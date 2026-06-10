Faits Divers

Disparition inquiétante à Lyon : un jeune homme autiste de 21 ans activement recherché par la police

Disparition inquiétante à Lyon : un jeune homme autiste de 21 ans activement recherché par la police
Disparition inquiétante à Lyon : un jeune homme autiste de 21 ans activement recherché par la police

Un appel à témoins a été diffusé ce mercredi après-midi.

Les services de police ont diffusé un appel à témoins afin de retrouver Adrien Leblanc, disparu depuis le 9 juin 2026 dans le 5e arrondissement de Lyon.

Selon les informations communiquées par la police nationale, le jeune homme âgé de 21 ans est "atteint d'autisme" et se trouve actuellement "en situation de grande détresse psychologique." Les autorités précisent qu'il "nécessite une prise en charge urgente."

Adrien Leblanc mesure 1,85 mètre et présente une corpulence normale. Il a les cheveux marron et bouclés ainsi que les yeux marron. Parmi les éléments permettant de l'identifier, les enquêteurs indiquent qu'il porte toujours une casquette.

Face à cette disparition jugée préoccupante, les policiers appellent toute personne susceptible d'avoir aperçu le jeune homme ou disposant d'informations utiles à se manifester rapidement.

Les enquêteurs du commissariat de Lyon 1er sont joignables au 04 37 26 25 40.

Tags :

disparition inquiétante

appel a temoin

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
Recommandation. le 10/06/2026 à 18:35

Si vous pensez reconnaître ce jeune homme dans la rue ou ailleurs.

Je vous recommande ceci :

> appelez immédiatement le 17
> ne le quittez pas des yeux jusqu'à l'arrivée de la police !!

S'il s'agit de Xavier tant mieux.
Sinon pas de soucis, les policiers feront une levée de doute.

Au moins vous aurez agi en citoyen éclairé et responsable.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.