Villeurbanne : une mineure obligée de se prostituer, la police interpelle deux proxénètes

Qui a prévenu les forces de l'ordre ? Un client ? Ou la victime elle-même ?

Toujours est-il qu'une fois l'alerte reçue sur la plateforme moncommissariat.fr, la police s'est rendue passage Dubois à Villeurbanne dans la nuit de vendredi à samedi.

Selon le Progrès, les fonctionnaires ont découvert dans un appartement une mineure obligée de se prostituer, ainsi que deux hommes soupçonnés d'être ses proxénètes.

Ces derniers ont été placés en garde à vue. L'enquête ouverte se poursuit.