Que s’est-il passé ce mardi soir au niveau du boulevard des Etats-Unis dans le 8e arrondissement de Lyon ? Un homme a été pris en charge par les secours. Il venait de se faire tirer dessus à plusieurs reprises sur le haut du corps, rapportent nos confrères d’Actu Lyon. Son pronostic vital n’était pas engagé lors de son transfert à l’hôpital Edouard-Herriot.

Une enquête a été ouverte afin de retrouver le tireur. Ce dernier aurait pris la fuite en trottinette après les faits.