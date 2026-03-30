Métropole de Lyon sous tension : de nombreux tirs entendus en pleine nuit dans trois secteurs

La nuit de dimanche à lundi a été marquée par plusieurs épisodes de tirs dans l’agglomération lyonnaise, notamment à Vénissieux ainsi que dans les 3e et 9e arrondissements de Lyon.
Premier fait signalé vers 21h50 à Vénissieux, sur le boulevard Joliot-Curie. Des coups de feu ont visé l’entrée d’un immeuble ainsi que plusieurs façades voisines. Sur place, les policiers ont découvert une vingtaine de douilles et une grenade à plâtre. Trois logements ont été touchés, sans faire de blessé. Le secteur est connu pour abriter un point de deal et dispose de caméras de vidéoprotection.
Un peu moins d’une heure plus tard, vers 22h45, des tirs ont de nouveau retenti, cette fois rue Albert-Falsan, dans le 9e arrondissement de Lyon. Un individu, seul, aurait ouvert le feu avant de prendre la fuite en voiture. Des étuis de gros calibre ont été retrouvés sur les lieux. Là encore, aucune victime n’est à déplorer.
Enfin, dans la nuit, vers 3h30, un nouvel épisode s’est produit rue Jullien, dans le 3e arrondissement. Deux individus auraient tiré à plusieurs reprises en direction d’une porte d’immeuble. Les impacts ont traversé la porte pour finir leur course dans les murs du rez-de-chaussée. Un véhicule stationné a également été visé. Le Progrès précise que les suspects auraient tenté de déclencher un incendie à l’aide d’un liquide inflammable avant de prendre la fuite à pied.
Par définition, mener des actes de guerre sans l'avoir déclaré, c'est du terrorisme.Signaler Répondre
Ça suffit le vocabulaire bienveillant, un chat est un chat.
L'ordre républicain part à vau-l'eau.
C'est son projet.
Donnez nous plutôt des news concernant les nuits où il n'y a pas d'abrutis qui tirent sur tout ce qui bouge la nuit, on gagnera du tempsSignaler Répondre
Faites des pistes cyclable pour apaiser et mettez des balançoire inutiles à 30 000 eu qui peuvent être vandalisées et cassés. Bravo à cette gestion de la violence qui s'améliorent de jours en jours.Signaler Répondre
Vénissieux Lyon Vaulx Villeurbanne, à gauche toute !Signaler Répondre
Sauf pour Rillieux avec le horizon Vincendet, mais je me demande s'il y a une seule personne qui l'apprécie ce traitre aux LR qui revient par la petite porte...
mais la chasse est fermé !! que fait le garde-champêtre ??Signaler Répondre
Voilà, c'est ça qu'on voulait, de l'apaisement !Signaler Répondre
Lyon 3 , Lyon 9 , venissieux : merci aux électeurs qui ont votés LFI , la police tueSignaler Répondre
Regardez-moi ça, ça commence à tirer non-stop dans l'agglo, et les électeurs ont voté pour des gens qui s'enquèrent des possibilités de se déplacer à vélo...Signaler Répondre
Cette société est dans un déni total, les bien-pensant font l'autruche en mode jusqu'au boutiste.
Une ville apaisée...Signaler Répondre
Il y aurait juste besoin d'une riposte après tout il y a légitime défense allez faire ça aux États-Unis ça serait vite réglé.Signaler Répondre
l’apaisitude en pleine actionSignaler Répondre