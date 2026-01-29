Faits Divers

Près de Lyon : le calvaire d'une adolescente séquestrée et torturée à Oullins-Pierre-Bénite, les quatre mineurs derrière les barreaux

Les faits se sont déroulés dans la nuit de dimanche à lundi à Oullins-Pierre-Bénite.

Mise à jour jeudi à 10h27 : Conformément aux réquisitions, les quatre mineurs ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Le majeur a été lui placé sous contrôle judiciaire. "Les investigations se poursuivent désormais sous l’autorité du magistrat instructeur", précise le parquet.

Mise à jour à 12h : Le parquet de Lyon a communiqué de nouveaux éléments ce mercredi 28 janvier. Il était 5h10, ce lundi 26 janvier, lorsque les secours ont découvert la jeune fille de 15 ans blessée, présentant "une plaie à la cuisse et des lacérations dans le dos". La victime a déclaré avoir été "séquestrée et violentée par quatre personnes dans le sous-sol d'un immeuble à Oullins", où elle avait été conduite quelques heures auparavant, son téléphone ayant également été extorqué. Dans la foulée, la DIPN du Rhône a interpellé cinq suspects, dont quatre mineurs - "deux adolescentes de 14 ans, une adolescente de 17 ans et un adolescent de 17 ans" — ainsi qu'un jeune homme de 19 ans. 

À l'issue des gardes à vue, tous ont été présentés à un magistrat instructeur dans le cadre d'une information judiciaire ouverte notamment pour "enlèvement, séquestration avec acte de torture ou de barbarie" et extorsion avec arme. Le parquet a requis la détention provisoire des quatre mineurs soupçonnés d'avoir directement participé aux violences, tandis qu'un placement sous contrôle judiciaire a été demandé pour le majeur, suspecté d'avoir conduit la victime et certains mineurs sur le lieu des faits.

Article initial 6h30 : Une adolescente de 15 ans, qui vit dans un foyer à Annecy, a été séquestrée et torturée dans un sous-sol par son ex-petit ami âgé de 17 ans ainsi que trois autres mineures âgées de 14 à 17 ans. Parmi ces dernières, la nouvelle compagne de son ex.

Selon l'AFP, la victime a subi un déferlement de violences : brûlures sévères, entailles, couteau planté dans la cuisse, extincteur vidé sur elle… Ces scènes de tortures ont été filmées par les adolescentes.

Dans des circonstances encore floues, la victime est parvenue à s'échapper du sous-sol lundi matin et a demandé de l'aide à des passants dans les rues d'Oullins-Pierre-Bénite. Elle a ensuite été hospitalisée.

La police a pris le relais, interpellant rapidement deux de ses tortionnaires dans l'appartement où l'ado de 15 ans s'était rendue initialement. Les deux autres suspects, dont son ex, ont été retrouvés dans la soirée à Villefranche-sur-Saône.

A l'issue de leur garde à vue, ils seront présentés au parquet des mineurs de Lyon ce mercredi. On ignore encore leurs motivations, ils auraient reconnu les faits sans montrer de signes de remords.

Oullins-Pierre-Bénite

Peut-être blédard ? le 29/01/2026 à 16:09
Tounsi 69 a écrit le 29/01/2026 à 06h06

Ces des bancs il risque rien

Et les bancs de l’école , tu n’as pas connu on dirait !!

laure delyon le 29/01/2026 à 13:43
Le prof a écrit le 28/01/2026 à 10h49

Houla ! Mais vous nous faites une indigestion de Cnews !
Rassurez-vous. Je vous prescris 2h d'ARTE matin midi et soir et vous irez bientôt mieux

Non , il ne fait pas d'indigestion de cnews
non il n'invente pas.
Regardez les infos, cherchez et vous verrez qu'il a malheureusement raison.
De plus ce matin la mère de l'une des bourreaux la défend et dit quelle a du être énervée!
Ah leur culture du "c'est jamais de ma faute ! "

Que l'on s'étonne encore de la montée du RN me surprend encore car c'est le résultat de 30 ans de socialisme idiot de de LFimbécile

Monpays le 29/01/2026 à 13:42

Ni condamnation, ni amendes recouvrées, ni prison, ni peines contraintes, que reste-t-il , La raclée, les sévices corporels et la vengeance individuelle ??

