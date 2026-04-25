"Gregory Doucet doit donner des explications" : à Lyon, la commémoration du génocide arménien entachée par une vive controverse politique

Organisée ce vendredi 24 avril, la commémoration du génocide arménien de 1915 s’est tenue dans un climat inhabituel. Selon plusieurs élus, la Région Auvergne-Rhône-Alpes n’aurait pas été autorisée à participer au dépôt de gerbe, un geste symbolique pourtant traditionnel lors de ce type d’hommage.
Une décision qui suscite de nombreuses réactions, notamment du côté de la majorité régionale. En effet, Derrière cet épisode, plusieurs élus suggèrent, en filigrane, des divergences idéologiques et politiques entre la Ville de Lyon et certains élus Républicains. Une situation qui, selon eux, aurait conduit à cette décision controversée lors d’un moment pourtant dédié au recueillement.
Des réactions politiques virulentes
Le président de la Région, Fabrice Pannekoucke, a vivement dénoncé la situation sur les réseaux sociaux : "Empêcher la Région de déposer une gerbe pour la commémoration du génocide arménien est un acte scandaleux, profondément choquant et intolérable de la part du maire de Lyon."
Même tonalité du côté de Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement : "Inacceptable. À l'occasion de la commémoration du génocide arménien, la Région devait déposer une gerbe. Sans motif valable, Grégory Doucet s'y est opposé pour des raisons idéologiques. C'est inédit et profondément scandaleux. La mémoire des victimes ne doit jamais être instrumentalisée."
Dans une vidéo publiée sur le réseau social Facebook, il ajoute : "C’est un déni démocratique. De quel droit Monsieur Doucet interdit une collectivité comme la région Auvergne-Rhône-Alpes de déposer une gerbe en hommage aux millions de victimes de ce génocide. Gregory Doucet doit maintenant donner des explications."
D’autres élus dénoncent une exclusion
À Décines-Charpieu, la maire Laurence Fautra s’indigne également : "Idem pour Décines !!! Pas d’invitation c’est honteux !!!!! Gérard Collomb n’aurait jamais fait ça !! Cet homme ne respecte rien !"
Des propos confirmés par Denis Djorkaeff, consul honoraire d’Arménie en France et également adjoint au maire de Décines :"Ils nous ont pas invité, Laurence et moi !! La première fois en 12 ans !!."
"Grégory Doucet regrette une telle manipulation"
Mise à jour : Face à la polémique la Ville de Lyon a réagi : "Ce vendredi, aucun Vice-Président régional n'était présent pour représenter le Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes lors de la commémoration du génocide arménien à Lyon. La gerbe de fleurs du Président de Région a été déposée au pied du monument par les services de la Ville de Lyon dès la fin de la cérémonie.
Monsieur Pierre Oliver, Vice-Président de la Métropole de Lyon a déposé une gerbe lors de cette cérémonie au nom de la Présidente de la Métropole. Les cabinets des collectivités respectives étaient informés de ce déroulé. Grégory Doucet regrette une telle manipulation des faits par des élus de la République, qui plus est à l'occasion d'une cérémonie où dignité et respect doivent présider."
Selon une source bien informée : "Laurence Fautra était bien invitée et une invitation lui avait été envoyée. Visiblement le mail s'est perdu dans l'envoi ou à la réception. Le protocole de la ville de Lyon en a informé la maire de Décines."
Non, certains lyonnais.Signaler Répondre
Une conséquence de la fusion technique ?Signaler Répondre
Pas vraiment surprenant. Doucet est allié de FLI. FLI est un parti ouvertement antisémite, donc ouvertement raciste.Signaler Répondre
Comment être surpris ?
G Doucet est isolé et donc il doit pouvoir s expliquer !Signaler Répondre
Là, il a été beaucoup trop loin, j'espère qu'il devra rendre des comptes, ceci est totalement inadmissible.Signaler Répondre
Le drapeau palestinien à la mairie et 50000 euros envoyés aux terroristes ,la il fait pas de manières lescrolo.Signaler Répondre
Je pose une question bête : génocide arménien et mouvement gaucho-islamiste, est ce compatible?Signaler Répondre
Je laisserais les gens vérifier le nombre de lieux de culte financé par la Turquie en France, c'est assez important.
Puis les liens étroits entre la Turquie et un autre pays connu pour emprisonner ou condamner des écrivains.
J'ai toujours été surpris de voir des descendants arméniens ou encore juifs être dans un certain parti qui est l'allié de Mr Doucet à la Mairie. On pense la chose incompatible un peu comme un lion végétarien ... mais on le voit pourtant.
Ça s’appelle le fascisme. Les lyonnais ont voté pour.Signaler Répondre
Commémoration pour gaza s'il y avait, le Doudou aurait fermé tout un arrondissement avec stands, banderoles, casquettes et aurait invité la terre entière.Signaler Répondre
Derrière il aurait critiqué ceux qui ne seraient pas venu...
Il ne va même pas à fourviere pour les vœux des échevins lescrolo comment voulez-vous qu'il aille mettre une gerbe aucun respect. Gérard collomb doit se retourner dans sa tombe.Signaler Répondre
Pas étonnant ce type de situation avec le sectarisme et le mépris qui caractérisent le militant qui sert de maire de Lyon.Signaler Répondre
Doucet , tu es une star !Signaler Répondre
Pas une "a coté" !
Une erreur a faire ? allez qui que voila ...C est Doudou c est doudou!
Pourtant tout le monde le sait a Lyon : On ne plaisante JAMAIS avec la communauté Arméniene! Remercie tes conseillers ...on fera des economies.
Doucet dans toute sa splendeurSignaler Répondre
De quel droit Doucet décide arbitrairement qui doit déposer une gerbe et qui ne doit pas le faire ? Il’est au dessus des lois ?Signaler Répondre
Ce militant demi maire est réellement insupportable et ne supporte aucune critique, ni contestation. C’est la marque de fabrique des extrémistes, des autocrates.Signaler Répondre