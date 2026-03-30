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Métropole de Lyon sous tension : de nombreux tirs entendus en pleine nuit dans trois secteurs

Métropole de Lyon sous tension : de nombreux tirs entendus en pleine nuit dans trois secteurs
Métropole de Lyon sous tension : de nombreux tirs entendus en pleine la nuit dans trois secteurs - LyonMag

De nombreuses douilles ont été retrouvées sur les différentes scènes.

La nuit de dimanche à lundi a été marquée par plusieurs épisodes de tirs dans l’agglomération lyonnaise, notamment à Vénissieux ainsi que dans les 3e et 9e arrondissements de Lyon.

Premier fait signalé vers 21h50 à Vénissieux, sur le boulevard Joliot-Curie. Des coups de feu ont visé l’entrée d’un immeuble ainsi que plusieurs façades voisines. Sur place, les policiers ont découvert une vingtaine de douilles et une grenade à plâtre. Trois logements ont été touchés, sans faire de blessé. Le secteur est connu pour abriter un point de deal et dispose de caméras de vidéoprotection.

Un peu moins d’une heure plus tard, vers 22h45, des tirs ont de nouveau retenti, cette fois rue Albert-Falsan, dans le 9e arrondissement de Lyon. Un individu, seul, aurait ouvert le feu avant de prendre la fuite en voiture. Des étuis de gros calibre ont été retrouvés sur les lieux. Là encore, aucune victime n’est à déplorer.

Enfin, dans la nuit, vers 3h30, un nouvel épisode s’est produit rue Jullien, dans le 3e arrondissement. Deux individus auraient tiré à plusieurs reprises en direction d’une porte d’immeuble. Les impacts ont traversé la porte pour finir leur course dans les murs du rez-de-chaussée. Un véhicule stationné a également été visé. Le Progrès précise que les suspects auraient tenté de déclencher un incendie à l’aide d’un liquide inflammable avant de prendre la fuite à pied.

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tirs

coup de feu

11 commentaires
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Effrayant le 30/03/2026 à 15:34

Par définition, mener des actes de guerre sans l'avoir déclaré, c'est du terrorisme.
Ça suffit le vocabulaire bienveillant, un chat est un chat.
L'ordre républicain part à vau-l'eau.
C'est son projet.

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French connection le 30/03/2026 à 15:28

Donnez nous plutôt des news concernant les nuits où il n'y a pas d'abrutis qui tirent sur tout ce qui bouge la nuit, on gagnera du temps

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Sarah Connor le 30/03/2026 à 15:13

Faites des pistes cyclable pour apaiser et mettez des balançoire inutiles à 30 000 eu qui peuvent être vandalisées et cassés. Bravo à cette gestion de la violence qui s'améliorent de jours en jours.

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Ex Précisions le 30/03/2026 à 14:10

Vénissieux Lyon Vaulx Villeurbanne, à gauche toute !
Sauf pour Rillieux avec le horizon Vincendet, mais je me demande s'il y a une seule personne qui l'apprécie ce traitre aux LR qui revient par la petite porte...

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mais voyons le 30/03/2026 à 13:55

mais la chasse est fermé !! que fait le garde-champêtre ??

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LFI 69 le 30/03/2026 à 13:29

Voilà, c'est ça qu'on voulait, de l'apaisement !

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phil 6 le 30/03/2026 à 13:08

Lyon 3 , Lyon 9 , venissieux : merci aux électeurs qui ont votés LFI , la police tue

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Heureusement qu'on a des écologistes au pouvoir le 30/03/2026 à 12:33

Regardez-moi ça, ça commence à tirer non-stop dans l'agglo, et les électeurs ont voté pour des gens qui s'enquèrent des possibilités de se déplacer à vélo...

Cette société est dans un déni total, les bien-pensant font l'autruche en mode jusqu'au boutiste.

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Chris25 le 30/03/2026 à 12:23

Une ville apaisée...

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Rob le 30/03/2026 à 12:18

Il y aurait juste besoin d'une riposte après tout il y a légitime défense allez faire ça aux États-Unis ça serait vite réglé.

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pour résumer le 30/03/2026 à 12:16

l’apaisitude en pleine action

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