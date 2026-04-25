"Gregory Doucet doit donner des explications" : à Lyon, la commémoration du génocide arménien entachée par une vive controverse politique

Organisée ce vendredi 24 avril, la commémoration du génocide arménien de 1915 s’est tenue dans un climat inhabituel. Selon plusieurs élus, la Région Auvergne-Rhône-Alpes n’aurait pas été autorisée à participer au dépôt de gerbe, un geste symbolique pourtant traditionnel lors de ce type d’hommage.

Une décision qui suscite de nombreuses réactions, notamment du côté de la majorité régionale. En effet, Derrière cet épisode, plusieurs élus suggèrent, en filigrane, des divergences idéologiques et politiques entre la Ville de Lyon et certains élus Républicains. Une situation qui, selon eux, aurait conduit à cette décision controversée lors d’un moment pourtant dédié au recueillement.

Des réactions politiques virulentes

Le président de la Région, Fabrice Pannekoucke, a vivement dénoncé la situation sur les réseaux sociaux : "Empêcher la Région de déposer une gerbe pour la commémoration du génocide arménien est un acte scandaleux, profondément choquant et intolérable de la part du maire de Lyon."

Même tonalité du côté de Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement : "Inacceptable. À l'occasion de la commémoration du génocide arménien, la Région devait déposer une gerbe. Sans motif valable, Grégory Doucet s'y est opposé pour des raisons idéologiques. C'est inédit et profondément scandaleux. La mémoire des victimes ne doit jamais être instrumentalisée."

Dans une vidéo publiée sur le réseau social Facebook, il ajoute : "C’est un déni démocratique. De quel droit Monsieur Doucet interdit une collectivité comme la région Auvergne-Rhône-Alpes de déposer une gerbe en hommage aux millions de victimes de ce génocide. Gregory Doucet doit maintenant donner des explications."

D’autres élus dénoncent une exclusion

À Décines-Charpieu, la maire Laurence Fautra s’indigne également : "Idem pour Décines !!! Pas d’invitation c’est honteux !!!!! Gérard Collomb n’aurait jamais fait ça !! Cet homme ne respecte rien !"

Des propos confirmés par Denis Djorkaeff, consul honoraire d’Arménie en France et également adjoint au maire de Décines :"Ils nous ont pas invité, Laurence et moi !! La première fois en 12 ans !!."

"Grégory Doucet regrette une telle manipulation"

Mise à jour : Face à la polémique la Ville de Lyon a réagi : "Ce vendredi, aucun Vice-Président régional n'était présent pour représenter le Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes lors de la commémoration du génocide arménien à Lyon. La gerbe de fleurs du Président de Région a été déposée au pied du monument par les services de la Ville de Lyon dès la fin de la cérémonie.