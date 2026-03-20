Que s’est-il passé ce mardi soir au niveau du boulevard des Etats-Unis dans le 8e arrondissement de Lyon ? Un homme a été pris en charge par les secours. Il venait de se faire tirer dessus à plusieurs reprises sur le haut du corps, rapportent nos confrères d’Actu Lyon. Son pronostic vital n’était pas engagé lors de son transfert à l’hôpital Edouard-Herriot.
Une enquête a été ouverte afin de retrouver le tireur. Ce dernier aurait pris la fuite en trottinette après les faits.
Quelle utopie.Signaler Répondre
Dites moi une ville de droite qui ne connaît pas la violence ?...
Quand on pense que si JAM avait été élu ce mec n'aurait pas pris une balle, puisque toute délinquance aurait immédiatement cessé de par sa seule présence à la Mairie. Foi de droitardé !Signaler Répondre
Mais visiblement ils préfèrent utiliser des trottinettes que des vélos.Signaler Répondre
Et ce n'est pas le premier cas reporté par LM.
l'information à laquelle vous faites référence concerne le rhone et non lyon.Signaler Répondre
comme ca à l'air de vous intéresser voici pour lyon.
https://www.linternaute.com/actualite/delinquance/lyon/ville-69123
Pas besoin de commandos, y a les colombiens qui vont s'en chargerSignaler Répondre
C' est clair cette gauche c'est la cata ..et les ecolos n'en parlons même pas ....Signaler Répondre
Quel dommage pour Lyon ...Je sais pas ou on va ....
La ville apaisée....de Doucet et ses amis LFI....Signaler Répondre
Des fusillades tous les jours , à moins d'envoyer des commandos nettoyer les quartiers c'est fini.Signaler Répondre
Les lyonnais ont été clair dans leur vote : ils en redemandent alors ils vont en avoir encore et encoreSignaler Répondre
Si vous aimez ce genre de faits divers, continuez à voter à gauche.Signaler Répondre
Le ménage de printemps a commencéSignaler Répondre
Vous avez raison : votez écolo dimanche.Signaler Répondre
Au moins, vous circulerez en vélo, y aura moins de voiture et...plus de tentatives de meurtres (car désolé, c'est un constat, depuis 2020, la criminalité s'envole et les agressions se multiplient).
Il ne faudra pas se plaindre dès que vous ou l'un de vos proches auront un souci.
Dimanche, les fans de vélo trinqueront au thé bio...et les dealeurs et malfaiteurs au champagne!
Je ne suis pas tant pour Aulas que contre 7 ans de plus comme cà.
Lyon, ce sera le Grenoble de demain et à part ses habitants et ses étudiants, personne n'y met plus les pieds.
Donc,, oui, vous avez raison, votez écolo...et prenez soin de votre vélo, tant que vous ne vous le ferez pas voler ou abimer
Caricature diront les écolos dogmatiques! Réalité leur repondrai-je...il suffit malheureusement de regarder les chiffres et de chercher sur google agression Lyon pour vérifier que depuis 2020, ca n'arrête pas (faites le test, vous verrez)