Retour sur Terre le 29/01/2026 à 13:37

Beaucoup de commentaires sont à peu près au niveau des actes relatés ici.
C'est désespérant.

Amen le 29/01/2026 à 12:43

Ils ne vont pas rester longtemps en détention , mais ça on ne le saura jamais.
Ils se feront reprendre plus tard dans une autre affaire , mais ça on ne le saura jamais !
Il sera tout simplement mentionné , récidivistes !
Et la vie continue !

Okkkkk le 29/01/2026 à 12:08

On peut avoir leurs origines svp ? Ou ici sa vs dérange de savoir ??

Sarah Connor le 29/01/2026 à 11:24

Les parents doivent être très fiers de les avoir laissés s'éduquer avec tik tok.

cyprine de merde ! le 29/01/2026 à 11:15
grosse34 a écrit le 28/01/2026 à 23h40

et si on fesait de même a leurs familles, il le verrais comment.

"deux adolescentes de 14 ans, une adolescente de 17 ans et un adolescent de 17 ans" version féminien du gang des barbares !

Tounsi 69 le 29/01/2026 à 06:06
Ils faut être des plus sévères ! a écrit le 28/01/2026 à 23h28

Ces chiens méritent la perpétuité.

Ces des bancs il risque rien

grosse34 le 28/01/2026 à 23:40

et si on fesait de même a leurs familles, il le verrais comment.

bullit le 28/01/2026 à 23:21

Mineurs ou pas Jeter la clé aux oubliettes comme à l’époque des rois sérieux a leurs âges et déjà sadique c’est foutue a abattre NOW

profiteur le 28/01/2026 à 22:50
Bd de l'Europe a écrit le 28/01/2026 à 13h22

Pas entendu le Maire !? ça craint cette commune.

Normale, il est trop occupé à cirer les pompes de Wauquiez pour continuer à gratter ses indemnités à la région en plus de celles de la mairie.
Espérons que les oullinois se réveillent en mars et le vire promptement.

FCLYON6 le 28/01/2026 à 22:22

eux faut les mettre en détention et les parents sont aussi responsable et doivent être condamnés comme leur progéniture abs la logique on leur coupe toute les aides caf comprise

lol le 28/01/2026 à 18:16
Looool a écrit le 28/01/2026 à 13h05

T’as besoin d’écouter un pedo pr comprendre les problèmes de la France…

Vous voulez parler de votre ami psychanaliste de LFI qui se tape des gamines après les avoir endormie ?

jjt le 28/01/2026 à 17:34

une grosse sanction pour les bourreaux il faut que le mal ne doit pas passer en s’excuse trop facile et les faire travailler pour les autres

doudou69130 le 28/01/2026 à 16:20
quoi mais quoi a écrit le 28/01/2026 à 15h58

La détention provisoire ! mais c'est un minimum ! mettez moi ce joli hors d'état de nuire !

c est clair et encore t’es gentil !

quoi mais quoi le 28/01/2026 à 15:58

La détention provisoire ! mais c'est un minimum ! mettez moi ce joli hors d'état de nuire !

Ex Précisions le 28/01/2026 à 13:53
la carpette devant teb a écrit le 28/01/2026 à 12h19

Notre Mozart de la finance viens encore de délivrer 28 000 nouveaux visas a l'Algérie! Vous n'avez pas encore tout vu en France!

Effectivement la logique voudrait que tant que les OQTF délinquants multirécidivistes ne sont pas repris, pas de visa avec les pays concernés.
Pas de bras pas de chocolat, avec la poule mouillée que l'on a c'est la marmotte en plus qui emballe avec soins le chocolat... Il ne sait que faire le beau à l'international.

Troubles psys le 28/01/2026 à 13:34

Du pain béni ces 5 jeunes pour le médico-socialisme d'état, c'est comme les centres de rétention qui ne servent à rien sauf à engraisser certains, bref,continuez de bien voter.

