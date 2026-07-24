Un important dispositif de police a été déployé dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 juillet à Vénissieux après la découverte du corps sans vie d'un adolescent de 16 ans.
Les faits se sont produits aux alentours de 4h, avenue des Martyrs de la Résistance, dans le quartier des Minguettes. À leur arrivée, les policiers ont découvert le jeune homme au pied de la tour où il résidait. Son appartement se situait au 10e étage de l'immeuble.
D'après les premiers éléments, la scène laisserait penser à une défenestration. Les circonstances précises du drame demeurent toutefois inconnues à ce stade et les investigations devront permettre d'établir ce qu'il s'est réellement passé.
Sur les réseaux sociaux, de nombreuses rumeurs ont circulé dans les heures qui ont suivi la découverte du corps, évoquant notamment un possible lien avec le trafic de stupéfiants. À ce stade, aucun élément ne permet toutefois d'étayer cette hypothèse.
Ces rumeurs nous ont été formellement démenties par la grand-mère de la victime. Cette dernière assure ce vendredi soir que l'enquête a confirmé la piste du suicide et le parquet a accordé le permis d'inhumer.
Dans un message publié sur les réseaux sociaux ce vendredi, le maire (LFI) de Vénissieux, Idir Boumertit, a réagi à ce drame. "C’est le cœur lourd et avec gravité que j’adresse ces mots. Hier, un jeune Vénissian a mis fin à ses jours. La disparition d'un si jeune homme nous affecte profondément", écrit l'édile. Il adresse également "[ses] condoléances les plus sincères à sa famille, à ses proches, à toutes celles et ceux que ce drame touche" et leur assure "[son] soutien dans cette épreuve terrible."
manifestement toi non plus tu ne connais pas les circonstances mais tu affirmes que ce jeune était sans histoire et s est suicidé. a moins que tu le connaisses.Par contre il suffit de lire le journal pour constater que la très grande majorité des blessés par balles pour des différents commerciaux sont dans ce quartierSignaler Répondre
manifestement toi non plus tu ne connais pas les circonstances mais tu affirmes que ce jeune était sans histoire et s est suicidé. a moins que tu le connaisses.Par contre il suffit de lire le journal pour constater que la très grande majorité des blessés par balles pour des différents commerciaux sont dans ce quartierSignaler Répondre
Les lois de la gravité sont plus fortes que celles de la république…Signaler Répondre
Le maire LFI annonce un suicide alors que la recherche des causes de ce drame viens juste de commencer.Signaler Répondre
Qui ce maire défend t'il ??
Quand on ne connait pas les circonstances on s'abstient d'écrire des absurdités. Tous les gens qui habitent aux Minguettes ne sont pas tous des dealers et heureusement. Ce jeune était un ado lambda discret sans histoire qui a simplement mis fin à ses jours comme malheureusement de trop nombreux jeunes aujourd'hui. Soyez respectueux pour la douleur de la familleSignaler Répondre
T'en as pas marre de raconter la même connerie à longueur de journée ? La gauche, on l'a déjà eu au pouvoir, ce n'était pas mieux.Signaler Répondre
et économique....Signaler Répondre
comme la photo discrete de mitterrand passee sur le logo A2 avant les elections..Signaler Répondre
Les caprices des bobos valent bien le sang versé par les cités. La coke c’est « presque » bio.Signaler Répondre
C’est fou le nombre de gens qui tombent des balcons et des fenêtres dans certains quartiers. En général, c’est des femmes. Maintenant des adolescents…Signaler Répondre
Ce maire LFI est d’un cynisme effroyable, lfi a voté contre toutes les lois répressives concernant les narco trafiquants, ils soutiennent et donnent en exemple violence et haine, ils ont des drogués, des ex dealers, des condamnés pour violence. Je suis triste profondément triste pour cette jeunesse sacrifié sur l’autel des dogmes. Un gamin livré au dogmatiques de tt sortes, aux trafiquants, a l’impunité totale on leur apprends a détester l'école, la police, leur avenir leur est volé. Honte grande honte a ce pays coupable responsable de cette violence de ces morts, de cette violence, de ce désespoir, de cette peur de perdre son enfant pour un regard, un avis contraire, ou victime collatérale. Condoléance a cette famille, perdre un enfant peu importe la cause est une douleur immense.Signaler Répondre
10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumièreSignaler Répondre
Simple, efficace et effectivement discret...Signaler Répondre
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
Bon ,en clair il n a pas respecté les ordres , le message est clair pour tous les autres. Je l ai dit et répété a plusieurs reprises, j' ai vécu en Équateur et cette méthode était un grand classique, comme les menaces ou messages clairs vis a vis des surveillants, dockers, magistrats élus de tous niveaux ou plus efficace leurs familles. Cela étant le traffic n' est pas prêt d arreter puis Sébastien Lecornu a révélé que plusieurs hauts fonctionnaires ont été contrôlés positifs aux stupéfiants dans les ministères et mis a pied, tout comme une célèbre présentatrice de l émission " c est a vous " qui vient d être licenciée pour usage de cocaïne alors qu elle donnait des leçons de morale.Signaler Répondre
Les enquêteurs cherchent à comprendre ?.? pourtant facile à trouver ..Signaler Répondre
Un saut de l’ange forcé est plus discret qu’une rafale de kalachnikovSignaler Répondre