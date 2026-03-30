Métropole de Lyon sous tension : de nombreux tirs entendus en pleine nuit dans trois secteurs

La nuit de dimanche à lundi a été marquée par plusieurs épisodes de tirs dans l’agglomération lyonnaise, notamment à Vénissieux ainsi que dans les 3e et 9e arrondissements de Lyon.

Premier fait signalé vers 21h50 à Vénissieux, sur le boulevard Joliot-Curie. Des coups de feu ont visé l’entrée d’un immeuble ainsi que plusieurs façades voisines. Sur place, les policiers ont découvert une vingtaine de douilles et une grenade à plâtre. Trois logements ont été touchés, sans faire de blessé. Le secteur est connu pour abriter un point de deal et dispose de caméras de vidéoprotection.

Un peu moins d’une heure plus tard, vers 22h45, des tirs ont de nouveau retenti, cette fois rue Albert-Falsan, dans le 9e arrondissement de Lyon. Un individu, seul, aurait ouvert le feu avant de prendre la fuite en voiture. Des étuis de gros calibre ont été retrouvés sur les lieux. Là encore, aucune victime n’est à déplorer.

Enfin, dans la nuit, vers 3h30, un nouvel épisode s’est produit rue Jullien, dans le 3e arrondissement. Deux individus auraient tiré à plusieurs reprises en direction d’une porte d’immeuble. Les impacts ont traversé la porte pour finir leur course dans les murs du rez-de-chaussée. Un véhicule stationné a également été visé. Le Progrès précise que les suspects auraient tenté de déclencher un incendie à l’aide d’un liquide inflammable avant de prendre la fuite à pied.