JamesLaBrie le 28/01/2026 à 13:32
Lajeunessenotreavenir a écrit le 28/01/2026 à 09h01

Tout d' abord, mes pensées les plus affectueuses à cette jeune fille, qui a l' âge de ma petite fille... Qu elle sache que quelque part que des inconnus pensent à elle et l embrassent fort.
Ensuite, on reconnaît une démocratie a sa capacité a protéger les plus faibles. Quoi de plus fragile qu'une jeune fille placée en foyer. Notre jeunesse doit être protégée, et cela ne pourra se faire qu en réformant la justice des mineurs qui date de 1945... La jeunesse de ,2026, n est pas celle de la sortie de guerre...Lorsque l on est capable d actes aussi cruels, on est capable d' assumer ses responsabilités et la réponse doit être a la hauteur des sévices. La loi doit évoluer et s adapter aux nouveaux comportements. La médecine n' évolue t elle pas au rythme de ses decouvertes? Pourquoi ce qui est considéré comme un progrès dans le domaine médical serait une régression dans le monde judiciaire?
Soyons réalistes et réactifs, comme pour le traitement d une maladie agressive, le traitement doit être lui aussi agressif pour guérir....

Il faut vous renseigner et arrêter de prendre les éléments de langage des politiques et autres journalistes qui font du sensationnalisme.

La Justice des mineurs n'est plus régi par l'Ordonnance de 1945 mais par le CJPM (Code de Justice Pénale des Mineurs) mis en place le 30 septembre 2021.

Réformer la justice des mineurs... le 28/01/2026 à 13:31

Là encore, la Justice finira par donner des peines relativement symboliques aux mineurs coupables de ces faits, alors qu'ils sont déjà horribles en soi, qu'ils démontrent des personnalités à l'évidence déjà fortement installées dans l'idée d'agresser autrui et de commettre divers actes de délinquance d'une façon habituelle, normale pour eux.

ils ont parfaitement conscience que la Justice leur laisse un blanc-seing pour se livrer à ces agissements, toute l'actualité et les aventures de leurs camarades de cités le leur en informent.

Ce faisant, ces peines légères les conduiront inéluctablement à faire d'autres victimes dans notre société.

La Justice a 50 ans de retard mental sur laréalité des choses...

Il faut qu'elle soit à nouveau dissuasive, et il faut la réformer pour pouvoir infliger des peines au moins 5 fois plus lourdes que celles qui sont prononcées pour ce genre d'affaires.

Et pas juste la rendre plus sévère de 30% ou 50%, car là l'effet coup d'arrêt visé ne fonctionnera presque pas. L'évolution serait trop insensible.

Bd de l'Europe le 28/01/2026 à 13:22

Pas entendu le Maire !? ça craint cette commune.

Effectivement le 28/01/2026 à 13:07

Pour LFI, le grand remplacement est une bonne chose.
On le constate tout les jours.

Looool le 28/01/2026 à 13:05
Racailles de m. a écrit le 28/01/2026 à 12h46

Ce sont les seuls à en parler et la gauche, la seule à leur trouver des excuses ..

T’as besoin d’écouter un pedo pr comprendre les problèmes de la France…

Racailles de m. le 28/01/2026 à 12:46
oksour a écrit le 28/01/2026 à 11h55

celle de Morandini et cnews ?

Ce sont les seuls à en parler et la gauche, la seule à leur trouver des excuses ..

Ayez confiance le 28/01/2026 à 12:22

Tu aurais du rajouter 1h de France info, 1h de France 5, et pour le dessert 1h de France culture 🤣

la carpette devant teb le 28/01/2026 à 12:19
France, que deviens-tu ? a écrit le 28/01/2026 à 09h40

Nouvelle population, nouvelles mœurs.

Notre Mozart de la finance viens encore de délivrer 28 000 nouveaux visas a l'Algérie! Vous n'avez pas encore tout vu en France!

Guerre69 le 28/01/2026 à 12:08

Comme d’habitude. Si ces barbares sont des adorateurs du hamas, les « juges » français vont les chérir et protéger plus que tout. Et si la victime est une française de souche, ils la mépriseront et l’humilieront autant qu’ils le peuvent. Bienvenue en france.

oksour le 28/01/2026 à 11:55
De la cruauté sans limite a écrit le 28/01/2026 à 10h59

Attention mesdemoiselles, certaines cultures ne sont pas compatibles avec les notres ! l’actualité nous le rappelle hélas tous les jours...

celle de Morandini et cnews ?

CerisedeLyon le 28/01/2026 à 11:42
Le prof a écrit le 28/01/2026 à 10h49

Houla ! Mais vous nous faites une indigestion de Cnews !
Rassurez-vous. Je vous prescris 2h d'ARTE matin midi et soir et vous irez bientôt mieux

Tout le monde sait sans besoin de cnews...

