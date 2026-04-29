Les faits se sont déroulés dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 avril, vers 1h15, au niveau du 112B rue Léon Blum à Villeurbanne.
D'après nos informations, sur place, cinq douilles percutées ont été retrouvées au sol, confirmant l’intensité des tirs. Vers 2h, une victime s’est manifestée auprès des policiers. Elle a indiqué avoir été prise pour cible alors qu’elle se trouvait avec un ami à l’intérieur de son véhicule.
Si aucune blessure n’est à déplorer, la voiture présente plusieurs impacts de balles et le pare-brise arrière a été entièrement éclaté. Ces faits pourraient s’apparenter à une tentative de meurtre.
Un climat de violences qui inquiète
Cette nouvelle fusillade intervient dans un contexte particulièrement tendu dans la métropole de Lyon. Ces derniers jours, plusieurs épisodes de tirs ont déjà été signalés. Dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 avril, des coups de feu ont notamment été entendus à Vénissieux, dans le secteur de la rue Georges Lyvet, dans le quartier des Minguettes.
À Décines-Charpieu, des tirs ont également retenti rue Sully, où une mère de famille avait déjà été touchée par balles la nuit précédente. Enfin, à Villeurbanne, des détonations avaient déjà été signalées rue Joliot-Curie. Une série de violences armées qui semble s’inscrire dans la durée et alimente les inquiétudes des habitants.
A Villeurbanne ils sont surtout dans les bureaux !Signaler Répondre
comme je ne trempe dans le milieu,j'ai confondu mule et nourrice.Signaler Répondre
Il ne faudrait pas oublier le vrai dangerSignaler Répondre
Un sentiment d'apaisement et d'enrichissement culturel.Signaler Répondre
Dans le cas de danger, il faut simplement changer de trottoir en direction de fresque murale apaisante et non genrée.
qui est député à Villeurbanne ???Signaler Répondre
Une nouvelle tranche de vie dans la France corrompue.Signaler Répondre
Tout est largement documenté, il suffit de relié les points chronologiquement sur les 50 dernières années, pour comprendre que tout cela étais clairement planifier.Signaler Répondre
Ils vont faire quoi les flics avec leur pauvre 9mm quand en face ça se promène avec des kalash ? On ne peut même pas leur en vouloir de se déplacer après les faits, perso je ne risquerais pas ma vie pour sauver les types de personnes qui sont prises pour cible...Signaler Répondre
Ce ne sont pas des mules qu ils recherchent , ce sont des nourices .Signaler Répondre
Mais le danger sur Lyon c'est l'extrême droite...Signaler Répondre
Gabriel un petit commentaire peut-être ?Signaler Répondre
Piètres tireurs.Signaler Répondre
Ou est la police.???????????Signaler Répondre
C'est très, très courant à Villeurbanne ! et visiblement personne ne s'en préoccupe ! ! ! ! ! !Signaler Répondre
ç'à fait des années et des années que celà dure.Le trafic de drogue va continuer .Il y a déjà un bon moment,un jeune s'était approché de moi:"vous avez l'air gentille,madame.Vous ne voulez pas arrondir vos fins de mois?Vous avez assez d'argent?".Il cherchait une mule.Il y en avait déjà deux dans le quartier qui avaient mal fini.Signaler Répondre
Ça sent fort la nouvelle France... sortez vos pinces à linge...Signaler Répondre
Sûrement des soldats russes égarés...Signaler Répondre
Ouf, j'ai cru l'espace d'un instant
que ce n'était qu'un sentiment...
Lyon est en train de devenir une grande fosse septique.Signaler Répondre