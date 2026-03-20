Faits Divers

Un homme blessé par balle à Lyon : le tireur activement recherché par la police

Un homme blessé par balle à Lyon : le tireur activement recherché par la police
Un homme blessé par balles à Lyon : le tireur activement recherché par la police - LyonMag

Les faits se sont déroulés ce mardi 17 mars au soir dans le 8e arrondissement.

Que s’est-il passé ce mardi soir au niveau du boulevard des Etats-Unis dans le 8e arrondissement de Lyon ? Un homme a été pris en charge par les secours. Il venait de se faire tirer dessus à plusieurs reprises sur le haut du corps, rapportent nos confrères d’Actu Lyon. Son pronostic vital n’était pas engagé lors de son transfert à l’hôpital Edouard-Herriot.

Une enquête a été ouverte afin de retrouver le tireur. Ce dernier aurait pris la fuite en trottinette après les faits.

Tags :

tirs

Lyon

11 commentaires
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OH le 20/03/2026 à 13:12
On y était presque a écrit le 20/03/2026 à 12h46

Quand on pense que si JAM avait été élu ce mec n'aurait pas pris une balle, puisque toute délinquance aurait immédiatement cessé de par sa seule présence à la Mairie. Foi de droitardé !

Quelle utopie.

Dites moi une ville de droite qui ne connaît pas la violence ?...

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On y était presque le 20/03/2026 à 12:46

Quand on pense que si JAM avait été élu ce mec n'aurait pas pris une balle, puisque toute délinquance aurait immédiatement cessé de par sa seule présence à la Mairie. Foi de droitardé !

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Etouu le 20/03/2026 à 12:35
TOUT VA BIEN, NE CHANGEONS RIEN a écrit le 20/03/2026 à 10h35

Vous avez raison : votez écolo dimanche.

Au moins, vous circulerez en vélo, y aura moins de voiture et...plus de tentatives de meurtres (car désolé, c'est un constat, depuis 2020, la criminalité s'envole et les agressions se multiplient).
Il ne faudra pas se plaindre dès que vous ou l'un de vos proches auront un souci.
Dimanche, les fans de vélo trinqueront au thé bio...et les dealeurs et malfaiteurs au champagne!

Je ne suis pas tant pour Aulas que contre 7 ans de plus comme cà.

Lyon, ce sera le Grenoble de demain et à part ses habitants et ses étudiants, personne n'y met plus les pieds.
Donc,, oui, vous avez raison, votez écolo...et prenez soin de votre vélo, tant que vous ne vous le ferez pas voler ou abimer

Caricature diront les écolos dogmatiques! Réalité leur repondrai-je...il suffit malheureusement de regarder les chiffres et de chercher sur google agression Lyon pour vérifier que depuis 2020, ca n'arrête pas (faites le test, vous verrez)

Mais visiblement ils préfèrent utiliser des trottinettes que des vélos.
Et ce n'est pas le premier cas reporté par LM.

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faux le 20/03/2026 à 12:33

l'information à laquelle vous faites référence concerne le rhone et non lyon.
comme ca à l'air de vous intéresser voici pour lyon.

https://www.linternaute.com/actualite/delinquance/lyon/ville-69123

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Gabin69 le 20/03/2026 à 12:23
à ce stade a écrit le 20/03/2026 à 11h44

Des fusillades tous les jours , à moins d'envoyer des commandos nettoyer les quartiers c'est fini.

Pas besoin de commandos, y a les colombiens qui vont s'en charger

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Sandylou14 le 20/03/2026 à 11:50
Élections second tour a écrit le 20/03/2026 à 11h16

Si vous aimez ce genre de faits divers, continuez à voter à gauche.

C' est clair cette gauche c'est la cata ..et les ecolos n'en parlons même pas ....
Quel dommage pour Lyon ...Je sais pas ou on va ....

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Citoyen1 le 20/03/2026 à 11:48

La ville apaisée....de Doucet et ses amis LFI....

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à ce stade le 20/03/2026 à 11:44

Des fusillades tous les jours , à moins d'envoyer des commandos nettoyer les quartiers c'est fini.

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Plébiscite pour l extrême gauche le 20/03/2026 à 11:34

Les lyonnais ont été clair dans leur vote : ils en redemandent alors ils vont en avoir encore et encore

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Élections second tour le 20/03/2026 à 11:16

Si vous aimez ce genre de faits divers, continuez à voter à gauche.

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J6 le 20/03/2026 à 10:41

Le ménage de printemps a commencé

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TOUT VA BIEN, NE CHANGEONS RIEN le 20/03/2026 à 10:35

Vous avez raison : votez écolo dimanche.

Au moins, vous circulerez en vélo, y aura moins de voiture et...plus de tentatives de meurtres (car désolé, c'est un constat, depuis 2020, la criminalité s'envole et les agressions se multiplient).
Il ne faudra pas se plaindre dès que vous ou l'un de vos proches auront un souci.
Dimanche, les fans de vélo trinqueront au thé bio...et les dealeurs et malfaiteurs au champagne!

Je ne suis pas tant pour Aulas que contre 7 ans de plus comme cà.

Lyon, ce sera le Grenoble de demain et à part ses habitants et ses étudiants, personne n'y met plus les pieds.
Donc,, oui, vous avez raison, votez écolo...et prenez soin de votre vélo, tant que vous ne vous le ferez pas voler ou abimer

Caricature diront les écolos dogmatiques! Réalité leur repondrai-je...il suffit malheureusement de regarder les chiffres et de chercher sur google agression Lyon pour vérifier que depuis 2020, ca n'arrête pas (faites le test, vous verrez)

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