CHUTE LIBRE le 28/01/2026 à 11:36
fatboy a écrit le 28/01/2026 à 11h21

La lente descente aux enfers de ce pays fait peine à voir. Tous les jours des horreurs

Lente ! 🤣😂😂

quinoa le 28/01/2026 à 11:30

Pour moi, une seule peine, la prison pendant 15 ans . Ce qu'ils ont été capables de faire à 15 ans ce traduit par une peine de prison de la même durée.

fatboy le 28/01/2026 à 11:21

La lente descente aux enfers de ce pays fait peine à voir. Tous les jours des horreurs

De la cruauté sans limite le 28/01/2026 à 10:59

Attention mesdemoiselles, certaines cultures ne sont pas compatibles avec les notres ! l’actualité nous le rappelle hélas tous les jours...

Foyer le 28/01/2026 à 10:58
Lajeunessenotreavenir a écrit le 28/01/2026 à 09h01

Tout d' abord, mes pensées les plus affectueuses à cette jeune fille, qui a l' âge de ma petite fille... Qu elle sache que quelque part que des inconnus pensent à elle et l embrassent fort.
Ensuite, on reconnaît une démocratie a sa capacité a protéger les plus faibles. Quoi de plus fragile qu'une jeune fille placée en foyer. Notre jeunesse doit être protégée, et cela ne pourra se faire qu en réformant la justice des mineurs qui date de 1945... La jeunesse de ,2026, n est pas celle de la sortie de guerre...Lorsque l on est capable d actes aussi cruels, on est capable d' assumer ses responsabilités et la réponse doit être a la hauteur des sévices. La loi doit évoluer et s adapter aux nouveaux comportements. La médecine n' évolue t elle pas au rythme de ses decouvertes? Pourquoi ce qui est considéré comme un progrès dans le domaine médical serait une régression dans le monde judiciaire?
Soyons réalistes et réactifs, comme pour le traitement d une maladie agressive, le traitement doit être lui aussi agressif pour guérir....

Votre raisonnement marcherait s'il y avait encore un Etat. Mais ce n'est pas le cas.

Nos pseudo élus parlent très souvent de l'Etat de Droit mais en réalité il n'existe plus depuis longtemps et on le sait tous. Il s'est arrêté quand on a autorisé certains à interpréter les textes. Quand on est dans l'interprétation on n'est plus réellement sur de l'application car on met dans l'interprétation ses propres orientations... d'ou l'absurdité totale car on arrive donc à faire une rupture d'Egalité ce qui est un des fondamentaux de la République.

Je reprendrais les termes d'un ancien 1er ministre que je met aussi dans le groupe "le poisson pourrit par la tête" et c'est ce qu'on a découvert au fils des années c'est que notre Etat est pourri du fait d'une classe de privilégiés qui il faut le dire en n'ont rien à foutre du peuple qui n'est plus souverain depuis de très longues décennies.

Catalan le 28/01/2026 à 10:54

vivement une réglementation sévère des réseaux dit sociaux pour cette jeunesse qui ne vit qu avec un téléphone greffé a l oreille. Plus de limite puisque des le premier âge ils sont branchés pour le pire et rarement pour le meilleur. Pour info certaines Nounou déclarent que de très jeunes enfants voient tout et surtout n importe quoi. Quand on sait ca ,il n y a plus rien d étonnant.

Le prof le 28/01/2026 à 10:49
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 28/01/2026 à 08h44

Je demande la nationalité de ces bourreaux, lyonmag pourra les publier

Houla ! Mais vous nous faites une indigestion de Cnews !
Rassurez-vous. Je vous prescris 2h d'ARTE matin midi et soir et vous irez bientôt mieux

Perplexe le 28/01/2026 à 10:48

Vraiment un problème "sentimental" ?

Ce ne serait pas plutôt du business ?

Par curiosité! le 28/01/2026 à 10:46

OULLINS-PIERRE BÉNITE ou .........PIERRE BÉNITE-OULLINS ?????

Signaler Répondre
oui-oui le 28/01/2026 à 10:36
Foyer a écrit le 28/01/2026 à 07h27

Combien de temps les professionnels de l'Enfance vont devoir tirer la sonnette d'alarme sur la prise en main des foyers d'enfants par des réseaux de proxénétisme (souvent lié aux narco et donc aux mafias associées).
Pourquoi personne n'en parle?

