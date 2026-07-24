Judiciaire

Attaque au couteau à l'hôpital Lyon Sud : la justice ordonne l'internement psychiatrique de l'agresseur

Attaque au couteau à l'hôpital Lyon Sud : la justice ordonne l'internement psychiatrique de l'agresseur

Le tribunal correctionnel de Lyon s'est prononcé jeudi 16 juillet sur l'affaire de l'agression au couteau survenue le 9 mai dernier au sein des urgences de l'hôpital Lyon Sud, à Pierre-Bénite.

Âgé de 23 ans, le prévenu était poursuivi après avoir violemment attaqué un étudiant en médecine de 21 ans venu le prendre en charge. Ce soir-là, ce jeune algérien s'était présenté aux urgences en se plaignant d'une douleur à son moignon.

Selon les éléments de l'enquête évoqués à l'audience, il avait rapidement craché sur le soignant avant de l'insulter puis de sortir un couteau. L'étudiant avait été blessé à la cuisse, tandis que sa blouse avait été lacérée. Un aide-soignant et une infirmière étaient intervenus pour tenter de maîtriser l'agresseur, avant que des gendarmes présents sur place ne mettent fin à l'agression.

Une expertise conclut à une abolition du discernement

Lors de son procès, le prévenu a livré des explications jugées confuses. Il a notamment affirmé avoir réagi après que l'étudiant aurait insulté sa mère, un récit contredit sur plusieurs points par les éléments de l'enquête, notamment les images de vidéosurveillance.

L'expertise psychiatrique réalisée avant l'audience a mis en évidence d'importants troubles. Les experts ont relevé des propos incohérents ainsi qu'une pathologie de type schizophrénique, concluant à une abolition du discernement au moment des faits, précise le Progrès.

Hospitalisation sous contrainte et interdiction des HCL

Les trois soignants impliqués ainsi que les Hospices civils de Lyon s'étaient constitués parties civiles. L'étudiant en médecine a notamment fait état de lourdes répercussions psychologiques après cette agression, survenue à la veille d'examens universitaires.

À l'issue des débats, le tribunal a ordonné l'hospitalisation sous contrainte du prévenu dans une unité psychiatrique spécialisée. Il lui est également interdit de se rendre dans les établissements des Hospices civils de Lyon pendant une durée de cinq ans.

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couteau

Hôpital Lyon-Sud

18 commentaires
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Allo docteur le 24/07/2026 à 13:11

"""Il lui est également interdit de se rendre dans les établissements des Hospices civils de Lyon pendant une durée de cinq ans.""""

S'il a un problème de santé nécessitant hospitalisation, pendant ses vacances au CHS, où croyez vous qu'il sera évacué ??
Surement pas à l'hôpital américain à Paris, ça c'est réservé à l'élite qui gravite autour du président Tebboune !!!
Dans l'urgence, la régulation du 15 l'enverra à ..........................................HEH

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on en veux pas, on en a déjà trop le 24/07/2026 à 13:08
Chris6969699 a écrit le 24/07/2026 à 11h07

Avec une arrivée massive de chances pour la France, plus aucune crainte : l'apaisement sera total...

L'Algérie veux pas reprendre ses OQTF, et micron va délivrer 250 000 visas supplémentaires par an! Je crois qu'on nous prends pour des cons!!!!!!!!

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Rlb le 24/07/2026 à 13:04

Politiques construisez des goulags, pour ces inutiles à la société, et les stages pour tous ceux qui les jugent irresponsables.

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H le 24/07/2026 à 12:56

Dites moi pas que c'est pas vrai !

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psycho-patte? le 24/07/2026 à 12:38
GAD a écrit le 24/07/2026 à 10h50

Encore un psychopathe étranger hospitalisé , et donc soigné , aux frais des contribuables !

peut etre une seule jambe?un pilon??puisqu on évoque pudiquement une démangeaison de..moignon?....ou alors...le "moignon"...qui demange..miraculeux qu il n ait pas AUSSI violé une octogenaire..

