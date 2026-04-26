Faits Divers

Accident grave à Lyon : deux piétons percutés par un scooter en pleine nuit sur les quais

Accident grave à Lyon : deux piétons percutés par un scooter en pleine nuit sur les quais

La nuit a viré au drame en plein cœur de Lyon.

Aux alentours de 3h du matin, dans la nuit de samedi à dimanche 26 avril, deux piétons ont été violemment percutés par un scooter sur le quai Jules Courmont (Lyon 2e), à proximité du pont Lafayette.

Selon Actu.fr, le conducteur du deux-roues a percuté de plein fouet les victimes, une femme de 20 ans et un homme de 23 ans. Le choc, particulièrement violent, a nécessité une intervention rapide des secours dans ce secteur habituellement animé, même en pleine nuit.

Alertés rapidement, les sapeurs-pompiers et deux équipes du SAMU 69 se sont rendus sur place. Les deux jeunes victimes, grièvement blessées, ont été prises en charge en urgence absolue avant d’être évacuées vers l’hôpital Édouard-Herriot.

Les circonstances exactes de cet accident restent à déterminer. Une enquête a été ouverte afin de comprendre les causes de cette collision survenue dans une zone assez fréquentée de la Presqu’île lyonnaise, notamment le week-end, où l’activité reste soutenue jusque tard dans la nuit.

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9 commentaires
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UNTMAX le 26/04/2026 à 18:24
Rob a écrit le 26/04/2026 à 15h59

Encore un scooter, il devait sortir d'un bal musette.

Pas un scooter

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Francois Legogoloi le 26/04/2026 à 17:57

Le moteur a combustion et la testostérone sont des dangers publics. Il faut castrer les banlieusards pour les franciser et multiplier les contrôles de puissance sur les trotinettes!

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Rob le 26/04/2026 à 15:59

Encore un scooter, il devait sortir d'un bal musette.

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Racailles de m... le 26/04/2026 à 15:51

"Une enquête a été ouverte afin de comprendre les causes de cette collision"

Pas la peine de faire une enquête, c'est une racaille qui se croit tout permis et qui se comporte comme un porc.

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brochette le 26/04/2026 à 15:35

piéton à la con aussi là, ils se croient tout permis et regarde nul part

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aimelyon le 26/04/2026 à 15:29

encore un livreur sans papiers.

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Ex Précisions le 26/04/2026 à 15:27

Pas d'infos sur le scootériste ?

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Amx le 26/04/2026 à 15:18

Cette semaine un policier aujourd'hui 2 jeunes gens demain des enfants et des personnes âgées.

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Sans doute le 26/04/2026 à 14:41

Sans doute un cycliste qui avait oublié qu il avait pris son scooter.

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Ouich le 26/04/2026 à 14:31

Encore un drogué sans permis sans assurance certainement normal de nos jours.

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