On voit que les médias (de gauche) préfèrent pleurer sur les "faux mineurs isolés" qui pompent toutes les ressources financières de l'Aide à l'Enfance alors que les vrais enfants placés eux sont soumis à des conditions déplorables. Pourquoi ses médias pleurent toujours pour la misère d'ailleurs sans jamais regarder la misère déjà présente chez nous? pourquoi ce tropisme honteux?

Oui les foyers sont entourés par des réseaux de proxénétismes, oui ses réseaux sont liés au narco, et oui les mafias qui sévissent sont venues de pays étrangers. Est ce compliqué de dire ce que tous les professionnels disent depuis des années?

L'Etat est parfaitement au courant et ne fait rien, mais peut on dire aujourd'hui qu'il y a encore un Etat ?

Vous dites : " On voit que les médias (de gauche) préfèrent pleurer sur les "faux mineurs isolés" qui pompent toutes les ressources financières de l'Aide à l'Enfance alors que les vrais enfants placés eux sont soumis à des conditions déplorables. Pourquoi ses médias pleurent toujours pour la misère d'ailleurs sans jamais regarder la misère déjà présente chez nous? ".

La gauche favorise l' étranger car elle estime que les Français sont des " beaufs ".
La gauche déteste le peuple depuis que ce dernier a voté massivement à droite aux élections qui ont suivi mai 68. ( C' est à cette époque que le beauf est né ). Pour se venger la gauche utilise les étrangers, dont beaucoup posent des problèmes de voisinage ou de délinquance, pour em.....er les Français qui vivent dans les quartiers populaires qui tous désormais sont de droite. La gauche elle se retrouve dans les quartiers protégés.

jjt le 28/01/2026 à 09:41

comme d'habitude ils croient que ce qu'ils ont fait ce n'est pas grave c'est comme ceux qui tue ils ne se rendent pas compte de se qu'il font et quand ils comprennent se qu'ils ont fait c'est trop tard ils ne se rendent pas compte de la gravité du geste il faut leur expliquer que se n'est pas un film quand on tue ou fait du mal c'est fait et mérite des sanctions

France, que deviens-tu ? le 28/01/2026 à 09:40

Nouvelle population, nouvelles mœurs.

Chris6969699 le 28/01/2026 à 09:32
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 28/01/2026 à 08h44

Je demande la nationalité de ces bourreaux, lyonmag pourra les publier

J'attends avec impatience le commentaire "Mais vous ne comprenez pas, c'est de la faute des écrans...".

et pourtant le 28/01/2026 à 09:22
oui-oui a écrit le 28/01/2026 à 08h39

" mais peut on dire aujourd'hui qu'il y a encore un Etat ? ".
.
En tous les cas il y a des impôts et des emprunts sur les marchés financiers internationaux.

il y a pléthores de ministères , directions , sous directions , services , sous services , au niveau national , régionale , départemental , intercommunale , communale , sans parler des associations ....

Ex Précisions le 28/01/2026 à 09:17

J'ai lu que ces gamins n'ont pas compris ce qu'ils ont fait de mal...
Super jeunesse.

Lajeunessenotreavenir le 28/01/2026 à 09:01
Foyer a écrit le 28/01/2026 à 07h27

Combien de temps les professionnels de l'Enfance vont devoir tirer la sonnette d'alarme sur la prise en main des foyers d'enfants par des réseaux de proxénétisme (souvent lié aux narco et donc aux mafias associées).
Pourquoi personne n'en parle?

On voit que les médias (de gauche) préfèrent pleurer sur les "faux mineurs isolés" qui pompent toutes les ressources financières de l'Aide à l'Enfance alors que les vrais enfants placés eux sont soumis à des conditions déplorables. Pourquoi ses médias pleurent toujours pour la misère d'ailleurs sans jamais regarder la misère déjà présente chez nous? pourquoi ce tropisme honteux?

Oui les foyers sont entourés par des réseaux de proxénétismes, oui ses réseaux sont liés au narco, et oui les mafias qui sévissent sont venues de pays étrangers. Est ce compliqué de dire ce que tous les professionnels disent depuis des années?

L'Etat est parfaitement au courant et ne fait rien, mais peut on dire aujourd'hui qu'il y a encore un Etat ?

