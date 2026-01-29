Près de Lyon : le calvaire d'une adolescente séquestrée et torturée à Oullins-Pierre-Bénite, les quatre mineurs derrière les barreaux

Mise à jour jeudi à 10h27 : Conformément aux réquisitions, les quatre mineurs ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Le majeur a été lui placé sous contrôle judiciaire. "Les investigations se poursuivent désormais sous l’autorité du magistrat instructeur", précise le parquet.
Mise à jour à 12h : Le parquet de Lyon a communiqué de nouveaux éléments ce mercredi 28 janvier. Il était 5h10, ce lundi 26 janvier, lorsque les secours ont découvert la jeune fille de 15 ans blessée, présentant "une plaie à la cuisse et des lacérations dans le dos". La victime a déclaré avoir été "séquestrée et violentée par quatre personnes dans le sous-sol d'un immeuble à Oullins", où elle avait été conduite quelques heures auparavant, son téléphone ayant également été extorqué. Dans la foulée, la DIPN du Rhône a interpellé cinq suspects, dont quatre mineurs - "deux adolescentes de 14 ans, une adolescente de 17 ans et un adolescent de 17 ans" — ainsi qu'un jeune homme de 19 ans.
À l'issue des gardes à vue, tous ont été présentés à un magistrat instructeur dans le cadre d'une information judiciaire ouverte notamment pour "enlèvement, séquestration avec acte de torture ou de barbarie" et extorsion avec arme. Le parquet a requis la détention provisoire des quatre mineurs soupçonnés d'avoir directement participé aux violences, tandis qu'un placement sous contrôle judiciaire a été demandé pour le majeur, suspecté d'avoir conduit la victime et certains mineurs sur le lieu des faits.
Article initial 6h30 : Une adolescente de 15 ans, qui vit dans un foyer à Annecy, a été séquestrée et torturée dans un sous-sol par son ex-petit ami âgé de 17 ans ainsi que trois autres mineures âgées de 14 à 17 ans. Parmi ces dernières, la nouvelle compagne de son ex.
Selon l'AFP, la victime a subi un déferlement de violences : brûlures sévères, entailles, couteau planté dans la cuisse, extincteur vidé sur elle… Ces scènes de tortures ont été filmées par les adolescentes.
Dans des circonstances encore floues, la victime est parvenue à s'échapper du sous-sol lundi matin et a demandé de l'aide à des passants dans les rues d'Oullins-Pierre-Bénite. Elle a ensuite été hospitalisée.
La police a pris le relais, interpellant rapidement deux de ses tortionnaires dans l'appartement où l'ado de 15 ans s'était rendue initialement. Les deux autres suspects, dont son ex, ont été retrouvés dans la soirée à Villefranche-sur-Saône.
A l'issue de leur garde à vue, ils seront présentés au parquet des mineurs de Lyon ce mercredi. On ignore encore leurs motivations, ils auraient reconnu les faits sans montrer de signes de remords.
Et les bancs de l’école , tu n’as pas connu on dirait !!Signaler Répondre
Non , il ne fait pas d'indigestion de cnewsSignaler Répondre
non il n'invente pas.
Regardez les infos, cherchez et vous verrez qu'il a malheureusement raison.
De plus ce matin la mère de l'une des bourreaux la défend et dit quelle a du être énervée!
Ah leur culture du "c'est jamais de ma faute ! "
Que l'on s'étonne encore de la montée du RN me surprend encore car c'est le résultat de 30 ans de socialisme idiot de de LFimbécile
Ni condamnation, ni amendes recouvrées, ni prison, ni peines contraintes, que reste-t-il , La raclée, les sévices corporels et la vengeance individuelle ??Signaler Répondre
Beaucoup de commentaires sont à peu près au niveau des actes relatés ici.Signaler Répondre
C'est désespérant.
Ils ne vont pas rester longtemps en détention , mais ça on ne le saura jamais.Signaler Répondre
Ils se feront reprendre plus tard dans une autre affaire , mais ça on ne le saura jamais !
Il sera tout simplement mentionné , récidivistes !
Et la vie continue !
On peut avoir leurs origines svp ? Ou ici sa vs dérange de savoir ??Signaler Répondre
Les parents doivent être très fiers de les avoir laissés s'éduquer avec tik tok.Signaler Répondre
"deux adolescentes de 14 ans, une adolescente de 17 ans et un adolescent de 17 ans" version féminien du gang des barbares !Signaler Répondre
Ces des bancs il risque rienSignaler Répondre
et si on fesait de même a leurs familles, il le verrais comment.Signaler Répondre
Mineurs ou pas Jeter la clé aux oubliettes comme à l’époque des rois sérieux a leurs âges et déjà sadique c’est foutue a abattre NOWSignaler Répondre
Normale, il est trop occupé à cirer les pompes de Wauquiez pour continuer à gratter ses indemnités à la région en plus de celles de la mairie.Signaler Répondre
Espérons que les oullinois se réveillent en mars et le vire promptement.
