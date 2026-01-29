Près de Lyon : le calvaire d'une adolescente séquestrée et torturée à Oullins-Pierre-Bénite, les quatre mineurs derrière les barreaux

Mise à jour jeudi à 10h27 : Conformément aux réquisitions, les quatre mineurs ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Le majeur a été lui placé sous contrôle judiciaire. "Les investigations se poursuivent désormais sous l’autorité du magistrat instructeur", précise le parquet.

Mise à jour à 12h : Le parquet de Lyon a communiqué de nouveaux éléments ce mercredi 28 janvier. Il était 5h10, ce lundi 26 janvier, lorsque les secours ont découvert la jeune fille de 15 ans blessée, présentant "une plaie à la cuisse et des lacérations dans le dos". La victime a déclaré avoir été "séquestrée et violentée par quatre personnes dans le sous-sol d'un immeuble à Oullins", où elle avait été conduite quelques heures auparavant, son téléphone ayant également été extorqué. Dans la foulée, la DIPN du Rhône a interpellé cinq suspects, dont quatre mineurs - "deux adolescentes de 14 ans, une adolescente de 17 ans et un adolescent de 17 ans" — ainsi qu'un jeune homme de 19 ans.

À l'issue des gardes à vue, tous ont été présentés à un magistrat instructeur dans le cadre d'une information judiciaire ouverte notamment pour "enlèvement, séquestration avec acte de torture ou de barbarie" et extorsion avec arme. Le parquet a requis la détention provisoire des quatre mineurs soupçonnés d'avoir directement participé aux violences, tandis qu'un placement sous contrôle judiciaire a été demandé pour le majeur, suspecté d'avoir conduit la victime et certains mineurs sur le lieu des faits.

Article initial 6h30 : Une adolescente de 15 ans, qui vit dans un foyer à Annecy, a été séquestrée et torturée dans un sous-sol par son ex-petit ami âgé de 17 ans ainsi que trois autres mineures âgées de 14 à 17 ans. Parmi ces dernières, la nouvelle compagne de son ex.

Selon l'AFP, la victime a subi un déferlement de violences : brûlures sévères, entailles, couteau planté dans la cuisse, extincteur vidé sur elle… Ces scènes de tortures ont été filmées par les adolescentes.

Dans des circonstances encore floues, la victime est parvenue à s'échapper du sous-sol lundi matin et a demandé de l'aide à des passants dans les rues d'Oullins-Pierre-Bénite. Elle a ensuite été hospitalisée.

La police a pris le relais, interpellant rapidement deux de ses tortionnaires dans l'appartement où l'ado de 15 ans s'était rendue initialement. Les deux autres suspects, dont son ex, ont été retrouvés dans la soirée à Villefranche-sur-Saône.

A l'issue de leur garde à vue, ils seront présentés au parquet des mineurs de Lyon ce mercredi. On ignore encore leurs motivations, ils auraient reconnu les faits sans montrer de signes de remords.