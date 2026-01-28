Poignardé en pleine rue à Lyon 7e : un homme entre la vie et la mort

Peu après 22h, un homme a été retrouvé grièvement blessé, gisant au sol, rue de Marseille, entre les secteurs de la Guillotière et de Jean-Macé rapporte Actu.fr.

Alertés par un témoin, les secours sont rapidement intervenus sur place. Le SAMU a pris en charge la victime, atteinte de plusieurs coups de couteau. Les blessures, localisées notamment au niveau du rein et de la hanche gauche, ont nécessité une médicalisation sur les lieux avant un transfert en urgence vers l’hôpital Édouard-Herriot.

Au moment de son évacuation, l’état de la victime était jugé critique et son pronostic vital engagé. À ce stade, son identité et son profil n’ont pas été communiqués.

Les forces de l’ordre se sont également rendues sur les lieux afin de sécuriser le périmètre et tenter de recueillir les premiers éléments. Aucun témoin direct de l’agression n’a toutefois pu être identifié dans l’immédiat. Une enquête a été ouverte.