eux faut les mettre en détention et les parents sont aussi responsable et doivent être condamnés comme leur progéniture abs la logique on leur coupe toute les aides caf compriseSignaler Répondre
Vous voulez parler de votre ami psychanaliste de LFI qui se tape des gamines après les avoir endormie ?Signaler Répondre
une grosse sanction pour les bourreaux il faut que le mal ne doit pas passer en s’excuse trop facile et les faire travailler pour les autresSignaler Répondre
c est clair et encore t’es gentil !Signaler Répondre
La détention provisoire ! mais c'est un minimum ! mettez moi ce joli hors d'état de nuire !Signaler Répondre
Effectivement la logique voudrait que tant que les OQTF délinquants multirécidivistes ne sont pas repris, pas de visa avec les pays concernés.Signaler Répondre
Pas de bras pas de chocolat, avec la poule mouillée que l'on a c'est la marmotte en plus qui emballe avec soins le chocolat... Il ne sait que faire le beau à l'international.
Du pain béni ces 5 jeunes pour le médico-socialisme d'état, c'est comme les centres de rétention qui ne servent à rien sauf à engraisser certains, bref,continuez de bien voter.Signaler Répondre
Il faut vous renseigner et arrêter de prendre les éléments de langage des politiques et autres journalistes qui font du sensationnalisme.Signaler Répondre
La Justice des mineurs n'est plus régi par l'Ordonnance de 1945 mais par le CJPM (Code de Justice Pénale des Mineurs) mis en place le 30 septembre 2021.
Là encore, la Justice finira par donner des peines relativement symboliques aux mineurs coupables de ces faits, alors qu'ils sont déjà horribles en soi, qu'ils démontrent des personnalités à l'évidence déjà fortement installées dans l'idée d'agresser autrui et de commettre divers actes de délinquance d'une façon habituelle, normale pour eux.Signaler Répondre
ils ont parfaitement conscience que la Justice leur laisse un blanc-seing pour se livrer à ces agissements, toute l'actualité et les aventures de leurs camarades de cités le leur en informent.
Ce faisant, ces peines légères les conduiront inéluctablement à faire d'autres victimes dans notre société.
La Justice a 50 ans de retard mental sur laréalité des choses...
Il faut qu'elle soit à nouveau dissuasive, et il faut la réformer pour pouvoir infliger des peines au moins 5 fois plus lourdes que celles qui sont prononcées pour ce genre d'affaires.
Et pas juste la rendre plus sévère de 30% ou 50%, car là l'effet coup d'arrêt visé ne fonctionnera presque pas. L'évolution serait trop insensible.
Pas entendu le Maire !? ça craint cette commune.Signaler Répondre
Pour LFI, le grand remplacement est une bonne chose.Signaler Répondre
On le constate tout les jours.
T’as besoin d’écouter un pedo pr comprendre les problèmes de la France…Signaler Répondre
Ce sont les seuls à en parler et la gauche, la seule à leur trouver des excuses ..Signaler Répondre
Tu aurais du rajouter 1h de France info, 1h de France 5, et pour le dessert 1h de France culture 🤣Signaler Répondre
Notre Mozart de la finance viens encore de délivrer 28 000 nouveaux visas a l'Algérie! Vous n'avez pas encore tout vu en France!Signaler Répondre
Comme d’habitude. Si ces barbares sont des adorateurs du hamas, les « juges » français vont les chérir et protéger plus que tout. Et si la victime est une française de souche, ils la mépriseront et l’humilieront autant qu’ils le peuvent. Bienvenue en france.Signaler Répondre
celle de Morandini et cnews ?Signaler Répondre
Tout le monde sait sans besoin de cnews...Signaler Répondre
Lente ! 🤣😂😂Signaler Répondre
Pour moi, une seule peine, la prison pendant 15 ans . Ce qu'ils ont été capables de faire à 15 ans ce traduit par une peine de prison de la même durée.Signaler Répondre
La lente descente aux enfers de ce pays fait peine à voir. Tous les jours des horreursSignaler Répondre
Attention mesdemoiselles, certaines cultures ne sont pas compatibles avec les notres ! l’actualité nous le rappelle hélas tous les jours...Signaler Répondre
Votre raisonnement marcherait s'il y avait encore un Etat. Mais ce n'est pas le cas.Signaler Répondre
Nos pseudo élus parlent très souvent de l'Etat de Droit mais en réalité il n'existe plus depuis longtemps et on le sait tous. Il s'est arrêté quand on a autorisé certains à interpréter les textes. Quand on est dans l'interprétation on n'est plus réellement sur de l'application car on met dans l'interprétation ses propres orientations... d'ou l'absurdité totale car on arrive donc à faire une rupture d'Egalité ce qui est un des fondamentaux de la République.