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Ex Précisions le 24/07/2026 à 12:19

Ça n'existe pas une prison psychiatrique ?
En fait toutes les prisons devraient l'être...

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encore un dinguo le 24/07/2026 à 11:57

pas tres m(o)ignon-moignon...

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lafaim le 24/07/2026 à 11:10
Ce n’est que le début a écrit le 24/07/2026 à 11h01

Notre gouvernement s’est felicité d’avoir doublé le nombre de visas algériens et 250 000 algériens devraient arrivés en 2027! Sans compter l’immigration irrégulière...

Bravo a Mozart le nain! Il aura couler la France j'jusqu'au bout! Et c'est peut être encore pas fini 🤔🤔

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Chris6969699 le 24/07/2026 à 11:07
Ce n’est que le début a écrit le 24/07/2026 à 11h01

Notre gouvernement s’est felicité d’avoir doublé le nombre de visas algériens et 250 000 algériens devraient arrivés en 2027! Sans compter l’immigration irrégulière...

Avec une arrivée massive de chances pour la France, plus aucune crainte : l'apaisement sera total...

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Chris6969699 le 24/07/2026 à 11:03
Moignon de cerveau je suppose a écrit le 24/07/2026 à 10h17

Ne peut-on l’hospitaliser sous contrainte à alger ?

"notamment les images de vidéosurveillance."

Pourquoi LFI ne réclame pas le retrait de ces caméras de vidéoprotection ? Elles ont un statut particulier ?

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dream le 24/07/2026 à 11:02
Chris6969699 a écrit le 24/07/2026 à 10h49

Bonne question ...

Ils reprennent déjà pas les OQTF....Alors ne rêve pas🤔🤔

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Ce n’est que le début le 24/07/2026 à 11:01

Notre gouvernement s’est felicité d’avoir doublé le nombre de visas algériens et 250 000 algériens devraient arrivés en 2027! Sans compter l’immigration irrégulière...

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Les Fachos Incultes le 24/07/2026 à 10:59

La vérité explose à la gueule des castors.

Les connards ont été "rattrapés par la réalité" comme à Bordeaux.

Les gros cons sont loin devant, mais qu'ils se rassurent, ils seront également rattrapés, et ça leur fera très mal aux dents.

Et c'est sans parler du racisme anti blancs que les connards et les gros cons ne veulent pas voir.

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Justice mon c... le 24/07/2026 à 10:54

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Les clowns ont encore frappé !

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Honteux le 24/07/2026 à 10:53

Soutien au personnel soignant, et honte à la justice !

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GAD le 24/07/2026 à 10:50

Encore un psychopathe étranger hospitalisé , et donc soigné , aux frais des contribuables !

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Chris6969699 le 24/07/2026 à 10:49
Moignon de cerveau je suppose a écrit le 24/07/2026 à 10h17

Ne peut-on l’hospitaliser sous contrainte à alger ?

Bonne question ...

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Mdr ! le 24/07/2026 à 10:48
Moignon de cerveau je suppose a écrit le 24/07/2026 à 10h17

Ne peut-on l’hospitaliser sous contrainte à alger ?

Non mais on peut épouser sa cousine.

Bien pratique la folie. L'acte dénué de sens qui gomme les responsabilité et efface toute culpabilité.

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Souffrance le 24/07/2026 à 10:45

Je souhaite à notre étudiant de se remettre rapidement de cette épreuve.

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de mieux en mieux le 24/07/2026 à 10:39

En France nous accueillons tous les dingues de la planète !

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Bonjour bonjour le 24/07/2026 à 10:39

Pourquoi ne pas le renvoyer chez lui ?? Quu paye ses soins ?
Et dans le même temps on nous annonce le non remboursement de certains médicaments.... cherchez l'erreur

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Arthur le 24/07/2026 à 10:18

Encore un.

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Moignon de cerveau je suppose le 24/07/2026 à 10:17

Ne peut-on l’hospitaliser sous contrainte à alger ?

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