Faits Divers

Lyon : un important dégagement de fumée après un incendie dans un parking souterrain

Lyon : un important dégagement de fumée après un incendie dans un parking souterrain
Lyon : un important dégagement de fumée après un incendie dans un parking souterrain

Une intervention des sapeurs-pompiers a perturbé la circulation ce vendredi 24 juillet dans le 9e arrondissement de Lyon.

1 commentaire
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Jacques200 le 24/07/2026 à 18:53

Je l'ai vu en passant à côté juste au moment où ça a commencé il y avait des flammes énormes et plein de fumée c'était trop impressionnant

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