que la question concernant l'impact du débat de BFM-TV et de la prestation des candidats sur le vote des Lyonnais a été posée. Ce sont 71% des sondés qui annoncent qu'il n'aura pas d'influence sur leur choix ce dimanche 15 mars.

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municipales 2026 à Lyon

Grégory Doucet

Jean-Michel Aulas

12 commentaires
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Désolé, ça ne passe pas. le 13/03/2026 à 18:57

Je préfère M. Grégory Doucet à celui de Mr Jean-Michel Aulas.
Là où est passé Mr Jean-Michel Aulas, il ne reste que cendres, il y a l'âge qui joue contre lui .

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Vivement le 13/03/2026 à 18:56

Tous sauf doucet ni Bernard

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Balade le 13/03/2026 à 18:51

Il va faire beau dimanche

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saco697 le 13/03/2026 à 18:49

c est le résultat des urnes qui fait foi pas les sondages grande manipulation

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Oli69 le 13/03/2026 à 18:49

J’espère que les Lyonnais (se) vont se bouger dimanche…
Par pitié tout… mais pas encore 6 ans avec Doucet !!!

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OK le 13/03/2026 à 18:48
Solidarité 69 a écrit le 13/03/2026 à 18h21

URGENT
Vend appartement 110 m2 à Lyon 3e.
Je ne veux plus vivre dans une ville apaisée par EELV-LFI.

Combien ?

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TDF ! le 13/03/2026 à 18:36
Anti verts a écrit le 13/03/2026 à 18h13

Tout sauf Doucet (écolo allié à LFI)

Le site de paris en ligne américain Polymarket (interdit en France) donne Aulas gagnant en 2026 et même Bardella gagant en 2027.

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Thib69 le 13/03/2026 à 18:27

Comme toujours, l'agrégat "droite et alliés" est un peu plus important que l'agrégat "gauche et alliés". Comme toujours, la droite se plante. Merci les gars !

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Solidarité 69 le 13/03/2026 à 18:21

URGENT
Vend appartement 110 m2 à Lyon 3e.
Je ne veux plus vivre dans une ville apaisée par EELV-LFI.

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Moon88 le 13/03/2026 à 18:17

Lyon est foutue comme ville, 10% prets à voter pour LFI quand meme, plus de gens que pour l'UDR et RN, ca en dit long.

Quant aux 36% prets à voter pour Doucet la j'ai meme plus les mots, j'aimerais bien savoir qui sont ces gens, ce qu'il y a dans leur tete.

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Anti verts le 13/03/2026 à 18:13

Tout sauf Doucet (écolo allié à LFI)

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Retour sur Terre le 13/03/2026 à 18:09

Hé oui, les citoyens ne s'y trompent pas.
JM Aulas n'a pas de programme et une élection de cette ampleur ne se gagnera pas sur sa seule popularité.
Il est par ailleurs beaucoup trop vieux et usé pour une telle fonction, au point de douter qu'il aille au bout de son mandat.
Ce n'est pas le bon candidat à tout point de vue, la même erreur déjà tellement vue ici ou ailleurs... avec Biden par exemple/
Et pourtant j'aimerais tellement que la bande à Doucet soit remise en question.

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