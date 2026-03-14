Une opération de police d’ampleur a été menée dans la soirée du jeudi 12 mars dans le 3e arrondissement de Lyon, dans le cadre d’une action visant notamment la lutte contre l’immigration irrégulière et le contrôle d’établissements recevant du public.

L’intervention s’est déroulée entre 22h et minuit dans les secteurs Villeroy, Saxe et Vendôme. Environ une centaine de policiers ont été mobilisés pour cette opération.

Au cours de la soirée, près de 500 personnes ont été contrôlées et au moins six commerces ont fait l’objet de vérifications.

Travail dissimulé et infractions administratives relevées

L’opération s’est soldée par cinq placements en garde à vue. Parmi les personnes interpellées, deux faisaient l’objet d’un mandat de recherche.

Une autre a été arrêtée pour violation de son contrôle judiciaire, tandis que deux autres sont soupçonnées de blanchiment et de recel de vol de téléphone.

Les contrôles ont également permis de détecter plusieurs infractions liées au travail dissimulé. Au total, neuf travailleurs dissimulés ont fait l’objet de procédures : sept dans une boucherie, un dans un snack et un dans un café. Par ailleurs, douze étrangers en situation irrégulière ont été identifiés.

Les autorités ont aussi constaté des infractions concernant le traitement de données à caractère personnel dans deux cafés. Ces établissements présentaient également un défaut de certificat de caisse, ce qui a conduit la Direction générale des finances publiques à infliger une amende de 7 500 euros aux gérants.