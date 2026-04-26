Accident grave à Lyon : deux piétons percutés par un scooter en pleine nuit sur les quais

Aux alentours de 3h du matin, dans la nuit de samedi à dimanche 26 avril, deux piétons ont été violemment percutés par un scooter sur le quai Jules Courmont (Lyon 2e), à proximité du pont Lafayette.

Selon Actu.fr, le conducteur du deux-roues a percuté de plein fouet les victimes, une femme de 20 ans et un homme de 23 ans. Le choc, particulièrement violent, a nécessité une intervention rapide des secours dans ce secteur habituellement animé, même en pleine nuit.

Alertés rapidement, les sapeurs-pompiers et deux équipes du SAMU 69 se sont rendus sur place. Les deux jeunes victimes, grièvement blessées, ont été prises en charge en urgence absolue avant d’être évacuées vers l’hôpital Édouard-Herriot.

Les circonstances exactes de cet accident restent à déterminer. Une enquête a été ouverte afin de comprendre les causes de cette collision survenue dans une zone assez fréquentée de la Presqu’île lyonnaise, notamment le week-end, où l’activité reste soutenue jusque tard dans la nuit.