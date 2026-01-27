Faits Divers

Lyon : armé d'un couteau, il menace un serveur à Saxe-Gambetta 

La scène a semé l’inquiétude sur la terrasse d’un bar lyonnais.

Lundi 26 janvier en soirée, un homme armé d’un couteau a menacé le serveur d'un bar à proximité immédiate de la station de métro Saxe-Gambetta.

Âgé de 61 ans, l’individu a été maîtrisé puis interpellé par la police nationale. Selon les premiers éléments, aucune personne n’a été blessée.

Défavorablement connu des services de police, le sexagénaire a été placé en garde à vue à l’issue de son interpellation. Il s’y trouvait toujours ce mardi 27 janvier. 

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet incident.

couteau

Pays laxiste le 27/01/2026 à 19:07

Attitude typique de boomer.

