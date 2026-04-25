Près de Lyon : une passante blessée par balle lors d’une série de tirs en pleine soirée

La scène s’est déroulée ce vendredi 24 avril peu après 22h, rue Sully à Décines-Charpieu. Alertés par des riverains, les policiers sont intervenus après avoir été informés de plusieurs détonations dans ce secteur résidentiel, connu pour des activités liées au trafic de stupéfiants

Selon le Progrès, une dizaine de coups de feu auraient été tirés en direction de véhicules stationnés. Cinq voitures ont ainsi été prises pour cible.

Au moment des faits, une femme d’une quarantaine d’années, qui circulait dans la rue, a été atteinte par une balle au mollet. Selon le syndicat alliance, cette dernière était stationnée sur un parking et était accompagnée de ses deux enfants,

Rapidement prise en charge, elle a été transportée à l’hôpital. Son pronostic vital n’est pas engagé.

Un mineur également touché

Un second blessé est à déplorer. Il s’agit d’un adolescent de 16 ans, légèrement atteint à l’oreille par des éclats de balle. À ce stade, les enquêteurs cherchent encore à déterminer son éventuelle implication dans cette affaire.

Sur place, plusieurs douilles ont été découvertes, sans qu’il soit pour l’heure possible d’identifier précisément l’arme utilisée. Les investigations s’orientent vers des tirs d’intimidation, un phénomène en hausse ces derniers mois dans l'agglomération lyonnaise.

Au moins deux suspects sont activement recherchés. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations.

"Face à cette situation inédite, une question se pose : a quand un sursaut de l'état ?" s'interroge le syndicat de police Alliance qui "réaffirme avec responsabilité qu'il est urgent de renforcer durablement les effectifs de gardiens de la paix et d'officiers de police judiciaire."