Faits Divers

Villeurbanne : une mineure obligée de se prostituer, la police interpelle deux proxénètes

Villeurbanne : une mineure obligée de se prostituer, la police interpelle deux proxénètes

Dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 juin, la police est intervenue à Villeurbanne pour libérer une adolescente forcée de se prostituer. Deux individus ont été interpellées.

Qui a prévenu les forces de l'ordre ? Un client ? Ou la victime elle-même ?

Toujours est-il qu'une fois l'alerte reçue sur la plateforme moncommissariat.fr, la police s'est rendue passage Dubois à Villeurbanne dans la nuit de vendredi à samedi.

Selon le Progrès, les fonctionnaires ont découvert dans un appartement une mineure obligée de se prostituer, ainsi que deux hommes soupçonnés d'être ses proxénètes.

Ces derniers ont été placés en garde à vue. L'enquête ouverte se poursuit.

Tags :

villeurbanne

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
Solidarité 69 le 07/06/2026 à 08:42

La nouvelle France by LFI.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.