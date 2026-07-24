Attaque au couteau à l'hôpital Lyon Sud : la justice ordonne l'internement psychiatrique de l'agresseur

Âgé de 23 ans, le prévenu était poursuivi après avoir violemment attaqué un étudiant en médecine de 21 ans venu le prendre en charge. Ce soir-là, ce jeune algérien s'était présenté aux urgences en se plaignant d'une douleur à son moignon.

Selon les éléments de l'enquête évoqués à l'audience, il avait rapidement craché sur le soignant avant de l'insulter puis de sortir un couteau. L'étudiant avait été blessé à la cuisse, tandis que sa blouse avait été lacérée. Un aide-soignant et une infirmière étaient intervenus pour tenter de maîtriser l'agresseur, avant que des gendarmes présents sur place ne mettent fin à l'agression.

Une expertise conclut à une abolition du discernement

Lors de son procès, le prévenu a livré des explications jugées confuses. Il a notamment affirmé avoir réagi après que l'étudiant aurait insulté sa mère, un récit contredit sur plusieurs points par les éléments de l'enquête, notamment les images de vidéosurveillance.

L'expertise psychiatrique réalisée avant l'audience a mis en évidence d'importants troubles. Les experts ont relevé des propos incohérents ainsi qu'une pathologie de type schizophrénique, concluant à une abolition du discernement au moment des faits, précise le Progrès.

Hospitalisation sous contrainte et interdiction des HCL

Les trois soignants impliqués ainsi que les Hospices civils de Lyon s'étaient constitués parties civiles. L'étudiant en médecine a notamment fait état de lourdes répercussions psychologiques après cette agression, survenue à la veille d'examens universitaires.

À l'issue des débats, le tribunal a ordonné l'hospitalisation sous contrainte du prévenu dans une unité psychiatrique spécialisée. Il lui est également interdit de se rendre dans les établissements des Hospices civils de Lyon pendant une durée de cinq ans.