Lyon : Electronic Arts racheté pour 55 milliards de dollars par un consortium emmené par le fonds saoudien PIF

Electronic Arts change officiellement de propriétaires et tourne en même temps une page de son histoire boursière.

Annoncée en septembre 2025, l’acquisition de l’éditeur américain est désormais finalisée. Le consortium acquéreur rassemble le Public Investment Fund (PIF) d’Arabie saoudite, présidé par le prince héritier Mohammed ben Salmane, ainsi que les fonds américains Silver Lake Capital et Affinity Partners, dirigé par Jared Kushner.

L’opération, d’un montant de 55 milliards de dollars, avait obtenu l’aval des autorités américaines avant celui de la Commission européenne le 23 juillet. Electronic Arts en a annoncé la finalisation le 4 août.

Avec ce rachat, l’éditeur de la saga FIFA renommée FC, Battlefield ou encore Les Sims va quitter le Nasdaq, où il était coté depuis 37 ans.

Les actionnaires recevront 210 dollars en numéraire pour chaque action détenue. Avant l’annonce de l’offre publique d’achat en septembre 2025, le titre évoluait autour de 170 dollars.

Reste à connaître le sort réservé au siège France basé à Lyon, dans le quartier de l'Industrie dans le 9e arrondissement.

Une rentabilité en hausse malgré des ventes moins dynamiques

Le changement de contrôle intervient alors qu’Electronic Arts affiche des performances contrastées.

Son bénéfice trimestriel a presque doublé sur un an, passant de 201 à 397 millions de dollars. Les ventes se montrent en revanche moins dynamiques, avec notamment des interrogations sur la capacité de Battlefield 6 à maintenir durablement l’engagement de ses joueurs et à générer des revenus réguliers face à la concurrence de Call of Duty.

EA compte désormais sur plusieurs sorties importantes pour soutenir son activité, parmi lesquelles la nouvelle itération de Fifa, FC 27, dont la sortie est prévue pour le 25 septembre prochain.