Lyon : un important dégagement de fumée après un incendie dans un parking souterrain

Aux alentours de 14h, un incendie s'est déclaré dans un parking situé en sous-sol, rue Chinard. Les secours sont rapidement intervenus pour venir à bout du sinistre, qui a pu être maîtrisé sans difficulté majeure, rapporte le Progrès.

Le temps de l'opération, la rue Chinard a été fermée à la circulation afin de permettre aux équipes de secours de travailler en toute sécurité. Une fois le feu éteint, les pompiers ont procédé à la ventilation du parking souterrain, une étape indispensable avant sa réouverture.

Cette phase de ventilation a provoqué un important dégagement de fumée, visible par de nombreux habitants du secteur. L'incendie n'a fait aucun blessé. Les circonstances précises de son déclenchement restent, à ce stade, inconnues.