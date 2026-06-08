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Elle quitte son EHPAD près de Lyon et disparaît : les gendarmes lancent un appel à témoins

Elle quitte son EHPAD près de Lyon et disparaît : les gendarmes lancent un appel à témoins
Elle quitte son EHPAD près de Lyon et disparaît : les gendarmes lancent un appel à témoins - DR : gendarmerie du Rhône

Les recherches se multiplient.

Les gendarmes du Rhône recherchent activement une habitante de l'EHPAD Le Val d'Or à Chasselay, disparue depuis la matinée de ce lundi 8 juin.

Selon les informations diffusées par la gendarmerie, Andrée Font, née le 18 février 1939 à Saint-Paul-en-Jarez (Loire), a quitté seule l'établissement situé rue des Plantières à Chasselay aux alentours de 10h26.

Un appel à témoins a été diffusé afin de recueillir tout renseignement susceptible d'aider les enquêteurs à localiser la retraitée.

La disparue est décrite comme une femme âgée de 87 ans. Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon beige, une veste blanche à manches longues, une sacoche claire ainsi que des baskets blanches et beiges. Elle a les cheveux blancs, coupés au-dessus des oreilles, et portait des lunettes de soleil.

La gendarmerie précise également qu'il s'agit d'une "bonne marcheuse", un élément qui pourrait élargir le périmètre des recherches autour de Chasselay.

Toute personne disposant d'informations est invitée à contacter sans délai la brigade de gendarmerie de Limonest au 04 78 35 80 77 ou à composer le 17.

Tags :

disparition inquiétante

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