Les faits se sont produits lundi 9 mars 2026 vers 21h30, à proximité du gymnase Alagniers, route de Strasbourg à Rillieux-la-Pape.

Des policiers nationaux étaient intervenus après un signalement concernant des perturbateurs dans le secteur. Mais la situation s’est rapidement tendue.

Selon les premiers éléments, une dizaine d’individus vêtus de noir et le visage dissimulé se trouvaient à proximité dans l’obscurité. Le groupe s’en serait alors pris aux forces de l’ordre, multipliant les insultes avant de passer à l’action.

Des jets de pierres et des engins explosifs ont été lancés en direction des policiers. Au cours de l’attaque, plusieurs mortiers d’artifice ont été tirés en direction des fonctionnaires. L’un d’eux a été touché en plein visage, entre les deux sourcils, à quelques centimètres des yeux.

Le policier blessé a été transporté au Médipôle Lyon-Villeurbanne, où un médecin lui a prescrit plus de huit jours d’incapacité totale de travail (ITT).

Un suspect mineur arrêté

Malgré les tensions sur place, les forces de l’ordre ont réussi à identifier et interpeller un suspect. L'individu soupçonné d’être l’auteur du tir de mortier serait un mineur domicilié dans le secteur

Des renforts de police municipale ont été dépêchés sur place afin de sécuriser les lieux. Lors de l’intervention, au moins quatre tirs de lanceur de balles de défense (LBD) ont été effectués pour disperser les agresseurs.

Une enquête a été ouverte.

La préfète du Rhône Fabienne Buccio a apporté "son soutien au policier de la brigade spécialisée de terrain blessé par un tir de mortier en début de semaine à Rillieux-la-Pape ainsi qu’à ses collègues de la police nationale."

La représentante de l'État souligne également la "détermination totale à interpeller systématiquement les auteurs de violence contre nos forces de l’ordre pour les présenter à la justice", tout en rappelant qu'"à Rillieux-la-Pape, la police nationale poursuit ses opérations quotidiennes pour la sécurité des habitants."