Je reprendrais les termes d'un ancien 1er ministre que je met aussi dans le groupe "le poisson pourrit par la tête" et c'est ce qu'on a découvert au fils des années c'est que notre Etat est pourri du fait d'une classe de privilégiés qui il faut le dire en n'ont rien à foutre du peuple qui n'est plus souverain depuis de très longues décennies.
vivement une réglementation sévère des réseaux dit sociaux pour cette jeunesse qui ne vit qu avec un téléphone greffé a l oreille. Plus de limite puisque des le premier âge ils sont branchés pour le pire et rarement pour le meilleur. Pour info certaines Nounou déclarent que de très jeunes enfants voient tout et surtout n importe quoi. Quand on sait ca ,il n y a plus rien d étonnant.Signaler Répondre
Houla ! Mais vous nous faites une indigestion de Cnews !Signaler Répondre
Rassurez-vous. Je vous prescris 2h d'ARTE matin midi et soir et vous irez bientôt mieux
Vraiment un problème "sentimental" ?Signaler Répondre
Ce ne serait pas plutôt du business ?
OULLINS-PIERRE BÉNITE ou .........PIERRE BÉNITE-OULLINS ?????Signaler Répondre
Vous dites : " On voit que les médias (de gauche) préfèrent pleurer sur les "faux mineurs isolés" qui pompent toutes les ressources financières de l'Aide à l'Enfance alors que les vrais enfants placés eux sont soumis à des conditions déplorables. Pourquoi ses médias pleurent toujours pour la misère d'ailleurs sans jamais regarder la misère déjà présente chez nous? ".Signaler Répondre
La gauche favorise l' étranger car elle estime que les Français sont des " beaufs ".
La gauche déteste le peuple depuis que ce dernier a voté massivement à droite aux élections qui ont suivi mai 68. ( C' est à cette époque que le beauf est né ). Pour se venger la gauche utilise les étrangers, dont beaucoup posent des problèmes de voisinage ou de délinquance, pour em.....er les Français qui vivent dans les quartiers populaires qui tous désormais sont de droite. La gauche elle se retrouve dans les quartiers protégés.
comme d'habitude ils croient que ce qu'ils ont fait ce n'est pas grave c'est comme ceux qui tue ils ne se rendent pas compte de se qu'il font et quand ils comprennent se qu'ils ont fait c'est trop tard ils ne se rendent pas compte de la gravité du geste il faut leur expliquer que se n'est pas un film quand on tue ou fait du mal c'est fait et mérite des sanctionsSignaler Répondre
Nouvelle population, nouvelles mœurs.Signaler Répondre
J'attends avec impatience le commentaire "Mais vous ne comprenez pas, c'est de la faute des écrans...".Signaler Répondre
il y a pléthores de ministères , directions , sous directions , services , sous services , au niveau national , régionale , départemental , intercommunale , communale , sans parler des associations ....Signaler Répondre
J'ai lu que ces gamins n'ont pas compris ce qu'ils ont fait de mal...Signaler Répondre
Super jeunesse.
Tout d' abord, mes pensées les plus affectueuses à cette jeune fille, qui a l' âge de ma petite fille... Qu elle sache que quelque part que des inconnus pensent à elle et l embrassent fort.Signaler Répondre
Ensuite, on reconnaît une démocratie a sa capacité a protéger les plus faibles. Quoi de plus fragile qu'une jeune fille placée en foyer. Notre jeunesse doit être protégée, et cela ne pourra se faire qu en réformant la justice des mineurs qui date de 1945... La jeunesse de ,2026, n est pas celle de la sortie de guerre...Lorsque l on est capable d actes aussi cruels, on est capable d' assumer ses responsabilités et la réponse doit être a la hauteur des sévices. La loi doit évoluer et s adapter aux nouveaux comportements. La médecine n' évolue t elle pas au rythme de ses decouvertes? Pourquoi ce qui est considéré comme un progrès dans le domaine médical serait une régression dans le monde judiciaire?
Soyons réalistes et réactifs, comme pour le traitement d une maladie agressive, le traitement doit être lui aussi agressif pour guérir....
Je demande la nationalité de ces bourreaux, lyonmag pourra les publierSignaler Répondre
" mais peut on dire aujourd'hui qu'il y a encore un Etat ? ".Signaler Répondre
.
En tous les cas il y a des impôts et des emprunts sur les marchés financiers internationaux.
Cette petite ne venait elle pas d'un foyer ?Signaler Répondre
Alors une des stratégies d'infiltration. Des jeunes font semblant de se rapprocher de jeunes filles faibles et font semblant de vouloir tisser un lien affectif. Les jeunes filles pensent avoir alors des petits amis affectueux.... puis au fur et à mesure le vrai visage de ses faux petits amis se dévoilent et le piège est déclenché.
Je ne sais pas ce qu'était cet petit ancien "petit ami" mais bon vu ce qu'il a fait à cette jeune fille je crois comprendre un peu.
Donc ma réponse était tout à fait compatible avec cet article.
+ 1Signaler Répondre