Tout d' abord, mes pensées les plus affectueuses à cette jeune fille, qui a l' âge de ma petite fille... Qu elle sache que quelque part que des inconnus pensent à elle et l embrassent fort.
Ensuite, on reconnaît une démocratie a sa capacité a protéger les plus faibles. Quoi de plus fragile qu'une jeune fille placée en foyer. Notre jeunesse doit être protégée, et cela ne pourra se faire qu en réformant la justice des mineurs qui date de 1945... La jeunesse de ,2026, n est pas celle de la sortie de guerre...Lorsque l on est capable d actes aussi cruels, on est capable d' assumer ses responsabilités et la réponse doit être a la hauteur des sévices. La loi doit évoluer et s adapter aux nouveaux comportements. La médecine n' évolue t elle pas au rythme de ses decouvertes? Pourquoi ce qui est considéré comme un progrès dans le domaine médical serait une régression dans le monde judiciaire?
Soyons réalistes et réactifs, comme pour le traitement d une maladie agressive, le traitement doit être lui aussi agressif pour guérir....

Ouiauxvoituresnonauxverts le 28/01/2026 à 08:44

Je demande la nationalité de ces bourreaux, lyonmag pourra les publier

oui-oui le 28/01/2026 à 08:39
Foyer a écrit le 28/01/2026 à 07h27

Combien de temps les professionnels de l'Enfance vont devoir tirer la sonnette d'alarme sur la prise en main des foyers d'enfants par des réseaux de proxénétisme (souvent lié aux narco et donc aux mafias associées).
Pourquoi personne n'en parle?

On voit que les médias (de gauche) préfèrent pleurer sur les "faux mineurs isolés" qui pompent toutes les ressources financières de l'Aide à l'Enfance alors que les vrais enfants placés eux sont soumis à des conditions déplorables. Pourquoi ses médias pleurent toujours pour la misère d'ailleurs sans jamais regarder la misère déjà présente chez nous? pourquoi ce tropisme honteux?

Oui les foyers sont entourés par des réseaux de proxénétismes, oui ses réseaux sont liés au narco, et oui les mafias qui sévissent sont venues de pays étrangers. Est ce compliqué de dire ce que tous les professionnels disent depuis des années?

L'Etat est parfaitement au courant et ne fait rien, mais peut on dire aujourd'hui qu'il y a encore un Etat ?

" mais peut on dire aujourd'hui qu'il y a encore un Etat ? ".
.
En tous les cas il y a des impôts et des emprunts sur les marchés financiers internationaux.

foyer le 28/01/2026 à 08:35
JeanValJean a écrit le 28/01/2026 à 07h38

Ce que vous dites est vrai mais par contre vous êtes totalement hors sujet.

Cette petite ne venait elle pas d'un foyer ?
Alors une des stratégies d'infiltration. Des jeunes font semblant de se rapprocher de jeunes filles faibles et font semblant de vouloir tisser un lien affectif. Les jeunes filles pensent avoir alors des petits amis affectueux.... puis au fur et à mesure le vrai visage de ses faux petits amis se dévoilent et le piège est déclenché.
Je ne sais pas ce qu'était cet petit ancien "petit ami" mais bon vu ce qu'il a fait à cette jeune fille je crois comprendre un peu.
Donc ma réponse était tout à fait compatible avec cet article.

Chris6969699 le 28/01/2026 à 08:33
Foyer a écrit le 28/01/2026 à 07h27

Combien de temps les professionnels de l'Enfance vont devoir tirer la sonnette d'alarme sur la prise en main des foyers d'enfants par des réseaux de proxénétisme (souvent lié aux narco et donc aux mafias associées).
Pourquoi personne n'en parle?

On voit que les médias (de gauche) préfèrent pleurer sur les "faux mineurs isolés" qui pompent toutes les ressources financières de l'Aide à l'Enfance alors que les vrais enfants placés eux sont soumis à des conditions déplorables. Pourquoi ses médias pleurent toujours pour la misère d'ailleurs sans jamais regarder la misère déjà présente chez nous? pourquoi ce tropisme honteux?

Oui les foyers sont entourés par des réseaux de proxénétismes, oui ses réseaux sont liés au narco, et oui les mafias qui sévissent sont venues de pays étrangers. Est ce compliqué de dire ce que tous les professionnels disent depuis des années?

L'Etat est parfaitement au courant et ne fait rien, mais peut on dire aujourd'hui qu'il y a encore un Etat ?

+ 1

