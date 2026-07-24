Attaque au couteau à l'hôpital Lyon Sud : la justice ordonne l'internement psychiatrique de l'agresseur

Âgé de 23 ans, le prévenu était poursuivi après avoir violemment attaqué un étudiant en médecine de 21 ans venu le prendre en charge. Ce soir-là, ce jeune algérien s'était présenté aux urgences en se plaignant d'une douleur à son moignon.
Selon les éléments de l'enquête évoqués à l'audience, il avait rapidement craché sur le soignant avant de l'insulter puis de sortir un couteau. L'étudiant avait été blessé à la cuisse, tandis que sa blouse avait été lacérée. Un aide-soignant et une infirmière étaient intervenus pour tenter de maîtriser l'agresseur, avant que des gendarmes présents sur place ne mettent fin à l'agression.
Une expertise conclut à une abolition du discernement
Lors de son procès, le prévenu a livré des explications jugées confuses. Il a notamment affirmé avoir réagi après que l'étudiant aurait insulté sa mère, un récit contredit sur plusieurs points par les éléments de l'enquête, notamment les images de vidéosurveillance.
L'expertise psychiatrique réalisée avant l'audience a mis en évidence d'importants troubles. Les experts ont relevé des propos incohérents ainsi qu'une pathologie de type schizophrénique, concluant à une abolition du discernement au moment des faits, précise le Progrès.
Hospitalisation sous contrainte et interdiction des HCL
Les trois soignants impliqués ainsi que les Hospices civils de Lyon s'étaient constitués parties civiles. L'étudiant en médecine a notamment fait état de lourdes répercussions psychologiques après cette agression, survenue à la veille d'examens universitaires.
À l'issue des débats, le tribunal a ordonné l'hospitalisation sous contrainte du prévenu dans une unité psychiatrique spécialisée. Il lui est également interdit de se rendre dans les établissements des Hospices civils de Lyon pendant une durée de cinq ans.
"""Il lui est également interdit de se rendre dans les établissements des Hospices civils de Lyon pendant une durée de cinq ans.""""Signaler Répondre
S'il a un problème de santé nécessitant hospitalisation, pendant ses vacances au CHS, où croyez vous qu'il sera évacué ??
Surement pas à l'hôpital américain à Paris, ça c'est réservé à l'élite qui gravite autour du président Tebboune !!!
Dans l'urgence, la régulation du 15 l'enverra à ..........................................HEH
L'Algérie veux pas reprendre ses OQTF, et micron va délivrer 250 000 visas supplémentaires par an! Je crois qu'on nous prends pour des cons!!!!!!!!Signaler Répondre
Politiques construisez des goulags, pour ces inutiles à la société, et les stages pour tous ceux qui les jugent irresponsables.Signaler Répondre
Dites moi pas que c'est pas vrai !Signaler Répondre
peut etre une seule jambe?un pilon??puisqu on évoque pudiquement une démangeaison de..moignon?....ou alors...le "moignon"...qui demange..miraculeux qu il n ait pas AUSSI violé une octogenaire..Signaler Répondre
Ça n'existe pas une prison psychiatrique ?Signaler Répondre
En fait toutes les prisons devraient l'être...
pas tres m(o)ignon-moignon...Signaler Répondre
Bravo a Mozart le nain! Il aura couler la France j'jusqu'au bout! Et c'est peut être encore pas fini 🤔🤔Signaler Répondre
Avec une arrivée massive de chances pour la France, plus aucune crainte : l'apaisement sera total...Signaler Répondre
"notamment les images de vidéosurveillance."Signaler Répondre
Pourquoi LFI ne réclame pas le retrait de ces caméras de vidéoprotection ? Elles ont un statut particulier ?
Ils reprennent déjà pas les OQTF....Alors ne rêve pas🤔🤔Signaler Répondre
Notre gouvernement s’est felicité d’avoir doublé le nombre de visas algériens et 250 000 algériens devraient arrivés en 2027! Sans compter l’immigration irrégulière...Signaler Répondre
La vérité explose à la gueule des castors.Signaler Répondre
Les connards ont été "rattrapés par la réalité" comme à Bordeaux.
Les gros cons sont loin devant, mais qu'ils se rassurent, ils seront également rattrapés, et ça leur fera très mal aux dents.
Et c'est sans parler du racisme anti blancs que les connards et les gros cons ne veulent pas voir.
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂Signaler Répondre
Les clowns ont encore frappé !
Soutien au personnel soignant, et honte à la justice !Signaler Répondre
Encore un psychopathe étranger hospitalisé , et donc soigné , aux frais des contribuables !Signaler Répondre
Bonne question ...Signaler Répondre
Non mais on peut épouser sa cousine.Signaler Répondre
Bien pratique la folie. L'acte dénué de sens qui gomme les responsabilité et efface toute culpabilité.
Je souhaite à notre étudiant de se remettre rapidement de cette épreuve.Signaler Répondre
En France nous accueillons tous les dingues de la planète !Signaler Répondre
Pourquoi ne pas le renvoyer chez lui ?? Quu paye ses soins ?Signaler Répondre
Et dans le même temps on nous annonce le non remboursement de certains médicaments.... cherchez l'erreur
Encore un.Signaler Répondre
Ne peut-on l’hospitaliser sous contrainte à alger ?Signaler Répondre