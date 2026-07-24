Un important dispositif de police a été déployé dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 juillet à Vénissieux après la découverte du corps sans vie d'un adolescent de 16 ans.

Les faits se sont produits aux alentours de 4h, avenue des Martyrs de la Résistance, dans le quartier des Minguettes. À leur arrivée, les policiers ont découvert le jeune homme au pied de la tour où il résidait. Son appartement se situait au 10e étage de l'immeuble.

D'après les premiers éléments, la scène laisserait penser à une défenestration. Les circonstances précises du drame demeurent toutefois inconnues à ce stade et les investigations devront permettre d'établir ce qu'il s'est réellement passé.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses rumeurs ont circulé dans les heures qui ont suivi la découverte du corps, évoquant notamment un possible lien avec le trafic de stupéfiants. À ce stade, aucun élément ne permet toutefois d'étayer cette hypothèse.

Ces rumeurs nous ont été formellement démenties par la grand-mère de la victime. Cette dernière assure ce vendredi soir que l'enquête a confirmé la piste du suicide et le parquet a accordé le permis d'inhumer.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux ce vendredi, le maire (LFI) de Vénissieux, Idir Boumertit, a réagi à ce drame. "C’est le cœur lourd et avec gravité que j’adresse ces mots. Hier, un jeune Vénissian a mis fin à ses jours. La disparition d'un si jeune homme nous affecte profondément", écrit l'édile. Il adresse également "[ses] condoléances les plus sincères à sa famille, à ses proches, à toutes celles et ceux que ce drame touche" et leur assure "[son] soutien dans cette épreuve terrible."