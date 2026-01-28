Faits Divers

Poignardé en pleine rue à Lyon 7e : un homme entre la vie et la mort

Une scène de violence extrême s’est déroulée mardi 27 janvier 2026 en soirée dans le 7e arrondissement de Lyon.

Peu après 22h, un homme a été retrouvé grièvement blessé, gisant au sol, rue de Marseille, entre les secteurs de la Guillotière et de Jean-Macé rapporte Actu.fr. 

Alertés par un témoin, les secours sont rapidement intervenus sur place. Le SAMU a pris en charge la victime, atteinte de plusieurs coups de couteau. Les blessures, localisées notamment au niveau du rein et de la hanche gauche, ont nécessité une médicalisation sur les lieux avant un transfert en urgence vers l’hôpital Édouard-Herriot.

Au moment de son évacuation, l’état de la victime était jugé critique et son pronostic vital engagé. À ce stade, son identité et son profil n’ont pas été communiqués.

Les forces de l’ordre se sont également rendues sur les lieux afin de sécuriser le périmètre et tenter de recueillir les premiers éléments. Aucun témoin direct de l’agression n’a toutefois pu être identifié dans l’immédiat. Une enquête a été ouverte.

kool le 28/01/2026 à 15:42

Lyon 7,quartier apaisé comme le déclare trop souvent la maire... Ah ces escrologistes, toujours prêts a nous faire rire

LYON7 le 28/01/2026 à 15:11

Belle idée d'avoir supprimé les commissariats de promixité pouvant permettre aux citoyens de venir signaler un problème

FOR SURE le 28/01/2026 à 14:40

Aux États-Unis , ça plaisante plus avec l’ICE . Ça laisse rêveur !

Urlu le 28/01/2026 à 14:39

Ce genre d'incivilités devenue très fréquentes sont généralement due à l'étroitesse des trottoirs.

Electeur EELV,., le 28/01/2026 à 14:38

Au moins, il a été un sentiment de coup de couteau dans une ville apaisée.

la place des terreaux le 28/01/2026 à 14:25

chronique d'une ville ordinaire

Ah ah ah le 28/01/2026 à 14:19

La ville apaisée selon Doudou et sa directrice de campagne accessoirement maire du 7 ème.......

Laure delyon le 28/01/2026 à 13:58

Envoyez lui la maisresse de Lyon 7, Fanny dumoche, euh dubost
elle pourra lui expliquer que c'est juste un sentiment d'insécurité,
qu'il n'a qu'un sentiment de blessures
et que, la vie, la mort, c'est relatif tant que tu es à vélo et que ton cercueil est en bois bio recyclable.

Ce quartier est à l'abandon.

J'espère que cet homme s'en remettra

le gaulois le 28/01/2026 à 13:24
ben oui a écrit le 28/01/2026 à 13h15

la culture ancestrale bien de chez nous de l'opinel et du laguiole ; c'est bien connu

c'est vrai, mais ils n'attaquent que la rosette et le côte du Rhône !!

ben oui le 28/01/2026 à 13:15
Autocat a écrit le 28/01/2026 à 13h04

La Guillotière bien sûr. Sinon attention au parc de Gerland également. Ne pas s'y aventurer la nuit tombée. Beaucoup d'agressions très violentes au couteau.

la culture ancestrale bien de chez nous de l'opinel et du laguiole ; c'est bien connu

Cookie the first le 28/01/2026 à 13:12

Vite une piste cyclable et des arbres pour apaiser la ville

Il y a des noms prédestinés le 28/01/2026 à 13:09

D'un autre côté, c'est rue de Marseille, une forme de respect de la tradition, en somme.

Autocat le 28/01/2026 à 13:04

La Guillotière bien sûr. Sinon attention au parc de Gerland également. Ne pas s'y aventurer la nuit tombée. Beaucoup d'agressions très violentes au couteau.

bon sang mais c'est bien sur le 28/01/2026 à 12:44

nous avons la solution a portée de main ; je cite LM :
"Adjointe de Grégory Doucet et soutien du maire écologiste sortant, Audrey Hénocque porte le projet de transformer la bibliothèque de la Part-Dieu en la plus créative d'Europe. "Il faut en profiter pour la faire entrer dans la moitié du XXIe siècle avec un projet de fond. En faire un lieu de débats, de compréhension du monde et de création de la musique, du numérique et du cinéma", indique l'adjointe à la Culture, martelant que "c'est une grande attente des Lyonnais".
on est sauvés ; le révélation est sur nous ; alléluia ...

Ex Précisions le 28/01/2026 à 12:35
Sans doute dans les prochaines minutes ? a écrit le 28/01/2026 à 11h34

On attend une declaration de la Maire d'arrondissement.

Elle a peur, elle a dit qu'elle avait la trouille de balader dans son quartier...

Départ immédiat le 28/01/2026 à 12:19

Il faut dégager cette secte de parigots

caillou le 28/01/2026 à 12:06

Halala la lala

Anti verts le 28/01/2026 à 12:05

Allo Dubost ? Votre avis ? Il faut végétaliser ?

Mais non le 28/01/2026 à 11:59
lololololo696969 a écrit le 28/01/2026 à 11h52

Vite une autre piste cyclable afin d’apaiser la ville.

Vivement une bibliothèque promis par Greg et sa bande à la Guillotière

lololololo696969 le 28/01/2026 à 11:52

Vite une autre piste cyclable afin d’apaiser la ville.

Chris6969699 le 28/01/2026 à 11:50

Métropole manifestement apaisée...

Sans doute dans les prochaines minutes ? le 28/01/2026 à 11:34

On attend une declaration de la Maire d'arrondissement.

Henry Golant le 28/01/2026 à 11:34

Si seulement il avait écouté la Maire du 7e et changé de trottoir.

