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Villeurbanne : nouvelle fusillade en pleine nuit, une voiture visée par des tirs

Villeurbanne : nouvelle fusillade en pleine nuit, une voiture visée par des tirs
Villeurbanne : nouvelle fusillade en pleine nuit, une voiture visée par des tirs - LyonMag

INFO LYONMAG. Une nouvelle fusillade s’est produite dans l’agglomération lyonnaise.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 avril, vers 1h15, au niveau du 112B rue Léon Blum à Villeurbanne.

D'après nos informations, sur place, cinq douilles percutées ont été retrouvées au sol, confirmant l’intensité des tirs. Vers 2h, une victime s’est manifestée auprès des policiers. Elle a indiqué avoir été prise pour cible alors qu’elle se trouvait avec un ami à l’intérieur de son véhicule.

Si aucune blessure n’est à déplorer, la voiture présente plusieurs impacts de balles et le pare-brise arrière a été entièrement éclaté. Ces faits pourraient s’apparenter à une tentative de meurtre.

Un climat de violences qui inquiète

Cette nouvelle fusillade intervient dans un contexte particulièrement tendu dans la métropole de Lyon. Ces derniers jours, plusieurs épisodes de tirs ont déjà été signalés. Dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 avril, des coups de feu ont notamment été entendus à Vénissieux, dans le secteur de la rue Georges Lyvet, dans le quartier des Minguettes.

À Décines-Charpieu, des tirs ont également retenti rue Sully, où une mère de famille avait déjà été touchée par balles la nuit précédente. Enfin, à Villeurbanne, des détonations avaient déjà été signalées rue Joliot-Curie. Une série de violences armées qui semble s’inscrire dans la durée et alimente les inquiétudes des habitants.

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16 commentaires
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en fait le 29/04/2026 à 13:06
La raison a écrit le 29/04/2026 à 10h50

Ou est la police.???????????

A Villeurbanne ils sont surtout dans les bureaux !

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laya le 29/04/2026 à 12:01

comme je ne trempe dans le milieu,j'ai confondu mule et nourrice.

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Exactement ! le 29/04/2026 à 12:00
Watt a écrit le 29/04/2026 à 11h26

Mais le danger sur Lyon c'est l'extrême droite...

Il ne faudrait pas oublier le vrai danger

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LFI 69 le 29/04/2026 à 11:42

Un sentiment d'apaisement et d'enrichissement culturel.
Dans le cas de danger, il faut simplement changer de trottoir en direction de fresque murale apaisante et non genrée.

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la place des terreaux le 29/04/2026 à 11:35

qui est député à Villeurbanne ???

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Arthur le 29/04/2026 à 11:31

Une nouvelle tranche de vie dans la France corrompue.

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VUE D’ENSEMBLE le 29/04/2026 à 11:30

Tout est largement documenté, il suffit de relié les points chronologiquement sur les 50 dernières années, pour comprendre que tout cela étais clairement planifier.

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Elle va faire quoi la police ? le 29/04/2026 à 11:28
La raison a écrit le 29/04/2026 à 10h50

Ou est la police.???????????

Ils vont faire quoi les flics avec leur pauvre 9mm quand en face ça se promène avec des kalash ? On ne peut même pas leur en vouloir de se déplacer après les faits, perso je ne risquerais pas ma vie pour sauver les types de personnes qui sont prises pour cible...

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Non le 29/04/2026 à 11:27
laya a écrit le 29/04/2026 à 10h40

ç'à fait des années et des années que celà dure.Le trafic de drogue va continuer .Il y a déjà un bon moment,un jeune s'était approché de moi:"vous avez l'air gentille,madame.Vous ne voulez pas arrondir vos fins de mois?Vous avez assez d'argent?".Il cherchait une mule.Il y en avait déjà deux dans le quartier qui avaient mal fini.

Ce ne sont pas des mules qu ils recherchent , ce sont des nourices .

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Watt le 29/04/2026 à 11:26

Mais le danger sur Lyon c'est l'extrême droite...

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Gabin69 le 29/04/2026 à 11:20

Gabriel un petit commentaire peut-être ?

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L'acier le 29/04/2026 à 10:57

Piètres tireurs.

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La raison le 29/04/2026 à 10:50

Ou est la police.???????????

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rien d'inquiétant le 29/04/2026 à 10:40

C'est très, très courant à Villeurbanne ! et visiblement personne ne s'en préoccupe ! ! ! ! ! !

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laya le 29/04/2026 à 10:40

ç'à fait des années et des années que celà dure.Le trafic de drogue va continuer .Il y a déjà un bon moment,un jeune s'était approché de moi:"vous avez l'air gentille,madame.Vous ne voulez pas arrondir vos fins de mois?Vous avez assez d'argent?".Il cherchait une mule.Il y en avait déjà deux dans le quartier qui avaient mal fini.

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marriannne le 29/04/2026 à 10:33
La Meute a écrit le 29/04/2026 à 10h03

Lyon est en train de devenir une grande fosse septique.

Ça sent fort la nouvelle France... sortez vos pinces à linge...

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Chris6969699 le 29/04/2026 à 10:26

Sûrement des soldats russes égarés...

Ouf, j'ai cru l'espace d'un instant

que ce n'était qu'un sentiment...

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La Meute le 29/04/2026 à 10:03

Lyon est en train de devenir une grande fosse septique.

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