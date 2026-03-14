Les faits se sont produits lundi 9 mars 2026 vers 21h30, à proximité du gymnase Alagniers, route de Strasbourg à Rillieux-la-Pape.
Des policiers nationaux étaient intervenus après un signalement concernant des perturbateurs dans le secteur. Mais la situation s’est rapidement tendue.
Selon les premiers éléments, une dizaine d’individus vêtus de noir et le visage dissimulé se trouvaient à proximité dans l’obscurité. Le groupe s’en serait alors pris aux forces de l’ordre, multipliant les insultes avant de passer à l’action.
Des jets de pierres et des engins explosifs ont été lancés en direction des policiers. Au cours de l’attaque, plusieurs mortiers d’artifice ont été tirés en direction des fonctionnaires. L’un d’eux a été touché en plein visage, entre les deux sourcils, à quelques centimètres des yeux.
Le policier blessé a été transporté au Médipôle Lyon-Villeurbanne, où un médecin lui a prescrit plus de huit jours d’incapacité totale de travail (ITT).
Un suspect mineur arrêté
Malgré les tensions sur place, les forces de l’ordre ont réussi à identifier et interpeller un suspect. L'individu soupçonné d’être l’auteur du tir de mortier serait un mineur domicilié dans le secteur
Des renforts de police municipale ont été dépêchés sur place afin de sécuriser les lieux. Lors de l’intervention, au moins quatre tirs de lanceur de balles de défense (LBD) ont été effectués pour disperser les agresseurs.
Une enquête a été ouverte.
La préfète du Rhône Fabienne Buccio a apporté "son soutien au policier de la brigade spécialisée de terrain blessé par un tir de mortier en début de semaine à Rillieux-la-Pape ainsi qu’à ses collègues de la police nationale."
La représentante de l'État souligne également la "détermination totale à interpeller systématiquement les auteurs de violence contre nos forces de l’ordre pour les présenter à la justice", tout en rappelant qu'"à Rillieux-la-Pape, la police nationale poursuit ses opérations quotidiennes pour la sécurité des habitants."
Heureusement rien de grave j'espère que le jeune sortira dimanche âpre midi aux plus tard , Lyon est magique j'aime trop ma ville j'avoue...Signaler Répondre
Si ces faits divers vous remplissent d'aise, continuez à voter à gauche ou extrême gauche.Signaler Répondre
Riposte immédiate à balles réelles ça calmerai tout ce bas monde.Signaler Répondre
Vous avez raison, il faut des actesSignaler Répondre
Encore l'ultra droite !Signaler Répondre
La police tue, comme racontent les alliés à Doucet. No coment.Signaler Répondre
La mère doit déjà être au commissariat en train de gueuler et de réclamer la libération de son fils roi...Signaler Répondre
N'oubliez pas de voter aux 2 tours !
C’est la France nouvelle théorisée par l’extrême gauche et surtout LFI . Peine maximale pour ces racailles et total soutien à nos FDO dans l’exercice quotidien de leur mission! Honte à ces partis de gauche qui développe encore la culture de léxcuse face à ces chances pour la France! Impunité O et déchéance de nationalitéSignaler Répondre
Le soutien, la compassion on s'en fout.Signaler Répondre
Arrêtez vos discours, activez la répression.
Les juges, les japs, les psys ne servent à rien, qu à enfler la dette
Mineur arrêté on va avoir les parents qui vont dire mon fils c'est un ange ect vu l'heure du délitSignaler Répondre
En France sur le plan législatif et judiciaire, on ne sait plus agir.Signaler Répondre
On est toujours dans la fausse mesure, la fausse compréhension, la fausse humanité.
Un tir de mortier sur des forces de l'ordre ou sur une autre personne : 10 ans de prison ferme sans remise de peine.
Le phénomène s'arrêtera et les gens seront protégés.
Mais on préfère protéger ceux qui commettent ces actes...