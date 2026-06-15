Rhône : la mortalité routière a bondi de plus de 30 % en 2025, 68 personnes ont perdu la vie

Dans un communiqué publié ce lundi, la préfecture du Rhône indique que 1 740 accidents corporels ont été recensés au cours de l'année, tandis que 68 personnes ont perdu la vie, contre 52 en 2024.

La hausse de la mortalité atteint ainsi 30,77 % sur un an. Les décès ont augmenté dans tous les environnements de circulation : 26 personnes ont été tuées en agglomération, soit deux de plus qu'en 2024, 30 hors agglomération (+9) et 12 sur les autoroutes (+5).

Paradoxalement, le nombre d'accidents corporels a diminué de 6,95 %, soulignant une gravité plus importante des collisions survenues au cours de l'année.

Les jeunes adultes et les seniors particulièrement touchés

La préfecture relève qu'un "profil-type des victimes se dessine". Les personnes décédées sont majoritairement des usagers vulnérables, tandis que les tranches d'âge 18-34 ans et plus de 75 ans apparaissent comme les plus représentées dans les statistiques.

Tous les modes de déplacement ont enregistré une hausse du nombre de victimes. Le bilan fait état de 19 décès à bord de véhicules légers, soit neuf de plus qu'en 2024. La mortalité des motards a également fortement progressé avec 16 décès, contre huit l'année précédente.

Les piétons paient eux aussi un lourd tribut avec 19 morts, soit douze de plus qu'en 2024. Enfin, six utilisateurs d'engins de déplacement personnel motorisés, notamment des trottinettes électriques, ont perdu la vie, contre trois l'année précédente.

Vitesse, alcool et stupéfiants : les principales causes identifiées

Selon les services de l'État, trois comportements à risque ressortent particulièrement dans les accidents mortels. La vitesse excessive ou inadaptée est impliquée dans 47 % des décès, devant la consommation d'alcool, présente dans 24 % des cas, et la consommation de stupéfiants, relevée dans 18 % des accidents mortels.

La préfecture rappelle que "dans 9 cas sur 10, la mortalité routière est liée à une faute de comportement."

Face à cette situation, les services de l'État poursuivent leurs actions de contrôle et de prévention. La préfecture du Rhône et la sous-préfecture de Villefranche-sur-Saône ont ainsi prononcé près de 2 410 suspensions administratives de permis de conduire, avec des "consignes de sévérité" appliquées aux contrevenants.

Parallèlement, 129 actions de sensibilisation ont été menées auprès des écoliers, étudiants et salariés du département.

Dans son communiqué, le préfet du Rhône, Etienne Guyot, souligne toutefois une amélioration depuis le début de l'année 2026. "Depuis le début de l'année 2026, le nombre de personnes tuées sur les routes dans le Rhône est en baisse. Ces chiffres sont encourageants, mais notre attention reste entière", indique-t-il.

Le représentant de l'État rappelle également que "la sécurité n'est pas négociable" et appelle les automobilistes, les motards, cyclistes, piétons et utilisateurs de trottinettes à partager la route avec davantage de prudence.