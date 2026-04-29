Les faits se sont déroulés dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 avril, vers 1h15, au niveau du 112B rue Léon Blum à Villeurbanne.

D'après nos informations, sur place, cinq douilles percutées ont été retrouvées au sol, confirmant l’intensité des tirs. Vers 2h, une victime s’est manifestée auprès des policiers. Elle a indiqué avoir été prise pour cible alors qu’elle se trouvait avec un ami à l’intérieur de son véhicule.

Si aucune blessure n’est à déplorer, la voiture présente plusieurs impacts de balles et le pare-brise arrière a été entièrement éclaté. Ces faits pourraient s’apparenter à une tentative de meurtre.

Un climat de violences qui inquiète

Cette nouvelle fusillade intervient dans un contexte particulièrement tendu dans la métropole de Lyon. Ces derniers jours, plusieurs épisodes de tirs ont déjà été signalés. Dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 avril, des coups de feu ont notamment été entendus à Vénissieux, dans le secteur de la rue Georges Lyvet, dans le quartier des Minguettes.

À Décines-Charpieu, des tirs ont également retenti rue Sully, où une mère de famille avait déjà été touchée par balles la nuit précédente. Enfin, à Villeurbanne, des détonations avaient déjà été signalées rue Joliot-Curie. Une série de violences armées qui semble s’inscrire dans la durée et alimente les inquiétudes des habitants.