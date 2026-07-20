A47 près de Lyon : une voiture percute un poids lourd, un conducteur héliporté en urgence absolue

L'accident s'est produit vers 14h20 ce lundi, dans le sens Saint-Étienne - Lyon, à proximité du rond-point de la zone commerciale Givors 2 Vallées. Selon le Progrès, la voiture aurait percuté l'arrière d'un camion à la suite d'un ralentissement de la circulation, avant de se retrouver encastrée sous la remorque.

Le conducteur du véhicule léger, seul à bord, est resté prisonnier de l'habitacle. Les sapeurs-pompiers ont dû procéder à sa désincarcération avant son évacuation en urgence absolue. Un hélicoptère de la Sécurité civile s'est posé directement sur les voies de circulation afin de transporter la victime vers l'hôpital Lyon Sud.

Le chauffeur du poids lourd a également été blessé, mais son état n'inspirait pas la même inquiétude.

Pour permettre l'atterrissage de l'hélicoptère, puis les opérations de secours et d'enlèvement des véhicules accidentés, l'autoroute A47 a été temporairement fermée dans le sens Saint-Étienne - Lyon. Cette interruption a provoqué d'importantes difficultés de circulation, avec près de 10 km de bouchons en milieu d'après-midi. Au total, 18 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention.