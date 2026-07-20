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Villeurbanne : le différend entre les livreurs se termine par un coup de couteau

Villeurbanne : le différend entre les livreurs se termine par un coup de couteau
Villeurbanne : le différend entre les livreurs se termine par un coup de couteau - LyonMag

Les faits se sont déroulés ce samedi soir.

Nouvelle scène de violence ce samedi soir à Villeurbanne. Une enquête a été ouverte après une altercation survenue à l’angle du cours Emile-Zola et de la rue Anatole-France entre deux livreurs de repas. Selon le Progrès, un différend opposant les deux hommes a mené l’un des individus a poignardé l’autre.

Blessée à la cuisse, la victime a été prise en charge par les secours et transportés au Médipôle Lyon-Villeurbanne. Son pronostic vital n’était pas engagé. On ignore si l’auteur du coup de couteau a été interpellé. Les investigations se poursuivent.

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villeurbanne

coup de couteau

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Solidarité 69 le 20/07/2026 à 08:42

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