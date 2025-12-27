Droit de réponse de Jérôme Moroge

À la suite de l’article publié mardi 23 décembre dans Lyon Mag sur l’accident d’Elkem Silicones, je souhaite rétablir des faits.

Contrairement à ce qui a été affirmé, la partie pierre-bénitaine de la commune n’a jamais été oubliée.

La gestion de ce type d’événement relève des services de l’État. La Ville agit en relais, en lien avec la préfecture, pour informer la population.

Pour ma part, entouré des membres de la cellule de crise, je suis resté en contact permanent avec les services de sécurité.

La levée du confinement annoncée par la Ville l’a été à la demande et avec l’accord explicite de la préfecture, qui m’a confirmé l’absence de risque pour le territoire communal. Si un doute avait subsisté, j’aurais immédiatement demandé des mesures de protection.

Je m’inquiète enfin des informations erronées diffusées par l’opposition municipale, qui alimentent une inquiétude injustifiée.

Alors que 2 morts sont aujourd'hui à déplorer je suis consterné de la volonté de certains de polémiquer et d'essayer de récupérer cet événement dramatique...

La Ville et moi-même restons pleinement mobilisés pour garantir la sécurité des habitants et une information fiable.