Poignardé en pleine rue à Lyon 7e : un homme entre la vie et la mort

Peu après 22h, un homme a été retrouvé grièvement blessé, gisant au sol, rue de Marseille, entre les secteurs de la Guillotière et de Jean-Macé rapporte Actu.fr.
Alertés par un témoin, les secours sont rapidement intervenus sur place. Le SAMU a pris en charge la victime, atteinte de plusieurs coups de couteau. Les blessures, localisées notamment au niveau du rein et de la hanche gauche, ont nécessité une médicalisation sur les lieux avant un transfert en urgence vers l’hôpital Édouard-Herriot.
Au moment de son évacuation, l’état de la victime était jugé critique et son pronostic vital engagé. À ce stade, son identité et son profil n’ont pas été communiqués.
Les forces de l’ordre se sont également rendues sur les lieux afin de sécuriser le périmètre et tenter de recueillir les premiers éléments. Aucun témoin direct de l’agression n’a toutefois pu être identifié dans l’immédiat. Une enquête a été ouverte.
Lyon 7,quartier apaisé comme le déclare trop souvent la maire... Ah ces escrologistes, toujours prêts a nous faire rireSignaler Répondre
Belle idée d'avoir supprimé les commissariats de promixité pouvant permettre aux citoyens de venir signaler un problèmeSignaler Répondre
Aux États-Unis , ça plaisante plus avec l’ICE . Ça laisse rêveur !Signaler Répondre
Ce genre d'incivilités devenue très fréquentes sont généralement due à l'étroitesse des trottoirs.Signaler Répondre
Au moins, il a été un sentiment de coup de couteau dans une ville apaisée.Signaler Répondre
chronique d'une ville ordinaireSignaler Répondre
La ville apaisée selon Doudou et sa directrice de campagne accessoirement maire du 7 ème.......Signaler Répondre
Envoyez lui la maisresse de Lyon 7, Fanny dumoche, euh dubostSignaler Répondre
elle pourra lui expliquer que c'est juste un sentiment d'insécurité,
qu'il n'a qu'un sentiment de blessures
et que, la vie, la mort, c'est relatif tant que tu es à vélo et que ton cercueil est en bois bio recyclable.
Ce quartier est à l'abandon.
J'espère que cet homme s'en remettra
c'est vrai, mais ils n'attaquent que la rosette et le côte du Rhône !!Signaler Répondre
la culture ancestrale bien de chez nous de l'opinel et du laguiole ; c'est bien connuSignaler Répondre
Vite une piste cyclable et des arbres pour apaiser la villeSignaler Répondre
D'un autre côté, c'est rue de Marseille, une forme de respect de la tradition, en somme.Signaler Répondre
La Guillotière bien sûr. Sinon attention au parc de Gerland également. Ne pas s'y aventurer la nuit tombée. Beaucoup d'agressions très violentes au couteau.Signaler Répondre
nous avons la solution a portée de main ; je cite LM :Signaler Répondre
"Adjointe de Grégory Doucet et soutien du maire écologiste sortant, Audrey Hénocque porte le projet de transformer la bibliothèque de la Part-Dieu en la plus créative d'Europe. "Il faut en profiter pour la faire entrer dans la moitié du XXIe siècle avec un projet de fond. En faire un lieu de débats, de compréhension du monde et de création de la musique, du numérique et du cinéma", indique l'adjointe à la Culture, martelant que "c'est une grande attente des Lyonnais".
on est sauvés ; le révélation est sur nous ; alléluia ...
Elle a peur, elle a dit qu'elle avait la trouille de balader dans son quartier...Signaler Répondre
Il faut dégager cette secte de parigotsSignaler Répondre
Halala la lalaSignaler Répondre
Allo Dubost ? Votre avis ? Il faut végétaliser ?Signaler Répondre
Vivement une bibliothèque promis par Greg et sa bande à la GuillotièreSignaler Répondre
Vite une autre piste cyclable afin d’apaiser la ville.Signaler Répondre
Métropole manifestement apaisée...Signaler Répondre
On attend une declaration de la Maire d'arrondissement.Signaler Répondre
Si seulement il avait écouté la Maire du 7e et changé de trottoir.Signaler Répondre