Faits Divers

Oullins-Pierre-Bénite : un immeuble évacué après une inondation, la Grande Rue fermée

Oullins-Pierre-Bénite : un immeuble évacué après une inondation, la Grande Rue fermée

Une inondation survenue ce dimanche 9 août dans un immeuble de la Grande Rue à Oullins-Pierre-Bénite a entraîné l’évacuation de ses occupants. Des dommages pourraient avoir fragilisé la structure du bâtiment et un arrêté de péril doit être pris.

La circulation est interrompue dans une partie de la Grande Rue à Oullins-Pierre-Bénite après un incident survenu ce dimanche.

Une inondation a touché l’immeuble situé au 188 Grande Rue, provoquant des dégâts susceptibles, selon la municipalité, de compromettre sa structure.

Par précaution, toutes les personnes présentes dans le bâtiment ont dû être évacuées. La Ville annonce également qu’un arrêté de péril va être pris afin de sécuriser les lieux et de protéger les occupants comme les passants.

Les circonstances précises de l’inondation et l’ampleur des dommages ne sont pas détaillées à ce stade.

La Grande rue coupée dans le secteur

Conséquence directe de cette situation, la Grande Rue est temporairement fermée à la circulation à hauteur du bâtiment concerné.

La municipalité demande aux habitants et aux usagers de ne pas s’approcher de la zone et de respecter les dispositifs de sécurité installés autour de l’immeuble.

Aucune indication n’a pour l’instant été donnée sur la durée de la fermeture de la rue ni sur les conditions dans lesquelles les habitants pourront réintégrer le bâtiment.

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Oullins-Pierre-Bénite

Grande rue d'Oullins

2 commentaires
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claude69100 le 09/08/2026 à 23:01

Un commentateur va encore se défouler et mettre en cause LFI, Doucet et les écolos.

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Jacques200 le 09/08/2026 à 21:17

Décidément c'est le dimanche des inondations !

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